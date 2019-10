Diretta Manchester City Atalanta Primavera/ Streaming video tv, Youth League gruppo C

Manchester City Atalanta Primavera sarà diretta dall’arbitro ceco Miroslav Zelinka, e si gioca alle ore 16:00 (italiane) di martedì 22 ottobre: siamo al Mini-Stadium, dove la partita vale per la terza giornata nel gruppo C della Youth League 2019-2020. Situazione già complessa per la Dea che, all’esordio assoluto in questa competizione, ha raccolto finora un solo punto: esattamente come la prima squadra, nella gara contro lo Shakhtar Donetsk la giovane truppa orobica ha incassato un gol all’ultimo secondo ma, se non altro, qui Massimo Brambilla ha raccolto un pareggio che le ha permesso di rimanere a 3 lunghezze dalla coppia di testa. Tra cui anche il Manchester City, che è stato fermato dalla competitiva Dinamo Zagabria contro cui i nerazzurri avevano perso di misura; girone dunque aperto, ma una sconfitta chiaramente renderebbe le cose molto più difficili. Vediamo dunque in che modo i due allenatori intendono disporre le loro squadre sul terreno di gioco, leggendo insieme le probabili formazioni di questa partita.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Manchester City Atalanta Primavera, salvo variazioni di palinsesto, non sarà disponibile sui canali della nostra televisione: non sarà possibile seguire la partita nemmeno tramite un servizio di diretta streaming video ufficiale, per le informazioni utili potrete eventualmente consultare il sito ufficiale della UEFA (all’apposita sezione dedicata alla Youth League) ma soprattutto i canali ufficiali che la società orobica mette a disposizione sui social network, in particolare facebook.com/atalantabc e, su Twitter, @Atalanta_BC.

PROBABILI FORMAZIONI MANCHESTER CITY ATALANTA PRIMAVERA

Paul Harsley schiera il 4-3-3 per Manchester City Atalanta Primavera: davanti al portiere Bazunu giocano McDonald e Harwood-Bellis, i due terzini saranno ancora Dionkou e Ogbeta con un centrocampo nel quale Pozo agirà come schermo davanti alla difesa, avendo la collaborazione delle due mezzali Bernabé (già due gol in questa Youth League) e Doyle, che è il capitano. Nel tridente offensivo dovremmo rivedere Braaf e Rogers agire sulle corsie laterali – anche se Fiorini si gioca un posto – con Poveda che invece sarà la prima punta. Atalanta in campo con modulo speculare: Piccoli resta il riferimento avanzato con Amad Traoré e Cambiaghi a fargli compagnia, Cortinovis agisce come mezzala offensiva con Da Riva al suo fianco nel ruolo di regista, mentre Gyabuaa dovrebbe essere l’altro interno di centrocampo. In difesa Brambilla non dovrebbe cambiare: il portiere sarà sempre Gelmi con la coppia centrale formata da Okoli e Guth, sulle fasce dovrebbe arrivare la spinta di Ghislandi (favorito su Bergonzi per la corsia destra) e Ruggeri.



