Diretta Manchester City Arsenal/ Streaming video tv: torna anche la Premier League!

Manchester City Arsenal, che è in programma alle ore 21:15 di mercoledì 17 giugno, rappresenta il recupero della 28^ giornata in Premier League 2019-2020: finalmente anche il calcio inglese torna a farci compagnia dopo la pandemia da Coronavirus, si parte dalle gare che non erano state disputate nell’ultimo turno in cui abbiamo assistito ad una situazione “normale”, anche se già segnata dallo stato di emergenza in tutto il mondo o quasi. I Citizens, che prima della sosta forzata avevano perso il derby contro lo United, ormai non possono più vincere il titolo, ma devono difendere con le unghie e con i denti il loro secondo posto dagli assalti di Leicester e Chelsea; potrebbe comunque essere tutto inutile perché il ricorso sull’esclusione dalla prossima Champions League può portare un risultato negativo, e segnare una sorta di rivoluzione in seno alla rosa e alla società. L’Arsenal è alla stagione più complicata dell’epoca recente, ma può ancora trovare posto in Europa League: vincendo questa sera aggancerebbe il Wolverhampton al settimo posto e potrebbe anche prendersi il sesto, anche se qui dipenderà dallo Sheffield United. Andiamo allora a vedere in che modo le due squadre potrebbero disporsi sul terreno di gioco; aspettando il calcio d’inizio nella diretta di Manchester City Arsenal, studiamo in maniera più approfondita le probabili formazioni della partita.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Manchester City Arsenal sarà disponibile per gli abbonati alla televisione satellitare: i canali di riferimento in questo caso sono Sky Sport Uno e Sky Sport Football (numeri 201 e 203 del decoder) e come sempre i clienti avranno la possibilità, qualora non possano mettersi davanti a un televisore, di assistere alla partita della Premier League in diretta streaming video, attivando senza costi aggiuntivi il servizio Sky Go su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI MANCHESTER CITY ARSENAL

Le probabili formazioni di Manchester City Arsenal dipenderanno in larga misura dallo stato di forma dei giocatori dopo la ripresa degli allenamenti; Pep Guardiola potrebbe comunque presentare un 4-3-3 con Walker e Benjamin Mendy sulle corsie laterali, una coppia centrale formata da Fernandinho e Otamendi e il portiere Ederson. A centrocampo la regia potrebbe essere affidata a Rodri, con Bernardo Silva nuovamente nel ruolo di mezzala a stringere sul centrodestra mentre Gundogan si occupa dell’altro versante del campo; poi Mahrez da esterno destro del tridente offensivo, con Sterling dall’altra parte e Aguero o Gabriel Jesus come prima punta, senza dimenticarsi del ritorno importante di Leroy Sané. L’Arsenal di Mikel Arteta risponde con il 4-2-3-1: Lacazette torna a fare la prima punta con Ozil alle sue spalle, Pépé e Nelson si giocano la maglia da laterale destro mentre dall’altra parte ci sarà ovviamente Aubameyang. Centrocampo che dovrebbe essere formato da Dani Ceballos e Granit Xhaka, anche se Guendouzi e Willock sono pronti; in difesa avremo David Luiz e Papastathopoulos (o Holding) davanti al portiere tedesco Leno, con Bellerin a questo punto titolare a destra e Saka che si prenderà l’altra corsia.

QUOTE E PRONOSTICO

Sono ovviamente i padroni di casa a essere favoriti dal pronostico su Manchester City Arsenal: l’agenzia Snai ha fissato a 1,37 volte la somma messa sul piatto il segno 1, da giocare per la vittoria interna. Il segno X, che come sempre regola il pareggio, vi permetterebbe di intascare una vincita pari a 5,25 volte quanto investito mentre con il segno 2, che identifica il successo dei Gunners, il vostro guadagno sarebbe corrispondente a 7,50 volte la cifra puntata.



