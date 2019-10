Diretta Manchester City Atalanta/ Streaming video Canale 5: Gasperini sfida Pep

Manchester City Atalanta, diretta dall’arbitro israeliano Orel Grinfeld, si gioca alle ore 21.00 italiane (le 20.00 locali) di questa sera, martedì 22 ottobre 2019, presso l’Etihad Stadium di Manchester. L’appuntamento è con la terza giornata del girone C di Champions League, Manchester City e Atalanta ci arrivano purtroppo con situazioni diametralmente opposte. I Citizens di Pep Guardiola come prevedibile a punteggio pieno, la Dea di Gian Piero Gasperini purtroppo ancora ferma al palo a causa della batosta al debutto a Zagabria seguita dalla beffarda e immeritata sconfitta contro lo Shakhtar Donetsk che adesso rende difficile inseguire anche solo il terzo posto. Manchester City Atalanta resta comunque una sfida affascinante: i nerazzurri sono la squadra italiana più “inglese” per il modo di concepire il calcio e per il ritmo, l’esame con il City dunque sarà in ogni caso prezioso per la Dea, anche se naturalmente difficilissimo. Se però l’Atalanta fosse quella del primo tempo contro la Lazio, si potrebbe anche sognare…

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

Notizie importanti per la diretta tv di Manchester City Atalanta, perché la partita sarà trasmessa anche in chiaro per tutti su Canale 5 e di conseguenza pure in diretta streaming video tramite Mediaset Play. A ciò si aggiunge naturalmente anche l’offerta di Sky: in questo caso si potrà fare riferimento a Sky Sport Arena (il canale numero 204) e in streaming al servizio offerto da Sky Go. CLICCA QUI PER LO STREAMING SU MEDIASET PLAY

PROBABILI FORMAZIONI MANCHESTER CITY ATALANTA

Parlando anche delle probabili formazioni di Manchester City Atalanta, ecco che Pep Guardiola non dovrebbe proporre grandi novità nello schieramento dei Citizens, che onoreranno al massimo la partita con la Cenerentola bergamasca. Nel classico modulo 4-3-3, vedremo ovviamente Ederson in porta: Otamendi e Fernadihno formeranno la coppia centrale, con l’ex Juventus Cancelo terzino destro e Mendy a presidiare a sinistra. A centrocampo ipotizziamo Rodri come perno centrale, affiancato da due mezzali di lusso quali Gundogan e David Silva. Il quasi omonimo Bernardo Silva invece sarà titolare sulla destra del tridente d’attacco, con Aguero in posizione centrale e Mahrez sulla corsia mancina. Sarà invece il 3-4-1-2 il modulo di riferimento nerazzurro. Gasperini dovrà fare a meno di Duvan Zapata, tuttavia in attacco la Dea ha molte alternative ed ecco allora il Papu Gomez ad assistere la prima punta Muriel ed Ilicic, che agirà come seconda punta. A centrocampo dovremmo vedere titolari Hateboer esterno destro, la coppia mediana De Roon-Freuler più Castagne a sinistra, anche se Gosens è una possibile alternativa a uno dei due esterni. In difesa davanti a Gollini ipotizziamo il terzetto formato da Toloi, Kjaer e Palomino.

PRONOSTICO E QUOTE

Infine diamo uno sguardo anche al pronostico di Manchester City Atalanta, che come prevedibile è a senso unico in favore di Pep Guardiola e dei suoi uomini. Infatti il segno 1 è quotato a 1,22 dall’agenzia di scommesse Snai. Si sale poi a 6,75 in caso di pareggio (segno X), mentre un colpaccio dell’Atalanta varrebbe 11,00 volte la posta in palio per chi avrà osato credere nel segno 2.



