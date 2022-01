Diretta Mali Mauritania/ Streaming video tv: Aquile per gli ottavi! (Coppa d’Africa)

DIRETTA MALI MAURITANIA: AQUILE PER IL PRIMATO!

Mali Mauritania, che si gioca in diretta dal Complesso Polisportivo Japoma a Douala, va in scena alle ore 20:00 di giovedì 20 gennaio: è l’ultima giornata nel gruppo F di Coppa d’Africa 2021, e ci presenta un quadro abbastanza definito. La Mauritania, due sconfitte senza mai segnare, è eliminata dal torneo perché anche vincendo resterebbe alle spalle della Tunisia, con cui ha nettamente perso la sfida diretta, e dunque potrà giocare solo per l’onore e per provare almeno a lasciare il torneo con qualche gol e un punto, o magari anche 3.

Il Mali invece è ad un passo dagli ottavi, e visto l’incrocio può anche sperare nel primo posto: dopo la controversa vittoria sulla Tunisia, le Aquile hanno pareggiato contro il Gambia e restano al comando con gli scorpioni, potendo però ora sfruttare il calendario. Sarà ancora un passaggio del turno per questa nazionale sempre molto concreta nei suoi risultati? Lo scopriremo nella diretta di Mali Mauritania, aspettando la quale possiamo fare qualche rapida considerazione circa le scelte dei due CT nelle probabili formazioni.

DIRETTA MALI MAURITANIA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

Non sarà possibile assistere alla diretta tv di Mali Mauritania, perché la partita di Coppa d’Africa 2021 non viene trasmessa sui canali della nostra televisione; possiamo comunque ricordare che questa competizione viene fornita dalla piattaforma Discovery Plus, e che abbonandosi a questo servizio – naturalmente a pagamento – si potrà avere accesso alle immagini del match in diretta streaming video, dunque utilizzando dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI MALI MAURITANIA

In Mali Mauritania Mohamed Magassouba si affida al consueto 4-3-3, con Mounkoro in porta e una linea difensiva nella quale Sacko e Kouyaté sono i due centrali, lasciando ad Hamari Traoré e Massadio Haidara il compito di agire sulle fasce. Poi un centrocampo comandato da Samassékou, con Bissouma e Lassana Coulibaly che si muovono in qualità di mezzali; nel tridente offensivo il centravanti sarà ancora Ibrahima Koné, sulla corsia destra correrà Adama Traoré mentre sull’altro versante dovrebbe essere confermato Djenepo.

Possibile turnover per Didier Gomes Da Rosa, vista l’eliminazione della Mauritania: ecco allora Mbacké Ndiaye potenziale portiere con una difesa nella quale Soulemayne Karamoko e Abderrahmane possono essere i terzini, in mezzo invece candidati Abdoul Ba, Houbeib e Dellahi. In mezzo al campo se la gioca Yacoub che potrebbe fare coppia con Guessouma Fofana; sugli esterni spazio a Adama Ba e Oumar Camara, con Doukara o Tanjy da prima punta.

QUOTE E PRONOSTICO

Andiamo adesso a studiare le quote che l’agenzia Snai ha previsto per Mali Mauritania: il segno 1 che identifica la vittoria della squadra “padrona di casa” vi farebbe guadagnare 1,33 volte quello che avrete pensato di investire, il segno X che regola l’ipotesi del pareggio porta in dote una vincita pari a 4,50 la vostra giocata mentre con il segno 2, che identifica il successo della nazionale “ospite”, la somma intascata equivarrebbe a 10,00 volte quello che avrete messo sul piatto.

