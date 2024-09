DIRETTA MANCHESTER CITY ARSENAL, BIG MATCH

Siamo arrivati ad un grande classico della storia recente del calcio inglese. La diretta Manchester City Arsenal si disputerà domenica 22 settembre 2024 alle ore 17:30 e vedrà sfidarsi i due rivali-amici Guardiola e Arteta.

I Citizens sono reduci dal pareggio a reti bianche contro l’Inter in Champions League mentre in campionato hanno vinto tutte e quattro le sfide di Premier League avendo battuto Chelsea, Ipswich, West Ham e infine Brentford.

Anche l’Arsenal è reduce da un segno X senza gol con un’italiana ovvero l’Atalanta. In Premier League invece sono arrivate tre vittorie contro Wolves, Aston Villa e Tottenham mentre con il Brighton in casa è andato in scena un pareggio.

DOVE VEDERE LA DIRETTA MANCHESTER CITY ARSENAL, STREAMING VIDEO

In questo paragrafo capiremo dove vedere diretta Manchester City Arsenal. La sfida sarà visibile in Italia su Sky.

Di conseguenza, la diretta streaming sarà offerta da Sky Go, applicazione che su smartphone, tablet e computer trasmetterà la sfida.

LE PROBABILI FORMAZIONI MANCHESTER CITY ARSENAL

Andiamo ora a vedere le probabili formazioni della diretta Manchester City Arsenal. I padroni di casa scenderanno in campo con il 3-2-4-1. In porta Ederson, difesa a tre con Walker, Stones e Akanji. In mediana Rico Lewis e Kovacic con Savinho, De Bruyne, Gündogan e Grealish dietro a Haaland.

L’Arsenal invece opterà per in 4-3-3. Tra i pali ci sarà Raya, protetto dal quartetto White, Saliba, Gabriel e J. Timber. Partey e Trossadr agiranno da mezzali con Rice in regia. In avanti spazio a Saka, Havertz e infine Martinelli.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE MANCHESTER CITY ARSENAL

In conclusione diamo uno guardo alle quote per le scommesse della diretta Manchester City Arsenal. A partire come favorita secondo i bookmakers è il City a 1.75 contro i 4.75 in favore dei Gunners. Il pareggio è offerto a quota 3.60.

Capitolo reti, l’Over 2.5 viene messo in palinsesto a 2.10 mentre l’Under alla stessa soglia è a 1.73. Infine, Gol e No Gol rispettivamente a 1.95 e 1.80.