Champions League, Diretta Manchester City Dortmund, streaming video tv: si gioca in Inghilterra questa 4a giornata europea (5 novembre 2025)

DIRETTA MANCHESTER CITY DORTMUND (RISULTATO LIVE 2-0): INTERVALLO

Il Manchester City chiude il primo tempo in vantaggio per 2-0 contro il Borussia Dortmund, dopo una prima frazione dominata in lungo e in largo dagli uomini di Guardiola. Il ritmo dei Citizens è asfissiante: possesso palla rapido, scambi corti e continue rotazioni tra le linee che mettono in crisi la difesa tedesca. Il vantaggio arriva al 23’ con Phil Foden, che riceve da Reijnders e con una fucilata dal limite infila Kobel all’angolino basso.

Il raddoppio porta la firma del solito Erling Haaland, servito perfettamente da Doku: controllo, freddezza e palla in rete per il 2-0. Il Dortmund prova a reagire con qualche spunto di Adeyemi, ma senza mai impensierire Ederson. Anzi, è ancora il City a sfiorare il tris con O’Reilly, fermato solo da un intervento straordinario di Kobel. All’intervallo, il punteggio rispecchia l’andamento della gara: dominio totale del City e un Dortmund in grande difficoltà a contenere le offensive inglesi. (agg. Gianmarco Mannara)

DIRETTA MANCHESTER CITY BORUSSIA DORTMUND (RISULTATO LIVE 0-0): SI INIZIA

È iniziata la diretta di Manchester City Borussia Dortmund, con il risultato ancora fermo sullo 0-0, ma i ritmi si sono subito alzati rispetto alla prima frazione. Il City prova a prendere in mano il controllo del gioco, muovendo il pallone con la solita pazienza e cercando spazi tra le linee tedesche, mentre il Dortmund resta compatto e pronto a ripartire.

Nei primi minuti non mancano i contrasti duri: Bensebaini viene punito per un fallo in attacco, contestato ma evidente, mentre poco dopo Gvardiol viene richiamato dall’arbitro Marciniak per un intervento troppo aggressivo. L’unica vera occasione arriva dai piedi di Savinho, che sfrutta un filtrante in profondità ma viene fermato dal fuorigioco segnalato dall’assistente. Il City aumenta la pressione, il Dortmund si difende con ordine: la sensazione è che il match possa sbloccarsi da un momento all’altro. (agg. Gianmarco Mannara)

DIRETTA MANCHESTER CITY BORUSSIA DORTMUND (RISULTATO 0-0): SI GIOCA!

La storia è piuttosto breve, ma ormai ricca per la diretta Manchester City Borussia Dortmund, perché dal 2012 in poi le due squadre si sono affrontate per ben sei volte prima di oggi, sempre in Champions League. Nella fase a gironi del 2012-2013 sorriso soprattutto i tedeschi poi finalisti: 1-1 a Manchester all’andata e 1-0 per il Borussia al ritorno a Dortmund. Più di recente invece il trend è diventato nettamente favorevole al City, soprattutto per merito della doppia vittoria degli inglesi nei quarti di finale del 2021: 2-1 casalingo a Manchester e 1-2 esterno al Westfalen Stadion per timbrare una meritata qualificazione dei Citizens.

Infine, la diretta Manchester City Borussia Dortmund ebbe luogo altre due volte pure nella fase a gironi del 2022-2023, l’edizione che terminò con il primo trionfo del City: 2-1 casalingo a Manchester e 0-0 al ritorno a Dortmund, abbiamo quindi tre vittorie inglesi, due pareggi e un successo tedesco nel totale di questo testa a testa. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

DOVE VEDERE DIRETTA MANCHESTER CITY DORTMUND STREAMING VIDEO

Volete vedere la diretta Manchester City Dortmund? Allora dovrete abbonarvi a Sky che vi permetterà di guardare il match anche in diretta streaming sull’applicazione di Sky.

MANCHESTER CITY DORTMUND, BELLA SFIDA

Fattore 7 nella sfida dell’Etihad. La diretta Manchester City Dortmund infatti vedrà sfidarsi le uniche due squadre a quota 7 punti dopo 3 giornate in questo mercoledì 5 novembre 2025 alle ore 21:00. Anche se non è di fatto un dato che ci dice molto, quanto meno ci racconta di un avvio in campo europeo positivo per entrambe.

Il Manchester City ha subito sfidato i campioni d’Italia del Napoli, vincendo 2-0 approfittando dell’espulsione prematura di Di Lorenzo. Successivamente è arrivato il pareggio con il Monaco nel Principato, subito riscattato dal 2-0 al Villarreal.

D’altro canto il Borussia Dortmund ha subito una rimonta veramente pazzesca contro la Juventus nel 4-4 di Torino. Da lì però i gialloneri hanno rialzato la china vincendo sia con il Bilbao per 4-1 che nella sfida di Copenhagen per 4-2.

LE PROBABILI FORMAZIONI MANCHESTER CITY DORTMUND

Il Manchester City si schiererà con il modulo 4-1-4-1 con Donnarumma in porta, difeso dal quartetto Nunes, Pietre, Dias e Ait-Nouri. In mediana Gonzalez con la trequarti composta da Savinho, Reijnders, Foden e Doku dietro a Haaland.

Il Dortmund si disporrà con l’assetto tattico 3-4-2-1. Tra i pali Kobel, protetto da Schlotterbeck, Anton e Bensebaini. A centrocampo spazio per Couto, Nmecha, Bellingham e Svensson con Beier che assieme a Brandt supporterà Guirassy.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE MANCHESTER CITY DORTMUND

La squadra favorita è il Manchester City è dato a 1.40 contro i 6.50 del Dortmund e il pareggio a 5.25. Gol e No Gol rispettivamente a 1.62 e 2.20.