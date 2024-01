DIRETTA/ Mali Sudafrica video streaming tv: sono cinque i precedenti del match (16 gennaio 2024)

DIRETTA MALI SUDAFRICA STREAMING: I TESTA A TESTA

Mentre aspettiamo la diretta di Mali Sudafrica, possiamo curiosare nella storia dei precedenti fra queste due Nazionali che stasera si affronteranno nella Coppa d’Africa. In totale parliamo di cinque partite e inizialmente il Mali era diventato una vera e propria bestia nera per il Sudafrica, grazie a due successi di prestigio, entrambi nei quarti di finale proprio della Coppa d’Africa, il primo per 2-0 nel 2002 e il secondo in realtà ai calci di rigore nel 2013, dopo che la partita era terminata con un pareggio per 1-1.

In seguito il bilancio è andato migliorando per il Sudafrica, grazie a un altro pareggio per 1-1 nel 2014 e poi due vittorie dei Bafana Bafana negli ultimi due incroci, anche se entrambi in amichevole. Ricordiamo allora un netto 3-0 nel 2015 e infine un successo per 2-1 nel 2019, che ci permettono di dire che il trend recente sia favorevole al Sudafrica, il quale tuttavia deve ancora ottenere un risultato favorevole contro il Mali in Coppa d’Africa, dove hanno sempre sorriso le Aquile nei precedenti incroci. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

MALI SUDAFRICA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: DOVE VEDERLA?

La diretta di Mali Sudafrica sarà visibile in chiaro sul canale di Sportitalia al numero 60 del digitale terrestre, altrimenti ci sarà la possibilità di seguire questa entusiasmante partita in streaming sul sito ufficiale di Sportitalia.

MALI SUDAFRICA STREAMING: PARTITA IN EQUILIBRIO…

La tanto attesa diretta di Mali Sudafrica è giunta. Il match, in programma oggi 16 gennaio 2024 alle 21.00, si prospetta come uno dei momenti salienti di questo girone di Coppa d’Africa, con entrambe le squadre candidate a raggiungere la fase a eliminazione diretta. La posta in palio è alta, e la partita potrebbe avere un impatto significativo sulla classifica finale del gruppo. Entrambi i team hanno dimostrato di avere potenziale e talento nei rispettivi percorsi di qualificazione. La natura competitiva del torneo e l’importanza di ottenere punti preziosi renderanno il confronto ancora più avvincente. Il Mali, con una squadra solida e giocatori di talento, cerca di dimostrare la sua superiorità in questo confronto. La presenza di giocatori chiave come Diaby e Traoré potrebbe fare la differenza nel determinare l’esito della partita. La solidità difensiva e la capacità di impostare azioni pericolose potrebbero essere gli aspetti chiave su cui il Mali punterà per ottenere un risultato positivo.

Dall’altro lato, il Sudafrica, pur potendo contare su talentuosi elementi, dovrà affrontare una sfida difficile contro un avversario di calibro come il Mali. Gli attaccanti del Sudafrica, tra cui Tau e Mothiba, saranno fondamentali per creare opportunità e capitalizzare le occasioni da gol. Il Sudafrica potrebbe essere leggermente favorito in questa partita, ma il calcio è noto per le sue sorprese, e il Mali avrà sicuramente un piano di gioco ben definito per mettere in difficoltà i rivali. Mali e Sudafrica si daranno battaglia in un incontro cruciale per le loro aspirazioni nella Coppa d’Africa. La partita promette azione, emozioni e potrebbe delineare il futuro delle due squadre nella competizione continentale. Gli appassionati di calcio possono aspettarsi un duello avvincente tra due squadre determinate a emergere vittoriose.

DIRETTA MALI SUDAFRICA: LE PROBABILI FORMAZIONI

La diretta di Mali Sudafrica, che si preannuncia avvincente, vedrà entrambe le squadre schierarsi con formazioni tattiche ben definite. Il Mali opterà per un audace 4-3-3, con un tridente offensivo composto da Niakite, Doumbia e Koita. La scelta di Koita come unica punta centrale suggerisce una strategia di attacco aggressiva, sfruttando la potenza fisica e la versatilità degli attaccanti. In porta per il Mali, sarà Diarrà, il quale avrà il compito di preservare la rete e fornire stabilità difensiva alla squadra. Il centrocampo del Mali, guidato da giocatori chiave come Diarra e Doumbia, mirerà a dettare i tempi della partita, garantendo il controllo del possesso palla e la creazione di opportunità per gli attaccanti. Dall’altra parte, il Sudafrica risponderà con un solido 4-2-3-1. Il tandem offensivo composto da Tau e Zwane sarà una minaccia costante per la difesa avversaria. La versatilità di Tau e la creatività di Zwane potrebbero rivelarsi decisive nel cercare varchi nella retroguardia del Mali. La difesa del Sudafrica sarà guidata da giocatori esperti come Xulù e Sibisi, i quali avranno il compito di arginare gli attacchi avversari.

In questo confronto, molto dipenderà dalla capacità delle squadre di capitalizzare le opportunità da gol e dalla solidità difensiva. Entrambe le formazioni cercano di affermarsi in questa fase della Coppa d’Africa, e la partita si preannuncia equilibrata e piena di intensità. Il Mali cercherà di sfruttare il supporto del pubblico di casa per ottenere una vittoria fondamentale, mentre il Sudafrica tenterà di sorprendere gli avversari e portare a casa punti preziosi. Gli appassionati possono aspettarsi una partita avvincente e determinante per il percorso delle due squadre nella competizione.

MALI SUDAFRICA, LE QUOTE

Per chi volesse scommettere in questa diretta di Mali Sudafrica, sappiate che le quote su Better sono molto intriganti: il segno 1 che vorrebbe dire vittoria Mali viene dato a 2,20 mentre la vittoria del Sudafrica a 2,50. Il segno X che decreterebbe invece il pareggio viene dato a 3,60.











