Diretta Manchester City Dinamo Zagabria/ Streaming video: sfida primato (Champions)

Manchester City Dinamo Zagabria, diretta dall’arbitro olandese Serdar Gözübüyük, si gioca alle ore 21.00 italiane (le 20.00 locali) di stasera, martedì 1 ottobre, al City of Manchester Stadium. Si tratta della partita valida per la seconda giornata nel gruppo C della Champions League 2019-2020, Manchester City Dinamo Zagabria è un po’ a sorpresa lo scontro al vertice di questo gruppo, perché il City di Pep Guardiola nella prima giornata ha travolto lo Shakhtar, mentre sappiamo bene che la Dinamo Zagabria ha sorpreso l’Atalanta in occasione del debutto della Dea in Champions League. Oggi però i croati sono attesi da un’impresa ai limiti dell’impossibile a Manchester, dove i padroni di casa del City naturalmente proveranno già a porre una seria ipoteca sul primo posto finale nel girone C, che certamente vede gli inglesi come squadra di riferimento.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Manchester City Dinamo Zagabria sarà un’esclusiva Sky: l’appuntamento sarà dunque sul canale numero 256, oppure anche in diretta streaming video tramite il servizio offerto da Sky Go, naturalmente anche in questo caso solamente per gli abbonati alla piattaforma satellitare.

PROBABILI FORMAZIONI MANCHESTER CITY DINAMO ZAGABRIA

Per quanto riguarda le probabili formazioni di Manchester City Dinamo Zagabria, ecco che Pep Guardiola dovrebbe proporre il City con il 4-3-3: in porta Ederson, protetto daal linea difensiva a quattro con Cancelo a destra, Stones e Otamendi centrali e Zinchenko a sinistra. Passando al centrocampo, ecco che i tre possibili titolari sono De Bruyne, Rodri e Gundogan, infine nel tridente ci aspettiamo di vedere Bernardo Silva e Sterling ai fianchi della prima punta Aguero. La Dinamo Zagabria invece si affiderà al 4-2-3-1 per questa missione impossibile o quasi: Stojanovic, Dilaver, Peric e Leovac da destra a sinistra nella retroguardia a quattro davanti al portiere Livakovic; in mediana Ademi e Orsic; sulla trequarti Moroi, Hajrovic e Olmo che agiranno dunque in appoggio alla prima punta Petkovic.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo in conclusione uno sguardo anche al pronostico su Manchester City Dinamo Zagabria, che secondo le quote dell’agenzia sportiva Snai non dovrebbe avere storia. Gli inglesi sono nettamente favoriti e il segno 1 è quotato a 1,08; si sale poi a quota 11,00 in caso di segno X e fino a 25,00 per chi avrà creduto nel segno 2 in caso di un successo croato che sarebbe davvero clamoroso.



