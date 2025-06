Diretta Mamelodi Borussia Dortmund streaming video tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita del Mondiale per Club 2025.

DIRETTA MAMELODI BORUSSIA DORTMUND (RISULTATO 0-0): SI COMINCIA!

Con la diretta Mamelodi Borussia Dortmund ci lanciamo verso una partita interessante per il Mondiale per Club 2025, e abbiamo già ricordato come per i gialloneri questo sia di fatto l’esordio nella competizione. Il Borussia Dortmund ha giocato la Coppa Intercontinentale nel 1997, mentre la Coppa del Mondo FIFA l’ha sfiorata in due occasioni: nel 2013 ha perso la finale di Champions League contro il Bayern Monaco, undici anni più tardi la stessa sorte è toccata contro il Real Madrid, e dunque i gialloneri non sono riusciti a qualificarsi per una coppa che esplorano invece oggi, sia pure in una formula diversa.

Il Mamelodi nel suo palmarès può schierare una Champions League d’Africa: è ormai datata perché risale al 2016, nella fase ad eliminazione diretta erano stati fatti fuori gli zambiani dello Zesco United e poi soprattutto lo Zamalek, vincendo 3-0 all’andata e perdendo 1-0 al ritorno. I sudafricani stanno invece dominando in patria: hanno vinto gli ultimi otto campionati e dieci degli ultimi dodici, in totale ne hanno raccolti 18 che è un record nazionale. Adesso però siamo pronti a vivere la partita. Mettiamoci comodi, la diretta Mamelodi Borussia Dortmund sta per farci compagnia! (agg. di Claudio Franceschini)

STREAMING VIDEO DIRETTA TV: COME VEDERE MAMELODI BORUSSIA DORTMUND

Nessuna possibilità di seguire la diretta tv di Mamelodi Borussia Dortmund, ma il match sarà comunque garantito in diretta streaming video a tutti gli abbonati DAZN.

GIALLONERI SUPER FAVORITI!

Eccoci alla diretta Mamelodi Borussia Dortmund, partita che si gioca al TQL Stadium di Cincinnati con avvio alle ore 18:00 di sabato 21 giugno: è la seconda giornata nel girone F al Mondiale per Club 2025, e curiosamente al primo posto nella classifica del girone ci sono i sudafricani.

Certo, questo dipende dal calendario: il Mamelodi ha infatti giocato la partita più abbordabile, è stato comunque bravo a battere lo Ulsan Hyundai e ora almeno virtualmente sogna gli ottavi di finale, anche se non sarà semplice superare le due partite contro Borussia Dortmund e Fluminense.

Queste due squadre hanno pareggiato all’esordio, senza gol: una partita che non ha regalato troppe emozioni, sicuramente più delusi i tedeschi che forse pensavano di vincere in carrozza il girone e invece ora sono già costretti a guardare la differenza reti almeno per evitare appunto il secondo posto, sempre che poi non arrivino guai peggiori.

Scopriremo presto quello che succederà a Cincinnati nella diretta Mamelodi Borussia Dortmund, intanto è giusto dare un’occhiata a come i due allenatori potrebbero impostare le loro squadre in campo, valutando brevemente le probabili formazioni di questo match.

PROBABILI FORMAZIONI MAMELODI BORUSSIA DORTMUND

È del tutto plausibile che per la diretta Mamelodi Borussia Dortmund Miguel Cardoso confermi il 4-3-3 che ha vinto la prima partita al Mondiale per Club 2025: ipotizziamo allora uno schieramento con Kekana e Cupido a protezione del portiere Ronwen Williams, due terzini che sarebbero Mudau e Lunga e poi il centrocampo comandato da Mokoena con il supporto di Zwane e Allende sulle mezzali. Nel tridente avanzato invece la prima punta sarà Arthur Sales; a fargli compagnia ecco Rayners, in gol contro lo Ulsan Hyundai, e Ribeiro che partirà dalla corsia sinistra.

Probabilmente tra qui e la prossima sfida Niko Kovac farà ampio turnover: per questo motivo Jobe Bellingham potrebbe giocare la prima partita da titolare e con lui in mezzo al campo potrebbe esserci Nmecha, in difesa Filippo Mané può giocare in compagnia di Benkara con la conferma almeno di Anton, sulle corsie laterali ci aspettiamo Yan Couto dal primo minuto a destra mentre sull’altro versante del campo il titolare potrebbe essere comunque Svensson, perché eventualmente Gittens sarebbe utilizzato sulla trequarti in una linea che comprende anche Giovanni Reyna, e che fa da supporto alla prima punta che questa volta potrebbe essere Beier.

PRONOSTICO E QUOTE MAMELODI BORUSSIA DORTMUND

Le quote che l’agenzia Snai ha fornito per la diretta Mamelodi Borussia Dortmund indicano chiaramente nei gialloneri la squadra favorita, con un valore equivalente a 1,30 volte la giocata sul segno 2 laddove il segno 1 che regola il successo sudafricano vi permetterebbe di guadagnare una somma corrispondente a 8,50 volte quello che avrete pensato di mettere sul piatto. Con l’opzione del pareggio, identificata dal segno X, il vostro guadagno sarebbe pari a 5,50 volte l’importo investito.