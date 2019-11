Diretta Manchester City Chelsea/ Streaming video tv: big match! (Premier League)

Manchester City Chelsea, in diretta dall’Etihad Stadium, si gioca alle ore 18:30 (italiane) di sabato 23 novembre, e rappresenta il big match nella tredicesima giornata della Premier League 2019-2020. Sfida che attualmente vale il secondo posto in classifica: il ko che i Citizens hanno rimediato a Liverpool ha portato Pep Guardiola a -9 dai Reds – e soprattutto il tecnico spagnolo non era mai partito così male con questa squadra – ma soprattutto ha consentito ai Blues, a braccetto con il Leicester, di operare il sorpasso ai danni dei campioni. Tempi duri dunque per il Manchester City, che in ogni caso ha già ottenuto il passaggio del turno in Champions League pur dovendosi accontentare di un pareggio a San Siro contro l’Atalanta; in Europa il Chelsea è reduce dal pirotecnico 4-4 interno contro l’Ajax con rimonta da 1-4 (tra le polemiche) e adesso punta a migliorarsi ulteriormente con un Frank Lampard che sta sempre più riuscendo a prendere in mano la squadra. Prima di vedere quello che succederà nella diretta di Manchester City Chelsea, valutiamo quelle che potrebbero essere le scelte dei due allenatori nell’analisi approfondita delle probabili formazioni.

La diretta tv di Manchester City Chelsea è riservata agli abbonati alla televisione satellitare, che potranno seguire questa partita sui canali Sky Sport Uno (numero 201 del decoder) e Sky Sport Football (203). In assenza di un televisore è disponibile il servizio di diretta streaming video: basterà infatti attivare l’applicazione Sky Go, che non comporta costi aggiuntivi, su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

Un turno di squalifica per Bernardo Silva che sconterà in Manchester City Chelsea: dunque Guardiola dovrebbe puntare su Mahrez come esterno destro sulla trequarti, confermando invece De Bruyne che di fatto può agire anche come mezzala d’assalto trasformando il modulo in un 4-3-3 più classico per il tecnico catalano. Sterling agirà comunque a sinistra, con Aguero da prima punta favorito su Gabriel Jesus; a centrocampo spazio alla coppia Gundogan-Rodri, mentre in difesa Otamendi punta una maglia (che dovrà strappare a Fernandinho o Stones) laddove sulle corsie esterne avremo Walker e Angelino. Ederson dovrebbe essere ancora indisponibile, di conseguenza il portiere sarà Claudio Bravo. Il Chelsea si presenta all’Etihad con il 4-2-3-1: davanti ad Arrizabalaga avremo Zouma e Tomori con Azpilicueta che torna titolare sulla corsia destra, mentre Emerson Palmieri sarà confrermato dall’altra parte del campo. Kovacic e Kanté rappresentano la cerniera mediana, davanti a loro cerca spazio Hudson-Odoi (titolare nell’ultima partita dell’Inghilterra) ma Pulisic è in un momento favoloso e dovrebbe essere in campo a sinistra, con William a percorrere la corsia destra e Mount che sarà impiegato come trequartista centrale a supporto di Abraham, che in 12 giornate di Premier League ha già toccato quota 10 gol.

Per un pronostico su Manchester City Chelsea sono a disposizione le quote fornite dall’agenzia di scommesse Snai: secondo questo bookmaker la squadra favorita, e anche in maniera netta, è quella di casa la cui quota sul segno 1 è di 1,43 volte quello che avrete deciso di mettere sul piatto, mentre il segno 2 che identifica il successo dei Blues vi permetterebbe di guadagnare una somma pari a 6,75 volte la puntata. Con il pareggio, eventualità regolata dal segno X, la vincita corrisponderebbe a 4,75 la vostra giocata.



