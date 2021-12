Diretta/ Manchester City Leicester streaming video tv: Guardiola in fuga (Premier)

DIRETTA MANCHESTER CITY LEICESTER: GRANDE SCONTRO IN PREMIER!

Manchester City Leicester, in diretta domenica 26 dicembre 2021 alle ore 16.00 presso l’Etihad Stadium di Manchester, sarà una sfida valevole per la diciannovesima giornata d’andata della Premier League inglese. Guardiola già in fuga tenta un ulteriore allungo, i Citizens sono reduci da 8 vittorie consecutive in campionato, una serie che ha permesso loro di scappar via e prendersi la vetta della classifica, al momento a +3 sul Liverpool e a +6 sul Chelsea, con la difesa finora fiore all’occhiello del City con soli 9 gol subiti.

Dopo l’eliminazione dall’Europa League per mano del Napoli il Leicester cerca di recuperare terreno in campionato: le Foxies devono recuperare due partite e nelle ultime settimane sono state alle prese con l’emergenza Covid che ha costretto a rinviare i match prenatalizi. L’impegno sulla carta è proibitivo ma la squadra di Rodgers deve provare a recuperare in fretta terreno verso la zona europea della classifica. Clamoroso l’ultimo precedente all’Etihad in Premier League, il 27 settembre 2020 il Leicester vinse in goleada, 2-5, l’ultimo match in casa del Manchester City.

DIRETTA MANCHESTER CITY LEICESTER STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Manchester City Leicester sarà trasmessa su Sky Sport Football, canale al numero 203 del decoder di Sky: come sempre dunque la Premier League è un’esclusiva degli abbonati a questa piattaforma, come sempre i clienti potranno seguire la partita con il servizio di diretta streaming video, che non comporta costi aggiuntivi ed è attivabile grazie all’applicazione Sky Go, da utilizzare su apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI MANCHESTER CITY LEICESTER

Le probabili formazioni della diretta Manchester City Leicester, match che andrà in scena all’Etihad Stadium di Manchester. Per il Manchester City, Pep Guardiola schiererà la squadra con un 4-3-3 come modulo. Questa la formazione di partenza: Ederson; Cancelo, Dias, Laporte, Zinchenko; Bernardo Silva, Rodri, De Bruyne; Sterling, Foden, Grealish. Risponderà il Leicester allenato da Brendan Rodgers con un 3-4-3 così schierato dal primo minuto: Schmeichel; Castagne, Ndidi, Bertrand; Albrighton, Tielemans, Soumarè, Thomas; Barnes, Vardy, Maddison.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sul match all’Etihad Stadium di Manchester, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria del Manchester City con il segno 1 viene proposta a una quota di 1.15, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 8.00, mentre l’eventuale successo del Leicester, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 15.00.



