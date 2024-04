Diretta/ Manchester City Chelsea, streaming video tv: semifinale di lusso a Wembley (FA Cup, 20 aprile 2024)

DIRETTA MANCHESTER CITY CHELSEA, IN PALIO LA FINALISSIMA

La FA Cup sta per volgere al termine. La coppa nazionale più importanti in Inghilterra e probabilmente con più fascino di tutto il mondo è arrivata alle semifinali e la diretta Manchester City Chelsea decreterà la prima finalista dell’edizione 2024/2025 alle ore 18:15 di sabato 20 aprile.. Di fronte due squadre che sono reduce da partite differenti: la squadra di Guardiola dall’eliminazione in Champions League mentre i Blues da un netto 6-0 all’Everton in campionato.

Nei 32esimi di finale, il Manchester City ha battuto facilmente l’Huddersfield 5-0 mentre il Chelsea ha vinto 4-0 col Preston. Nel turno successivo, i campioni d’Europa in carica hanno estromesso il Tottenham di misura con i Blues che hanno avuto bisogno del replay per vincere 3-1 con l’Aston Villa. Agli ottavi il ciclone Haaland (5 gol) si era abbattuto sul Luton nel 6-2, al tempo stesso il Chelsea superava con un po’ di fatica 3-2 il Leeds. Ed eccoci dunque ai quarti con il City vincente 2-0 col Newcastle e il Chelsea capace di eliminare il Leicester 4-2.

MANCHESTER CITY CHELSEA, STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Se volete godervi un po’ di calcio inglese, la soluzione per voi è Dazn. Il servizio streaming trasmetterà la diretta Manchester City Chelsea, così come tutte le altre partite scorse della FA Cup e compresa la semifinale tra Manchester United e Coventry. La diretta streaming andrà sempre in onda su Dazn, naturalmente sotto abbonamento su tutti i dispositivi.

MANCHESTER CITY CHELSEA, LE PROBABILI FORMAZIONI

Vediamo come si schiereranno le due squadre per assicurarsi un posto in finale. Le probabili formazioni di Manchester City Chelsea vedono la squadra di Guardiola schierarsi col 4-1-4-1. In porta Ortega, difesa a quattro con Walker, Stones, Ruben Dias e Aké. L’unico riferimento a centrocampo sarà Rodri con la trequarti da sogno formata da Foden, De Bruyne, Julian Alvarez e Doku. Il centravanti sarà Haaland.

Il Chelsea risponde con un 4-2-3-1. Tra i pali Petrovic, pacchetto arretrato con Malo Gusto, Chalobah, Thiago Silva e Chilwell. In mediana il duo Caicedo-Enzo Fernandez con Palmer, Gallagher e Sterling qualche metro più avanti come trequartisti. L’attaccante sarà Nicolas Jackson.

MANCHESTER CITY CHELSEA, LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Le quote per le scommesse di Manchester City Chelsea sono dalla parte degli uomini di Guardiola a 1.57. Per i book è ancora meno probabile che i Blues vincano (5.25) piuttosto che il pareggio a 4.50.

Per quanto riguarda la qualificazione, il City in finale è dato a 1.30 mentre se ci si vuole schierare a favore della squadra di Pochettino, in caso di passaggio del turno, si vincerebbe 3.40 volte la posta in palio.

