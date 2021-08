DIRETTA/ Mallorca Cagliari video streaming tv: terza maglia Celeste (amichevole)

DIRETTA MALLORCA CAGLIARI: LA TERZA MAGLIA IN OMAGGIO ALL’URUGUAY

Manca sempre meno alla diretta di Mallorca Cagliari, interessante amichevole spagnola per i rossoblù sardi, che proprio oggi hanno presentato la loro terza maglia per la stagione 2021-2022. Il Cagliari lo ha fatto attraverso una nota apparsa sul sito del club e sui profili social: si tratta di un omaggio all’Uruguay, Paese col quale la Sardegna condivide tantissimo e che ha fornito nella storia diversi giocatori al Cagliari. Un legame forte, che la società sarda ha pensato di onorare in questo modo: “Il colore celeste è un iconico omaggio alla maglia della Nazionale uruguaiana. La Sardegna, il Cagliari, l’Uruguay: popoli accumunati dal sole, dal mare, dalla passione per il calcio; realtà separate migliaia di chilometri, ma unite da un rapporto speciale. Sono ben 22 i calciatori uruguaiani ad aver già indossato la maglia del Cagliari in oltre cent’anni di storia del Club”. Dal punto di vista tecnico, la maglia gara Third 2021/22, particolarmente leggera, è dotata di pannelli in mesh sulle maniche e sui lati che assicurano freschezza e ventilazione con tecnologia antiumidità AEROREADY ed è realizzato con materiali riciclati. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

Diretta/ West Ham Atalanta (risultato finale 2-0) video tv: Fornals la chiude!

DIRETTA MALLORCA CAGLIARI STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

Non dovrebbe essere possibile assistere alla diretta tv di Mallorca Cagliari, che dunque non potrà essere seguita dagli appassionati; non avremo a disposizione nemmeno un servizio di diretta streaming video per questa partita amichevole, dunque per le informazioni utili ci si potrà rivolgere agli account ufficiali che le due società mettono a disposizione (con consultazione libera) sui social network, in particolar modo consigliamo le pagine di Facebook, Twitter e Instagram.

DIRETTA/ Twente Lazio video streaming tv: l'obiettivo di Sarri (amichevole)

DIRETTA MALLORCA CAGLIARI: TEST SPAGNOLO PER SEMPLICI!

Mallorca Cagliari in diretta sabato 7 agosto 2021 alle ore 20.30 presso l’Iberostar Estadi di Mallorca, sarà una sfida amichevole con gli spagnoli neopromossi nella Liga che ospiteranno i sardi. Sfida tra formazioni isolane, Baleari contro Sardegna con il Cagliari che è reduce da una vittoria per 3-0 nel test disputato contro l’Olbia. Nel mini-ritiro in Barbagia il tris sul campo di Aritzo si è chiuso col tris firmato dai gol di Biancu, lo scorso anno in Lega Pro con l’Olbia, Ceter e Marin che ha realizzato un vero e proprio Eurogol dalla distanza. Certo il match contro il Mallorca avrà ben altro spessore tecnico, nella seconda divisione spagnola è arrivato l’anno scorso un brillante trionfo, promozione assieme all’Espanyol e ritorno in quella massima serie che il Mallorca ha comunque abitualmente frequentato nelle ultime stagioni, pur senza trovare gli acuti di fine anni Novanta e dei primi anni Duemila. Il Cagliari nel precedente test internazionale aveva subito una pesante battuta d’arresto contro l’Augsburg e ora cercherà di dimostrare di aver migliorato la condizione col lavoro negli ultimi giorni in provincia di Nuoro.

Diretta/ Leicester Manchester City (risultato 0-0) streaming video tv: si gioca!

PROBABILI FORMAZIONI MALLORCA CAGLIARI

Le probabili formazioni di Spal Verona, match che andrà in scena all’Iberostar Estadi di Mallorca. Per il Mallorca, Luis Garcia Plaza schiererà la squadra con un 4-3-3 come modulo. Questa la formazione di partenza: Riquelme, Angel, Baba, Costa, Junior, Maffeo, Mboula, Raillo, Rodriguez, Sevilla, Valjent. Risponderà il Cagliari allenato da Leonardo Semplici con un 3-4-2-1 così schierato dal primo minuto: Cragno; Walukiewicz, Carboni, Lykogiannis; Zappa, Strootman, Deiola, Dalbert; Marin, Joao Pedro; Simeone.



© RIPRODUZIONE RISERVATA