Diretta Mallorca Real Madrid/ Streaming video DAZN: quote, blancos favoriti (Liga)

Mallorca Real Madrid, in diretta dal Son Moix, si gioca per la nona giornata della Liga 2019-2020: squadre in campo alle ore 21:00 di sabato 19 ottobre, alla ripresa del campionato spagnolo dopo la sosta dedicata alle nazionali. Impegni che non hanno fatto bene ai blancos, che rischiano di aver perso qualche giocatore importante per infortunio; il Real Madrid veleggia in testa alla classifica dopo i quattro gol rifilati al Granada e sembra aver dato una svolta ad un avvio di stagione non troppo scintillante. Le cose continuano a non andare bene in Champions League: dopo aver nettamente perso al Parco dei Principi, la squadra della capitale ha rischiato un clamoroso ko interno contro il Bruges, rimontando due gol di svantaggio. Il Mallorca è in zona retrocessione, ma due settimane fa ha colto un prezioso successo interno contro l’Espanyol: da qui deve ripartire per provare a prendersi la salvezza. Vediamo allora cosa succederà nella diretta di Mallorca Real Madrid; intanto possiamo valutare le scelte dei due allenatori leggendo nel dettaglio le probabili formazioni.

La diretta tv di Mallorca Real Madrid sarà eventualmente disponibile soltanto sul canale DAZN1: numero 209 del decoder e appuntamento riservato agli abbonati Sky – che ovviamente dovranno essere anche clienti della piattaforma DAZN – grazie all’accordo nato qualche settimana fa. L’alternativa resta quella della diretta streaming video, dotandosi di apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone sui quali sarà possibile installare l’applicazione DAZN.

Per Mallorca Real Madrid Vicente Moreno potrebbe confermare il 4-2-3-1 che ha vinto due settimane fa: dunque Manolo Reina tra i pali con Valjent e Raillo davanti a lui, sugli esterni in qualità di terzini dovrebbero giocare Sastre e Gamez mentre a centrocampo ci sarà la cerniera protettiva formata da Baba e Sevilla. Davanti, sulla trequarti, Dani Rodriguez e Lago Junior giocheranno come laterali supportando Febas, che a sua volta dovrà fare arrivare palloni giocabili all’ex Crotone e Sampdoria Budimir. Nel Real Madrid come detto possono esserci assenze, nello specifico quelle di Bale e Modric; dunque Zinedine Zidane potrebbe puntare ancora su Valverde a centrocampo, oppure su Isco o su Lucas Vazquez come mezzala al fianco di Casemiro e Kroos. Al posto di Bale lo stesso Vazquez, o magari uno tra James Rodriguez e Jovic; con il serbo possibile il cambio modulo, Eden Hazard sarà l’esterno sinistro con Benzema schierato da centravanti. In difesa confermata la coppia Varane-Sergio Ramos davanti al portiere Courtois, con Carvajal probabilmente ancora a sinistra lasciando Odriozola sulla corsia destra.

Nel pronostico di Mallorca Real Madrid tracciato dall’agenzia di scommesse Snai gli ospiti sono chiaramente favoriti: il segno 2 per la vittoria dei blancos vale 1,48 volte la somma messa sul piatto, arriviamo invece ad un valore di 6,50 volte la puntata per il segno 1 che regola l’eventualità del successo interno. Il pareggio, ipotesi per la quale dovrete scommettere sul segno X, vi permetterebbe di guadagnare una cifra corrispondente a 4,50 volte quanto puntato.



