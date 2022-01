DIRETTA/ Manchester City Chelsea video streaming tv: il precedente più illustre

DIRETTA MANCHESTER CITY CHELSEA: TESTA A TESTA

In attesa della diretta di Manchester City Chelsea, dobbiamo naturalmente tenere in considerazione il fatto che da diversi anni questa è una partita ai vertici del calcio inglese ed europeo. Basterebbe dire che gli ultimi dieci precedenti sono stati giocati tutti dal mese di dicembre 2018 in poi, dunque nello spazio di soli tre anni. Il Chelsea è in leggero vantaggio grazie a cinque vittorie a fronte di quattro successi del Manchester City, ma a fare la differenza c’è soprattutto il fatto che la squadra di Londra si è imposta nel precedente nettamente più importante di tutti, cioè la finale derby inglese di Champions League di sabato 29 maggio scorso.

Il palcoscenico era Porto e all’Estadio do Dragao della città lusitana il Chelsea si impose per 1-0 ai danni del Manchester City grazie al gol segnato da Kai Havertz al 42’ minuto di gioco, consegnando così il trionfo europeo e la Coppa ‘dalle grandi orecchie’ a Thomas Tuchel nel confronto con Pep Guardiola. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

DIRETTA MANCHESTER CITY CHELSEA STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI PREMIER LEAGUE

La diretta tv di Manchester City Chelsea di Premier League sarà affidata all’emittente satellitare Sky Sport. La gara sarà disponibile per gli abbonati, i quali potranno assistere al match sintonizzandosi sul canale Sky Sport Football, al numero 203 del decoder. Ovviamente sarà possibile seguirla anche in diretta streaming video tramite l’applicazione dedicata Sky Go. E’ necessario disporre di una connessione ad internet e di un dispositivo mobile come PC, tablet o smartphone.

SI AFFRONTANO LE PRIME DUE DELLA CLASSE

Manchester City Chelsea, in diretta sabato 15 gennaio alle ore 13:30 dal City of Manchester Stadium, è il big match della ventiduesima giornata di Premier League. I Citizens sono reduci dalla vittoria in rimonta sull’Arsenal, arrivata nel recupero con il gol di Rodri, il quale ha fissato il punteggio sul finale di 1-2. La squadra allenata da Pep Guardiola, viaggia indisturbata al comando della classifica con 53 punti, +10 sull’attuale seconda, il Chelsea. Il Manchester City ha collezionato 11 vittorie consecutive e non perde in campionato dallo scorso 30 ottobre, in occasione dello 0-2 contro il Crystal Palace.

Il Chelsea arriva alla sfida contro la capolista Manchester City, dopo il pareggio di Stamford Bridge contro il Liverpool, in cui il risultato finale è stato di 2-2. La formazione allenata da Thomas Tuchel ha vinto una sola partita delle ultime cinque disputate, pareggiando in quattro occasioni. A causa di questi risultati, i Blues hanno perso terreno rispetto all’avversario odierno, il quale è in fuga verso la vittoria della Premier League. Nella gara di andata, a conquistare i tre punti è stato il Manchester City, il quale si è imposto a Londra, vincendo con il punteggio di 0-1 con il gol messo a segno da Gabriel Jesus.

LE PROBABILI FORMAZIONI DI MANCHESTER CITY CHELSEA

Andiamo a vedere le probabili formazioni di Manchester City Chelsea, le quali scenderanno in campo nella ventiduesima giornata di Premier League inglese. L’allenatore dei padroni di casa, Pep Guardiola, dovrebbe proporre i suoi uomini con il modulo 4-2-3-1. A guidare l’attacco dovrebbe esserci Gabriel Jesus, supportato dal terzetto composto da Mahrez, De Bruyne e Sterling. Ecco la probabile formazione titolare del Manchester City: Ederson; Walker, Ruben Dias, Laporte, Cancelo; Gundogan, Fernandinho; Mahrez, De Bruyne, Sterling; Gabriel Jesus.

Il tecnico del Chelsea, Thomas Tuchel, dovrebbe rispondere con il suo classico 3-4-2-1. In mediano spazio agli inamovibili Kanté e Jorginho, con Mount e Havertz che agiranno alle spalle dell’unica punta Lukaku. Il belga sembra essere ormai tornato al centro del progetto Blues, e dovrebbe così partire da titolare con Werner che si siederà in panchina. Questa la probabile formazione del Chelsea: Mendy; Chalobah, Silva, Rudiger; Azpiliculeta, Kanté, Jorginho, Alonso; Mount, Havertz; Lukaku.

QUOTE PER LE SCOMMESSE

Diamo uno sguardo alle quote per le scommesse della gara Manchester City Chelsea di Premier League, proposte dall’agenzia Snai. Nettamente favoriti i Citizens, con il segno 1, abbinato alla vittoria del Manchester City, quotato 1.65. Un eventuale pareggio tra le due squadre, associato al segno X, è proposto a 4.00. Il successo esterno del Chelsea, con segno 2, viene quotato 4.75.



