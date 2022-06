Diretta/ Malta San Marino streaming video tv: maltesi in affanno (Nations League)

DIRETTA MALTA SAN MARINO: OSPITI REDUCI DA 18 SCONFITTE…

Malta San Marino, in diretta domenica 12 giugno 2022 alle ore 20.45 presso il National Stadium di Ta’Qali sarà una sfida valevole per la quarta giornata della UEFA Nations League. Maltesi in affanno, vincenti finora in Nations League solo nella sfida a San Marino del 5 giugno scorso, vinta 0-2. L’ultimo ko in casa contro l’Estonia ha avuto il sapore della beffa per Malta, che ha subito il gol del ko al 94′, quando almeno un pareggio sembrava ormai acquisito.

San Marino è reduce da una striscia di 18 sconfitte consecutive in partite ufficiali e ha segnato un solo gol nelle ultime 10 sfide, contro la Lituania in un’amichevole il 25 marzo scorso. Numeri che non migliorano per quella che resta comunque la più piccola nazionale del panorama europeo. Da ricordare il precedente del 14 agosto 2012 a San Marino, partita che fu ricca di gol e di emozioni vinta da Malta col punteggio di 2-3.

DIRETTA MALTA SAN MARINO STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA DI NATIONS LEAGUE

La diretta tv di Malta San Marino sarà trasmessa su Sky, canale Sky Sport Football, non in versione integrale ma all’interno del contenitore Diretta Gol, con aggiornamenti in tempo reale: tutti gli appassionati potranno seguire la sfida anche in diretta streaming video senza costi aggiuntivi: basterà infatti dotarsi di apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone e visitare il sito o l’app Sky Go.

PROBABILI FORMAZIONI MALTA SAN MARINO

Le probabili formazioni della diretta Malta San Marino, match che andrà in scena al National Stadium di Ta’Qali. Per Malta, Devis Mangia schiererà la squadra con un 3-4-3 come modulo. Questa la formazione di partenza: Galea; Micallef, Pepe, Muscat; Brown, Guillaumier, Garcia, Camenzuli; Grech, Teuma, Mbong. Risponderà San Marino allenato da Fabrizio Costantini con un 3-5-1-1 così schierato dal primo minuto: Benedettini; Manuel Battistini, Palazzi, Fabbri; Zafferani, Golinucci, Michael Battistini, Mularoni, Grandoni; Vitaioli; Nanni.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Malta San Marino, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria di Malta con il segno 1 viene proposta a una quota di 1.12, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 7.75, mentre l’eventuale successo di San Marino, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 22.00.











