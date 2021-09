Diretta/ Malmo Juventus (Youth League) streaming video tv: Chibozo-Turco sugli scudi

DIRETTA MALMO JUVENTUS: RICOMINCIA LA YOUTH LEAGUE

Malmo Juventus, in diretta martedì 14 settembre 2021 alle ore 15.00, sarà una sfida valevole per la prima giornata della fase a gironi di UEFA Youth League. Riparte la manifestazione internazionale giovanile, che nella scorsa stagione non è andata in scena per l’emergenza Covid. La Juventus si presenta all’appuntamento dopo aver incassato un poker contro l’Atalanta nel campionato Primavera: i giovani bianconeri hanno mostrato lacune difensive anche se l’incontro era comunque di gran livello, coi bergamaschi sempre tra le squadre da battere nel massimo campionato giovanile.

DIRETTA/ Sorteggio Youth League 2021: pericolo Bayern per l'Inter, Lazio fortunata

Il campionato della Juventus Primavera era in realtà iniziato bene con una vittoria sul campo della Fiorentina. Risultato importante con Chibozo e Turco sugli scudi nella squadra allenata da Bonatti: sono stati infatti loro a segnare le reti che hanno battuto i viola e anche i 2 gol realizzati dalla Juve in casa dell’Atalanta. Il Malmo è una delle squadre che vanta la migliore tradizione a livello di settore giovanile in Svezia, anche se sulla carta la Juventus appare favorita assieme al Chelsea per i primi due posti nel girone, completato dai russi dello Zenit San Pietroburgo.

Diretta/ Benfica Real Madrid (risultato finale 2-3): la Youth League è dei blancos!

DIRETTA MALMO JUVENTUS STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

Salvo variazioni di palinsesto, la diretta tv di Malmo Juventus non sarà disponibile sui canali della nostra televisione: questo significa che per assistere alla partita della fase a gironi di UEFA Youth League non sarà disponibile neanche diretta streaming video ufficiale. Potrete comunque accedere alle informazioni utili visitando senza costi il sito della federazione europea di calcio (www.uefa.com) e sui siti ufficiali dei due club.

PROBABILI FORMAZIONI MALMO JUVENTUS

Ecco dunque le probabili formazioni per la diretta di Malmo Juventus per la fase a gironi di Youth League. In attesa di vedere gli svedesi scoprire le loro carte nella prima partita del girone, ecco quale potrebbe essere la formazione di partenza scelta dal tecnico bianconero Andrea Bonatti. Il modulo prescelto sarà il 4-4-2, ecco il probabile undici titolare schierato dal 1′ per affrontare gli svedesi: Scaglia; Savona, Citi, Nzouango, Mulazzi; Maressa, Ledonne, Bonetti, Iling; Galante, Chibozo.

JUVENTUS PRIMAVERA REAL MADRID RINVIATA/ Youth League, a Torino non si gioca

© RIPRODUZIONE RISERVATA