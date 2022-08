DIRETTA MANCHESTER CITY CRYSTAL PALACE/ Streaming video tv: Vieira sfida Guardiola

DIRETTA MANCHESTER CITY CRYSTAL PALACE: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE

La diretta di Manchester City Crystal Palace avrà inizio quest’oggi, sabato 27 agosto, alle ore 16:00. Direttamente dall’Etihad Stadium, il Manchester City è alla ricerca della vittoria dopo il pareggio contro il Newcastle della scorsa giornata con un pirotecnico 3-3. A segno Haaland, Bernardo Silva e Gundogan ma i 3 gol non sono bastati per arrivare alla quarta giornata a punteggio pieno. Due vittorie nelle prime due di campionato contro West Ham e Bournemouth, entrambe senza subire gol, dato importante per Josep ‘Pep’ Guardiola.

Crystal Palace che sarà atteso a Manchester, sponda azzurra del City di Mansour. Un inizio di campionato con sfide difficili, come quella contro il Liverpool, tuttavia pareggiata con l’espulsione di Nunez per lo scontro con Andersen, e la sconfitta contro l’Arsenal nella prima di campionato. Dopo i primi due incontri sfidando due big, un match contro l’Aston Villa trasformando in 3 punti. Due volte Zaha, che ha sbagliato anche un calcio di rigore, ed il gol di Mateta dalla panchina hanno regalato la gioia della vittoria al tecnico francese e campione del mondo nel 1998 Patrick Vieira, ex, tra l’altro di turno avendo giocato a fine carriera proprio con il Manchester City.

MANCHESTER CITY CRYSTAL PALACE STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE IL MATCH

La diretta del match tra Manchester City Crystal Palace è una sfida valevole per la quarta giornata di Premier League targata 2022-2023: per chi non potesse assistere all’incontro di presenza, nessun allarme, il campionato inglese sarà trasmesso su Sky Sport e in diretta streaming video su NOW Tv.

La Premier League in streaming è visibile su Sky. Le partite, a partire dalla diretta Manchester City Crystal Palace saranno disponibili in streaming video su Sky Go, ovvero l’applicazione di Sky per i dispositivi mobile come i telefoni, tablet o Pc, attraverso l’applicazione specifica.

MANCHESTER CITY CRYSTAL PALACE: LE PROBABILI FORMAZIONI

In attesa di scoprire le formazioni ufficiali della diretta tra Manchester City Crystal Palace, proviamo ad immaginare gli schieramenti delle due compagini inglesi. Partiamo, come di consueto, dai padroni di casa del Manchester City. Ederson confermato tra i pali nonostante i 3 gol subiti nell’ultimo incontro con il Newcastle. Difesa a 4 con Ruben Dias e Stones come centrali di difesa e Joao Cancelo e Walker sulle fascie difensive. A centrocampo sono certi del posto Kevin De Bruyne e Gundogan con Rodri vertice basso davanti alla difesa. Tridente tutto pepe con Halaand terminale offensivo e Foden e Bernardo Silva sulle fasce, ma attenzione a Riyad Mahrez he scalpita per un posto dal primo minuto.

Crystal Palace che tra i pali si affida al solito ex Valencia Vicente Guaita. A sinistra spazio per Mitchell a sinistra; a destra c’è Ward in pole ma resta tallonato da Clyne per il posto da titolare. Centrali la coppia formata da Andersen, ex Lione e Sampdoria, e Guehi. Centrocampo a 3 con Doucoure al centro a formare una diga con Eze e Hughes, che potrebbe essere preferito a Schlupp nel ruolo di terzo di sinistra. In attacco le scelte sono pressocchè certe: Zaha nel tridente con Edouard e Ayew per un tridente tutto velocità e tecnica assoluta.

MANCHESTER CITY CRYSTAL PALACE: LE QUOTE

Andiamo a vedere le quote della diretta di Manchester City Crystal Palace: Bet 365 indica la vittoria dei padroni di casa del Manchester City con la quota di 1.16; più basse quelle della Goldbet con 1.15 e Planet win con addirittura 1.13. Il pareggio presenta quote molto alte con la presenza di quote che oscillano tra 8.50 (quota più alta offerta da Planet win) e 7.50, quota più bassa offerta non solo da Bet 365 ma anche da Sisal.

Vittoria del Crystal Palace, ospite all’Etihad Stadium, che viene presentata da Bet 365 con la quota di 17.00. per Sisal e si scende di molto con la quota 14.00, sempre piuttosto alta. Intermedia la quota di Eurobet che si stabilizza sul 16.00.











