DIRETTA/ Manchester City Everton (risultato finale 5-0): festa Premier con goleada!

Manchester City Everton 5-0: è una festa vera e propria quella dei campioni d’Inghilterra, che all’Etihad chiudono il loro campionato rifilando una goleada ai Toffees, che dopo lo splendido avvio di stagione dicono addio all’Europa in maniera dolorosa. Nel secondo tempo il Manchester City dilaga: avevamo già raccontato del gol di Phil Foden, poi arriva il grande momento di Sergio Aguero che segna due volte in 6 minuti, completa la manita e si congeda nel migliore dei modi da una squadra con cui ha giocato per 10 anni. Di lui si dice che sia ad un passo dal ritorno in Spagna – per vestire stavolta la maglia del Barcellona – mentre Pep Guardiola può essere soddisfatto in vista della finale di Champions League, perché il suo Manchester City è impressionante anche quando le motivazioni non ci sono. Per l’Everton, come detto, una giornata da dimenticare e una stagione che era partita sotto altre premesse: Carlo Ancelotti e l’ambiente di Goodison Park sognavano la Champions League, invece l’Everton l’anno prossimo non sarà nemmeno in Europa League e dunque non possiamo che parlare di un finale deludente per una squadra che sembrava davvero potercela fare, ma che ha avuto un sensibile calo nel momento di chiudere i conti e serrare i ranghi. Ci riproverà l’anno prossimo, Ancelotti dovrebbe essere ancora al suo posto… (agg. di Claudio Franceschini)

MANCHESTER CITY EVERTON (RISULTATO 3-0) GOL DI FODEN!

Manchester City Everton 3-0: partita in ghiaccio all’Etihad, dove i nuovi campioni d’Inghilterra si divertono e al 53’ mandano in gol anche il gioiellino Phil Foden, diventato ormai un big a tutti gli effetti. Sua la splendida conclusione sull’assist di Sterling, e ancora una volta Pickford ha dovuto raccogliere il pallone dal fondo della rete; era stato entusiasmante il finale di primo tempo, perché al 37’ l’Everton aveva avuto l’occasione per rimettersi in partita quando l’arbitro gli ha assegnato un calcio di rigore per un fallo di Ruben Dias su Richarlison. Lo specialista Gylfi Sifurdsson tuttavia si è fatto parare la conclusione da Ederson, che ha tenuto il Manchester City a due reti di vantaggio; nel finale del primo tempo Mahrez ha centrato la traversa sull’assist di Sterling, ma come abbiamo visto il tris degli Sky Blues è comunque arrivato. Si assottigliano le speranze di Carlo Ancelotti di andare in Europa League: l’Everton adesso prova a mantenere il possesso del pallone ma non riesce a velocizzare a sufficienza la manovra per impensierire un Manchester City comunque attento anche alla fase difensiva, adesso il tempo a disposizione dei Toffees è sempre meno e ci sono tre gol da recuperare per arrivare semplicemente al pareggio… (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA MANCHESTER CITY EVERTON STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

MANCHESTER CITY EVERTON (RISULTATO 2-0) GOL DI DE BRUYNE E GABRIEL JESUS!

Manchester City Everton 2-0: piove sul bagnato per Carlo Ancelotti, che in questo momento sarebbe fuori dall’Europa. I Citizens hanno tutte le intenzioni di vincere anche l’ultima partita della Premier League per festeggiare al meglio il titolo: in due minuti la squadra di Pep Guardiola mostra la sua potenza di fuoco e trova i due gol che sembrano indirizzare la sfida. Al 12’ Kevin De Bruyne finalizza un grande scambio tra Mahrez e Foden, azione in velocità e conclusione del belga da 25 metri sulla quale Pickford può ben poco. Passa pochissimo, giusto il tempo di mettere il pallone al centro da parte dell’Everton, e ancora De Bruyne è protagonista. Questa volta recupera palla e verticalizza immediatamente per Gabriel Jesus, un filtrante che pesca l’attaccante brasiliano sulla corsa: bravo quest’ultimo a superare Godfrey per liberare lo spazio utile a trafiggere Pickford. Per il momento partita senza storia, nonostante le diverse motivazioni e il fatto che il Manchester City abbia già la testa alla finale di Champions League; in ogni caso all’Etihad non è finita, non resta che vedere se l’Everton di Carlo Ancelotti sarà in grado di raddrizzare la situazione… (agg. di Claudio Franceschini)

MANCHESTER CITY EVERTON (RISULTATO 0-0) SI COMINCIA

Sta per cominciare la diretta di Manchester City Everton, atteso incontro per la 38^ e ultima giornata di Premier League: prima di dare la parola al campo, andiamo però a leggere qualche dato interessante. Abbiamo già detto prima che per il City, già Campione d’Inghilterra, si tratta di una passerella: la squadra di Guardiola è leader indiscussa del campionato, con 83 punti in classifica e un bottino di 26 successi e cinque pari, a cui aggiungiamo una differenza reti sul 78:63. Altro peso per l’Everton oggi, che con 59 punti e l’ottava posizione in lista, si gioca l’accesso alle coppe UEFA, potendo pure puntare all’Europa League. Le Toffees per il momento registrano a tabella 17 vittorie e otto pareggi e pure fin qui hanno segnato 47 gol a fronte dei 43 subiti: non hanno proprio brillato, ne in attacco che in difesa. Ma ora diamo la parola al campo: si comincia! (agg Michela Colombo)

MANCHESTER CITY EVERTON: I TESTA A TESTA

Siamo impazienti di dare il via alla diretta di Manchester City Everton, bella sfida per la 38^ giornata della Premier league, l’ultima: prima però vediamo che ci riporta anche lo storico, segnato dai due club. Dati alla mano possiamo oggi raccontare di ben 102 precedenti ufficiali, questi segnati dal 1961 a oggi e pure per la FA Cup, come per il primo campionato nazionale e EFL cup: nel complesso vi è equilibrio nel bilancio, con 41 successi dei citizens, 34 vittorie delle Toffees e 27 pareggi realizzati. Possiamo ricordare che nell’ultimo periodo il Manchester City spesso e volentieri ha regolato i rivali: negli ultimi 10 incontri si registrano ben sette successi dei celesti. Va poi detto che l’ultimo precedente segnato tra Manchester City e Everton è recente e risale non già al turno di andata di questa stagione di Premier league (nella 16^ giornata fu successo del City per 3-1), ma ai quarti della FA Cup, disputati a marzo. Allora a Goodison Park fu ancora vittoria dei citizens per 2-0, con i gol di Gundogan e De Bruyne. (agg Michela Colombo)

MANCHESTER CITY EVERTON: GUARDIOLA GUARDA OLTRE…

Manchester City Everton, in diretta domenica 23 maggio 2021 alle ore 17.00 presso l’Etihad Stadium di Manchester, sarà una sfida valevole per la diciannovesima giornata di ritorno della Premier League inglese. Per Ancelotti c’è il rischio dell’eliminazione dalle competizioni europee nella prossima stagione: l’Everton infatti è appaiato a quota 59 al Tottenham al settimo posto e l’unica speranza è che gli Spurs non vincano l’ultima col Leicester, in questo caso l’Everton potrebbe mantenere la qualificazione in Europa Conference League, la neonata competizione UEFA che partirà nella prossima stagione. Certo, l’arrivo del tecnico italiano sulla panchina dei Toffees lasciava presagire a ben altre ambizioni, così la situazione è diventata decisamente più complicata ma tornare a giocare in Europa sarebbe almeno un minimo risultato in quella che altrimenti sarebbe l’ennesima stagione di transizione. Dall’altra parte il Manchester City è proiettato alla vittoria di una Champions League che sarebbe il coronamento della gestione del club da parte della proprietà araba. Sabato prossimo contro il Chelsea Guardiola si giocherà la storia, difficile che nella partita odierna vengano sprecate troppe energie.

PROBABILI FORMAZIONI MANCHESTER CITY EVERTON

Le probabili formazioni della sfida tra Manchester City e Everton all’Etihad Stadium. I padroni di casa allenati da Pep Guardiola scenderanno in campo con un 4-3-3 e questo undici titolare: Ederson; Ake, Laporte, Mendy, Walker; Bernardo Silva, Fernandinho, Rodrigo Hernandez; Ferran Torres, Gabriel Jesus, Sterling. Risponderà la formazione ospite guidata in panchina da Carlo Ancelotti con un 5-3-2 così disposto dal primo minuto: Pickford; Coleman, Digne, Godfrey, Holgate, Keane; Allan, Doucoure, Rodriguez; Calvert-Lewin, Richarlison.

QUOTE E PRONOSTICO

Per chi vorrà scommettere sulla sfida tra Manchester City e Everton, le quote del bookmaker Snai moltiplicano per 1.43 la posta scommessa sulla vittoria interna, mentre la quota relativa al pareggio viene proposta a 5.00 e la quota riferita al successo in trasferta viene offerta a 6.25 volte rispetto a quanto messo sul piatto.



