DIRETTA/ Manchester City Chelsea video streaming tv: il duello degli allenatori

DIRETTA MANCHESTER CITY CHELSEA: I TESTA A TESTA

Sono chiaramente parecchi i precedenti di Manchester City Chelsea, anche in epoca recente (sono 10 soltanto negli ultimi tre anni, il che la dice lunga): il più famoso resta quello della finale di Champions League 2021, con la vittoria dei Blues grazie al gol segnato da Kai Havertz nel finale del primo tempo, ma oggi ci concentriamo in particolar modo sulla sfida tra i due allenatori. Pep Guardiola ha disputato 24 incontri contro il Chelsea, anche come manager di Barcellona e Bayern Monaco: ne ha vinti 13 con 3 pareggi, le sconfitte sono 8.

Per Frank Lampard, tornato sulla panchina dei Blues lo scorso aprile, gli incroci con il Manchester City sono 5: di questi ne ha vinto soltanto uno nel giugno 2020, appena dopo il lockdown (2-1) casalingo, poi un pareggio e tre sconfitte, le ultime due sfide le ha vissute come allenatore dell’Everton. Questo è anche il bilancio del confronto diretto tra Guardiola e Lampard: all’Etihad il tecnico spagnolo ha vinto una sola volta (su due partite), nel novembre 2019 il suo Manchester City si era imposto 2-1 grazie ai gol di Kevin De Bruyne e Riyad Mahrez, ribaltando l’iniziale vantaggio del Chelsea timbrato da N’Golo Kante. (agg. di Claudio Franceschini)

MANCHESTER CITY CHELSEA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Manchester City Chelsea sarà riservata ai clienti Sky, che potranno seguire la partita di Premier League sul canale Sky Sport Football (canale 203). La diretta streaming video sarà invece garantita da Sky Go a tutti gli abbonati, ma anche sulla piattaforma Now TV per gli abbonati.

MANCHESTER CITY CHELSEA: PASSERELLA PER I CAMPIONI DELLA PREMIER!

Manchester City Chelsea, in diretta domenica 20 maggio 2023 alle ore 17.00 presso l’Etihad Stadium di Manchester, sarà una sfida valida per la 36^ giornata del campionato di Serie A. Guardiola punta a una vittoria che potrebbe rappresentare l’ultimo ostacolo superato nella corsa verso il titolo, dopo la rimonta ai danni dell’Arsenal. In Champions poi i Citizens hanno regalato una prestazione gigante, battendo il Real Madrid con un clamoroso 4-0.

Il Chelsea dopo l’ultimo pareggio casalingo contro il Nottingham ha ormai messo da parte le ambizioni europee. Una stagione disastrosa per i Blues che hanno ottenuto la peggiore performance degli ultimi anni nonostante gli investimenti molto pesanti sul mercato. All’andata Manchester City vittorioso di misura a Stamford Bridge, stesso punteggio a favore dei Citizens nell’ultimo precedente all’Etihad datato 15 gennaio 2022.

PROBABILI FORMAZIONI MANCHESTER CITY CHELSEA

Le probabili formazioni della diretta Manchester City Chelsea, match che andrà in scena all’Etihad Stadium di Manchester. Per il Manchester City, Pep Guardiola schiererà la squadra con un 3-4-2-1 come modulo. Questa la formazione di partenza: Ederson; Walker, Ruben Dias, Akanji; Stones, Rodri; Bernardo Silva, De Bruyne, Gundogan, Grealish; Haaland. Risponderà il Chelsea allenato da Frank Lampard con un 4-3-3 così schierato dal primo minuto: Mendy; Chalobah, Thiago Silva, Mukinayi, Chilwell; Kanté, Enzo Fernandez, Gallagher; Madueke, Havertz, Mudryk.

MANCHESTER CITY CHELSEA LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Manchester City Chelsea, ecco le quote fissate dall'agenzia di scommesse Snai per la sfida di Serie A. La vittoria del Manchester City con il segno 1 viene proposta a una quota di 1.25, l'eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 6.25, mentre l'eventuale successo del Chelsea, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 10.00.











