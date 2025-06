Diretta Manchester City Al Hilal streaming video tv: quote, orario, probabili formazioni e risultato live nell’ottavo del Mondiale per Club 2025, 1 luglio

DIRETTA MANCHESTER CITY AL HILAL: UN OTTAVO PARTICOLARE

Sicuramente molto particolare sarà l’abbinamento proposto dalla diretta Manchester City Al Hilal, ottavo di finale del Mondiale per Club 2025 che si gioca alle ore 3.00 della notte italiana, quindi per noi di fatto già martedì 1° luglio, al Camping World Stadium di Orlando, in Florida, perché la partita non ha tradizione, ma fornisce spunti particolari.

Il Manchester City è naturalmente il simbolo delle proprietà del mondo arabo nel calcio europeo, insieme al Psg. I Citizens hanno dominato per anni, ma in questa stagione Pep Guardiola è rimasto a secco e allora vuole rilanciarsi già con il Mondiale per Club per poi puntare nel 2026 agli obiettivi più classici. Le intenzioni sono bellicose, come dimostra il 5-2 rifilato alla Juventus per prendere il primo posto in un girone che il Manchester City ha chiuso con tre vittorie in altrettante partite.

L’Al Hilal invece è la formazione che invece sta crescendo di più da quando gli arabi puntano anche a sviluppare il proprio calcio locale. Sono arrivati tanti calciatori importanti e ora anche un allenatore top come Simone Inzaghi, che con Guardiola ha disputato anche la finale di Champions League 2023. Unica squadra agli ottavi che non sia di Europa o Americhe, con il pareggio contro il Real Madrid come risultato di massimo prestigio, ora prova a giocarsi un sogno.

Naturalmente la missione sarà difficile, pur con tanti nomi illustri è normale che il City abbia qualcosa in più, tuttavia in una partita secca e in condizioni così particolari come è un torneo nel cuore dell’estate dopo tutto il resto della stagione agonistica, attenzione alle possibili sorprese nella diretta Manchester City Al Hilal…

MANCHESTER CITY AL HILAL IN DIRETTA STREAMING VIDEO E TV

La diretta Manchester City Al Hilal in tv sarà un’esclusiva della piattaforma Dazn e di conseguenza possiamo come al solito parlare di una diretta streaming video.

PROBABILI FORMAZIONI MANCHESTER CITY AL HILAL

Modulo 4-1-4-1 per Pep Guardiola nelle probabili formazioni della diretta Manchester City Al Hilal. Il portiere Ederson dovrebbe essere protetto da una difesa a quattro formata da Nunes, Akanji, Dias e Ait-Nouri; molto delicato il ruolo davanti alla difesa di Rodri, che agirà in posizione da regista basso; qualche metro più avanti i titolari potrebbero essere Savinho, Bernardo Silva, l’ex Milan Rejinders e Doku alle spalle del centravanti, che potrebbe essere l’egiziano Marmoush in caso di turnover, ma è sempre favorito Haaland.

Tanti nomi noti anche per Simone Inzaghi, con il 4-3-3 proverà a sfidare la corazzata inglese. In porta Bounou; spicca poi ovviamente il nome del grande ex Cancelo come terzino destro in una difesa che come centrale di riferimento ha Koulibaly, con Tambakti e Renan Lodi per completare il reparto; Milinkovic-Savic e Ruben Neves invece rendono stuzzicante il centrocampo, dove agiranno dal primo minuto insieme a Nasser Al Dawsari; infine, il tridente d’attacco è per due terzi brasiliano grazie a Malcom, Marcos Leonardo, con loro il capitano Salem Al Dawsari.

PRONOSTICO E QUOTE

Non ci dovrebbero essere dubbi nel pronostico con le quote Snai sulla diretta Manchester City Al Hilal che sulla carta è a senso unico: segno 1 per la vittoria del City favoritissimo a 1,24, si sale poi a 6,50 in caso di pareggio e infine una vittoria araba che farebbe la storia verrebbe indicata a 10 volte la giocata.