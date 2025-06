Diretta Manchester City Al Ain streaming video tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita valida per il Mondiale per Club 2025.

DIRETTA MANCHESTER CITY AL AIN: ESITO SCONTATO!

La diretta Manchester City Al Ain va in scena alle ore 3:00 della mattina italiana di lunedì 23 giugno: al Mercedes Benz di Atlanta si gioca per la seconda giornata nel girone G del Mondiale per Club 2025, sfida interessante anche perché i Citizens si giocano il primo posto con la Juventus.

Probabili formazioni Manchester City Al Ain/ Quote: Haaland o Marmoush? (Mondiale per Club 2025, 23 giugno)

Aspettando la sfida diretta, il Manchester City è dietro avendo vinto “solo” 2-0 contro il Wydad, oggi dunque la squadra di Pep Guardiola proverà a migliorare le cose pur sapendo che arrivare primi o secondi nel girone potrebbe cambiare poco, anche nell’economia di questa competizione che rimane tutta da scoprire.

Risultati mondiale per club 2025, classifiche/ L'Inter vince in rimonta! Diretta gol live score (21 giugno)

Vedremo invece se l’Al Ain terrà maggiormente botta rispetto ai cinque gol incassati dalla Juventus, la squadra degli Emirati Arabi ha anche fatto vedere qualcosa di interessante ma il divario è stato netto, e naturalmente questa notte potrebbe essere lo stesso.

Il campo ci dirà come andranno le cose, ma nella diretta Manchester City Al Ain dobbiamo anche provare a ipotizzare in che modo i due allenatori intendano disporre le loro squadre sul terreno di gioco, dunque possiamo leggere brevemente le probabili formazioni.

COME SEGUIRE LA DIRETTA MANCHESTER CITY AL AIN IN STREAMING VIDEO TV

Per seguire la diretta Manchester City Al Ain dovrete essere abbonati alla piattaforma DAZN per la diretta streaming video, non è prevista una trasmissione tv per la partita.

DIRETTA/ Inter Urawa Reds (risultato finale 2-1): decide Valentin Carboni! (Mondiale Club 2025, 21 giugno)

PROBABILI FORMAZIONI MANCHESTER CITY AL AIN

Se nella diretta Manchester City Al Ain il tecnico Vladimir Ivic potrebbe proporre una formazione simile a quella che ha perso all’esordio, confermando la coppia offensiva formata da Laba e Soufiane Rahimi e cambiando davvero poco, Pep Guardiola che ha una rosa molto più ampia a disposizione potrebbe operare un turnover anche completo, a cominciare da portiere con Stefan Ortega che può prendere il posto di Ederson. Aspettiamo soprattutto l’esordio da titolare di Haaland, che contro il Wydad ha lasciato spazio a Marmoush, mentre in mediana Rodri potrebbe essere pronto dal primo minuto.

Per il resto, mancherà Rico Lewis ma in difesa le opzioni sono parecchie con Ruben Dias, Akanji e Gvardiol oltre a Stones tutti rimasti in panchina nella prima partita; tra centrocampo e attacco Guardiola può assegnare ruoli diversi ai suoi giocatori e qui possiamo inserire nel discorso Gundogan, Reijnders, Bernardo Silva e Cherki, da capire se giocheranno titolari (ci sono anche Savinho, Doku e Matheus Nunes) e in che zona di campo. Insomma: comunque la si giri è davvero complicato ipotizzare quale sarà l’undici del Manchester City contro l’Al Ain, alla fine potrebbe cambiare anche il modulo rispetto al 4-1-4-1 visto contro il Wydad Casablanca.

MANCHESTER CITY AL AIN: PRONOSTICO E QUOTE

Per la diretta Manchester City Al Ain le quote previste dai bookmaker sono largamente indirizzate a favore inglese, basti pensare che la Snai ha previsto un valore pari a 1,20 volte la giocata sul segno 1 mentre l’ipotesi della vittoria dell’Al Ain, regolata dal segno 2, vi farebbe guadagnare una somma equivalente a 20,00 volte quanto messo sul piatto. Alta anche la quota per il pareggio: con il segno X la vostra vincita corrisponderebbe a 10,00 volte la posta in palio.