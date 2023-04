DIRETTA/ Manchester City Arsenal streaming video tv: Guardiola domina nei precedenti

DIRETTA MANCHESTER CITY ARSENAL: I TESTA A TESTA

La diretta di Manchester City Arsenal ci offrirà una partita che vanta naturalmente una tradizione molto ricca, ma negli scontri più recenti si deve notare un totale dominio da parte del Manchester City. I numeri sono spietati per l’Arsenal, che nelle ultime dieci sfide contro i Citizens, giocate dal mese di dicembre 2019 in poi, hanno raccolto una sola vittoria, nessun pareggio e ben nove sconfitte. L’unico successo risale tra l’altro a una sfida in FA Cup, che fu disputata il 18 luglio 2020 e vide la vittoria per 2-0 dei Gunners nella semifinale dell’edizione che causa Covid terminò in piena estate.

Video/ Bayern Monaco M.City (1-1) gol e highlights: inglesi in semifinale!

Se invece parliamo di Premier League ecco che l’ultima sconfitta del Manchester City in campionato contro l’Arsenal risale addirittura al 21 dicembre 2015. Attualmente c’è una striscia aperta di addirittura sette vittorie consecutive per il Manchester City, cinque in campionato più una in FA Cup e una in Coppa di Lega, mentre dobbiamo ricordare che questo sarà il terzo confronto stagionale, con il Manchester City che ha vinto 1-3 a Londra in campionato e 1-0 all’Etihad Stadium in Coppa d’Inghilterra. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

Diretta/ Bayern Monaco M. City (risultato finale 1-1): Guardiola in semifinale!

MANCHESTER CITY ARSENAL STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Manchester City Arsenal sarà riservata ai clienti Sky, che potranno seguire la partita di Champions League sul canale Sky Sport Football (canale 203). La diretta streaming video sarà invece garantita da Sky Go, ma anche sulla piattaforma Now TV per gli abbonati.

MANCHESTER CITY ARSENAL: GUARDIOLA FAVORITO!

Manchester City Arsenal, in diretta mercoledì 26 aprile 2023 alle ore 21.00 presso lo stadio City of Manchester, sarà una sfida in programma per la 33° giornata del campionato di Premier League 2022-2023. Uno scontro diretto per la vetta, un confronto che potrebbe segnare la svolta definitiva per il titolo.

Probabili formazioni Bayern Manchester City/ Quote, i grandi numeri di Haaland

Il Manchester City è a -5 dall’Arsenal, ma ha due gare da recuperare: potenzialmente potrebbe portarsi a +1, grazie agli ultimi svarioni dei Gunners, reduci da tre pareggi di fila. Nell’ultimo turno il clamoroso 3-3 interno contro il Southampton fanalino di coda. Tre punti pesantissimi in palio questa sera, in ballo c’è la Premier League.

PROBABILI FORMAZIONI MANCHESTER CITY ARSENAL

In attesa di conoscere le formazioni ufficiali, è tempo di andare a conoscere i probabili undici della diretta Manchester City Arsenal. Partiamo dai Citizens, Guardiola conferma il suo 3-4-2-1 atipico: Ederson, Walker, Dias, Laporte, Mahrez, Stones, Rodri, Grealish, De Bruyne, Bernardo Silva, Haaland. Passiamo adesso ai Gunners, Arteta opta per il 4-3-3: Ramsdale, White, Holding, Gabriel, Zinchenko, Odegaard, Partey, Vieira, Saka, Gabriel Jesus, Martinelli.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Manchester City favorito sull’Arsenal secondo i bookmakers. Andiamo a scoprire i numeri del match grazie ai quotisti di Eurobet: la vittoria del Manchester City è a 1,55, il pareggio è a 4,30, con il successo dell’Arsenal a 5,40. Secondo gli analisti sarà una gara ricca di reti: Over 2,5 a 1,55 e Under 2,5 a 2,30. Simili i numeri di Gol e No Gol, rispettivamente a 1,60 e 2,20.











© RIPRODUZIONE RISERVATA