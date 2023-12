DIRETTA/ Manchester City Fluminense video streaming tv: l’albo d’oro del Mondiale per club (22 dicembre 2023)

DIRETTA MANCHESTER CITY FLUMINENSE: ALBO D’ORO

Siamo pronti alla diretta Manchester City Fluminense che assegnerà la ventesima edizione della storia del Mondiale per Club. La prima storica volta di questa competizione è stata nel 2000 con una finale tutta brasiliana tra Corinthians e Vasco Da Gama, terminata 4-3 ai rigori dopo lo 0-0 in 120 minuti. Anche le successive due edizioni si sono tinte di verdeoro con San Paolo e Internacional capaci di battere rispettivamente Liverpool e Milan. Il primo successo europeo è però proprio dei rossoneri, vittoriosi nel 2007 contro il Boca Juniors per 4-2. Da lì in poi altri quattro successi europei con Barcellona (due volte), Manchester United e Inter.

Il Brasile torna sul tetto del mondo con il Corinthians che nel 2012 vinse 1-0 contro il Chelsea. Da questo momento in poi solo e solamente squadre europee hanno conquistato la competizione con ben cinque successi del Real Madrid, due del Bayern Monaco, il terzo del Barcellona e le prime volte di Liverpool e Chelsea. In questi anni non c’è mai stata una finalista dell’Oceania ma almeno una volta sia l’Asia con i giapponesi del Kashima Antlers nel 2016 contro il Real Madrid sia l’Africa con il Mazembe, finalista congolese contro l’Inter nel 2010, si sono giocate la possibilità di entrare nella storia. (Christian Attanasio)

MANCHESTER CITY FLUMINENSE STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv Manchester City Fluminense sarà più correttamente una diretta streaming video visto che la finalissima del Mondiale per club non sarà trasmessa su nessun canale della televisione tradizionale ma sul canale YouTube Cronache di Spogliatoio, che ha ottenuto l’esclusiva della competizione e si potrà dunque seguire su smart tv, pc o dispositivi mobili come smartphone o tablet.

LA FINALE DEL MONDIALE PER CLUB

Manchester City Fluminense, in diretta venerdì 22 dicembre 2023 alle ore 19.00 presso il King Abdullah Sports City di Geddah, sarà una sfida valida come la finale tanto attesa del Mondiale per Club FIFA in corso in Arabia Saudita che vedrà il confronto tra il Manchester City e il Fluminense, confermando i pronostici. I ‘Citizens’, campioni d’Europa grazie alla finale vinta contro l’Inter, nonostante l’assenza di Haaland, hanno superato agevolmente gli Urawa Red Diamonds con un netto 3-0. La partita si è aperta con un’autorete di Hoibraten, seguita dai gol di Kovacic e Bernardo Silva nella ripresa.

Il successo del Fluminense contro l’Al-Ahly è stato un po’ più combattuto. La svolta è arrivata solo al 71′ con il rigore trasformato da Arias, segnando il gol decisivo il leader Marcelo. Nel finale, al 90′, Kennedy ha siglato il 2-0, confermandosi eroe dell’atto conclusivo dopo la storica vittoria nella prima Copa Libertadores contro il Boca Juniors. Entrambe le squadre sono alla prima finale mondiale in assoluto dopo aver vinto sempre per la prima volta la Champions League e, appunto, la Libertadores.

PROBABILI FORMAZIONI MANCHESTER CITY FLUMINENSE

Le probabili formazioni della diretta Manchester City Fluminense, match che andrà in scena al King Abdullah Sports City di Geddah. Per il Manchester City, Pep Guardiola schiererà la squadra con un 4-2-3-1 come modulo. Questa la formazione di partenza: Ederson; Walker, Stones, Akanji, Aké; Rodri, Kovacic; Bernardo Silva, Matheus Nunes, Grealish; Foden. Risponderà il Fluminense allenato da Fernando Diniz con un 4-2-3-1 così schierato dal primo minuto: Fabio; Samuel Xavier, Nino, Felipe Melo, Marcelo; André, Martinelli; Arias, Ganso, Keno; Cano.

MANCHESTER CITY FLUMINENSE LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Manchester City Fluminense, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida del campionato di Serie C. La vittoria del Manchester City con il segno 1 viene proposta a una quota di 1.30, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 5.75, mentre l’eventuale successo del Fluminense, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 8.50.











