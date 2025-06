Diretta Mamelodi Fluminense streaming video tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita valida per il Mondiale per Club 2025.

DIRETTA MAMELODI FLUMINENSE: SPERANZE PER I SUDAFRICANI!

Per la diretta Mamelodi Fluminense andiamo a parlare della partita che all’Hard Rock Stadium di Miami è valida per la terza giornata nel girone F del Mondiale per Club 2025: squadre in campo alle ore 21:00 di mercoledì 25 giugno 2025 e tutto ancora aperto per quanto riguarda la qualificazione agli ottavi.

A dire il vero il Mamelodi ha un solo risultato a disposizione, a causa della sconfitta subita dal Borussia Dortmund: vincere però significherebbe superare incredibilmente il turno, e forse è già sorprendente che i sudafricani siano arrivati a 90 minuti dal termine del girone a giocarsi la possibilità di proseguire nel cammino.

Attualmente è prima in classifica la Fluminense, grazie al gol subito in meno rispetto al Borussia Dortmund; dunque per difendere il primato può bastare anche pareggiare, ma naturalmente il fatto che i tedeschi sfidino lo Ulsan già eliminato impone di vincere e magari anche largamente.

Scopriremo cosa succederà nella diretta Mamelodi Fluminense tra poco, intanto può essere interessante ripercorrere brevemente in che modo le due squadre potrebbero essere schierate in campo a Miami leggendo insieme le probabili formazioni.

STREAMING VIDEO TV: DOVE VEDERE LA DIRETTA MAMELODI FLUMINENSE

La diretta Mamelodi Fluminense non è garantita sulla nostra tv, ma questa partita si potrà seguire come sempre sulla piattaforma DAZN, in diretta streaming video per tutti gli abbonati.

PROBABILI FORMAZIONI MAMELODI FLUMINENSE

Miguel Cardoso approccia la diretta Mamelodi Fluminense con il solito 4-1-4-1 e le sue scelte di formazione non dovrebbero cambiare. A dire il vero Mothiba, andato in gol contro il Borussia Dortmund, si può giocare la maglia di centravanti con Rayners che però ha un passo di vantaggio, avremo poi Ribeiro e Matthews sulle fasce alte a supporto di Allende e Zwane, che sostanzialmente sono le mezzali di un centrocampo completato da Mokoena che resta leggermente più indietro. Mudau e Lunga i due terzini, Kekana e Cupido al centro della difesa con Ronwen Williams come al solito in porta.

La Fluminense potrebbe riproporre i due giocatori a segno dalla panchina contro lo Ulsan: ci pensa Renato Gaucho, si tratta di Nonato e Keno e il terzo cambio rispetto a domenica è quello di Everaldo che farebbe il centravanti. Per il resto, Thiago Silva e Freytes a protezione di Fabio, Guga e Fuentes a giostrare come terzini e centrocampo nel quale Martinelli sarebbe confermato. Anche lui in gol contro lo Ulsan, Jhon Arias dovrebbe avere la maglia a destra; al centro della linea di trequarti come sempre c’è Ganso, che spera di poter cambiare passo nel Mondiale per Club 2025.

PRONOSTICO E QUOTE MAMELODI FLUMINENSE

Scopriamo che per la diretta Mamelodi Fluminense le quote proposte dalla Snai vertono su una vittoria della squadra brasiliana, perché il valore posto sul segno 2 equivale a 1,87 volte la somma che avrete pensato di investire con questo bookmaker; il successo dei sudafricani, per il quale puntare sul segno 1, porta in dote una vincita che ammonta a 4,00 volte la posta in palio mentre con il pareggio, regolato dal segno X, andreste a guadagnare una cifra corrispondente a 3,50 volte la giocata.