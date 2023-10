DIRETTA/ Malta Ucraina video streaming tv: due precedenti, una vittoria a testa (Euro 2024, 17 ottobre 2023)

DIRETTA MALTA UCRAINA: I TESTA A TESTA

Andando alla scoperta dei precedenti nella diretta di Malta Ucraina, scopriamo che queste due nazionali si sono affrontate soltanto due volte: l’episodio più recente è ovviamente quello che fa riferimento al gruppo C delle qualificazioni agli Europei 2024, giocato per ovvie ragioni in campo neutro (a Trnava) e risolto dal rigore di Viktor Tsygankov, dunque una sconfitta onorevole per Malta che venti minuti prima aveva anche fronteggiato un primo penalty, con Andriy Yarmolenko che aveva fallito la chance. L’altra sfida invece è un’amichevole nemmeno troppo in là nel tempo, perché si parla del giugno 2017.

Sulla panchina dell’Ucraina sedeva Andriy Shevchenko, il Commissario Tecnico di Malta era invece Pietro Ghedin, altro italiano e che ha contribuito alla crescita di questa federazione. Quel giorno alla Merkur Arena Malta aveva ottenuto un risultato storico: Zach Muscat, terzino destro della nazionale biancorossa, aveva segnato al 14’ minuto sull’assist di Alex Muscat, e così era arrivata una vittoria per la piccola Malta. Tante cose sono cambiate da allora, se arrivasse un risultato simile sarebbe un grande vantaggio anche per l’Italia sulla strada verso la qualificazione agli Europei 2024 e allora vedremo cosa ci racconterà tra poco il terreno di gioco… (agg. di Claudio Franceschini)

MALTA UCRAINA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La partita tra Malta e Ucraina sarà trasmessa in diretta televisiva su Sky, precisamente sul canale Sky Sport Calcio, incluso nella copertura Diretta Gol Euro 2024. Inoltre, sarà possibile seguire la partita in diretta streaming video tramite Now TV e Sky Go. Per farlo, è possibile scaricare le app ufficiali di queste piattaforme o accedere ai loro siti web utilizzando Smart TV o dispositivi mobili come computer, tablet, console o smartphone.

MALTA UCRAINA: OSPITI FAVORITI!

Malta Ucraina, in diretta martedì 17 settembre 2023 alle ore 20.45 presso il Ta’Qali National Stadium, sarà una sfida valida per l’ottava giornata delle qualificazioni UEFA a Euro 2024. L’Ucraina guidata da Sergei Rebrov sta affrontando la penultima partita prima dell’attesissimo scontro diretto con l’Italia, previsto per il prossimo 20 novembre. Attualmente, i gialloblù si trovano a pari punti in classifica con gli azzurri (sebbene l’Italia abbia una partita in meno). La squadra ucraina deve necessariamente conquistare i tre punti contro la fanalino di coda Malta e sperare in un passo falso da parte degli uomini di Luciano Spalletti.

Nel match di sabato contro la Macedonia del Nord, Stepanenko e i suoi compagni non hanno deluso, ottenendo una vittoria con un gol per tempo (Sudakov e Karavayev). Questo successo era atteso da tre partite, dato che nelle ultime due partite contro Inghilterra e Italia erano arrivati un pareggio e una sconfitta. Malta, d’altra parte, non è riuscita a impressionare particolarmente nell’ultimo incontro contro l’Italia, svoltosi sabato scorso a Bari e terminato 4-0 in favore degli azzurri. Tuttavia, bisogna notare che la prestazione migliore per Malta si è verificata proprio contro l’Ucraina lo scorso giugno, quando hanno perso di misura (1-0), resistendo fino a venti minuti dalla fine del match.

PROBABILI FORMAZIONI MALTA UCRAINA

Le probabili formazioni di Malta Ucraina, match che andrà in scena al Ta’Qali National Stadium. Per Malta, Michele Marcolini schiererà la squadra con un 5-3-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Bonello; Attard, S. Borg, Muscat, Pepe, Shaw; Kristensen, Guillaumier, Yankam; J. Mbong, Montebello. Risponderà l’Ucraina allenata da Sergei Rebrov con un 4-2-3-1 così schierato dal primo minuto: Trubin; Konoplya, Zabarnyi, Matvienko, Mykolenko; Zinchenko, Stepanenko; Zubkov, Sudakov, Mudryk; Dovbyk.

MALTA UCRAINA LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Malta Ucraina, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida delle qualificazioni a Euro 2024. La vittoria di Malta con il segno 1 viene proposta a una quota di 13.00, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 6.00, mentre l’eventuale successo dell’Ucraina, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 1.20.

