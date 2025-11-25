Diretta Manchester City Leverkusen streaming video tv: orario, quote, probabili formazioni e risultato live in Champions League, oggi 25 novembre 2025

DIRETTA MANCHESTER CITY LEVERKUSEN (RISULTATO LIVE 0-2): SPETTACOLO

Il Leverkusen colpisce subito e raddoppia al 54’ in questa diretta: Maza inventa una parabola splendida in area per Schick, che attacca il primo spazio e incorna con precisione sul palo destro, battendo il portiere e portando il risultato sul 0-2. Un gol costruito con qualità e grande tempismo.

Il City prova subito a reagire aumentando ritmo e aggressività. Al 57’ Marmoush ha una buona chance su cross dalla sinistra ma calcia malissimo, spedendo largo. Due minuti dopo Doku prova a sorprendere la difesa con un filtrante rasoterra che però viene intercettato. La pressione continua: al 61’ Foden controlla un pallone difficile in area e calcia forte verso l’angolino basso sinistro, ma un difensore del Leverkusen compie un intervento decisivo e salva il risultato, concedendo solo un corner. Lo stesso corner, battuto da Reijnders, viene nuovamente respinto. (agg. Gianmarco Mannara)

DIRETTA MANCHESTER CITY LEVERKUSEN (RISULTATO LIVE 0-1): FINE PRIMO TEMPO

Il Leverkusen chiude avanti 1-0 grazie al capolavoro di Grimaldo al 23’, autore di un sinistro perfetto dal limite che si infila all’angolino basso, imprendibile per il portiere. Il City prova a reagire ma manca precisione nell’ultimo passaggio: Marmoush sbaglia la misura di un filtrante al 30’, Khusanov prova a servire Savinho senza successo e Aït-Nouri tenta una conclusione immediata dal limite spedendola troppo alta.

Il Leverkusen non rinuncia ad attaccare e si affida alle iniziative palla al piede di Poku, che al 34’ dribbla in velocità ma viene chiuso al momento decisivo. In chiusura di tempo il City prova a spingere, ma Marmoush non arriva per un soffio su un cross invitante e Savinho viene bloccato in una potenziale fuga. Tillman commette fallo in attacco al 37’, interrompendo una possibile occasione. I tedeschi difendono con ordine e chiudono la prima frazione avanti 0-1. (agg. Gianmarco Mannara)

DIRETTA MANCHESTER CITY LEVERKUSEN (RISULTATO LIVE 0-0): SI INIZIA

Avvio vivace con occasioni da entrambe le parti nella diretta di Manchester City Leverkusen. La prima grande chance è del City: al 5’ Reijnders riceve in area un pallone preciso e calcia subito verso il palo destro, ma Flekken compie una parata eccezionale e manda in corner. Sul successivo angolo Savinho prova a mettere un cross pericoloso, ma la difesa del Leverkusen libera con ordine.

Il City continua a spingere e al 9’ Khusanov tenta un traversone teso in mezzo, di nuovo respinto dai tedeschi. Dall’altra parte, il Leverkusen si fa vedere con Poku, che dopo un recupero alto controlla e tira senza pensarci troppo da fuori area: la conclusione è insidiosa, ma la difesa inglese riesce a deviare e spegnere il pericolo. Ritmo alto, punteggio fermo sullo 0-0. (agg. Gianmarco Mannara)

La diretta Manchester City Bayer Leverkusen presenta questa sera una partita inedita, ma lo stesso non si può dire degli incroci tra gli allenatori: un

a sola volta a dire il vero Pep Guardiola ha dovuto affrontare Kasper Hjulmand, è successo nel lontano dicembre 2014 quando il catalano allenava il Bayern Monaco mentre il danese era seduto sulla panchina del Mainz. Vittoria per Guardiola, che si era imposto in trasferta: al vantaggio del Mainz firmato da Elkin Soto aveva immediatamente risposto Bastian Schweinsteiger su punizione, la rete decisiva l’aveva trovata Arjen Robben al 90’ minuto. Sono invece nove le partite che Guardiola ha disputato contro il Bayer Leverkusen, retaggio soprattutto del suo triennio bavarese: ne ha vinte sei con due pareggi, l’unica sconfitta gliel’ha inflitta, proprio nel 2014-2015 – a maggio, con campionato ormai vinto – Roger Schmidt grazie ai gol di Hakan Calhanoglu, su punizione, e Julian Brandt in una delle versioni più belle delle Aspirine in cui giocavano anche Son Heung-Min, Karim Bellarabi e Stefan Kiessling, ma che purtroppo non avevano vinto. Adesso però è tempo di rivolgerci all’Etihad, finalmente la diretta Manchester City Bayer Leverkusen comincia! (agg. di Claudio Franceschini)

MANCHESTER CITY LEVERKUSEN IN DIRETTA STREAMING VIDEO TV

Sky Sport sarà naturalmente il riferimento (per gli abbonati) per la visione della diretta Manchester City Leverkusen in tv, eventualmente anche tramite i servizi della diretta streaming video.

MANCHESTER CITY LEVERKUSEN: UNA NETTA FAVORITA

Una serata affascinante, ma con una chiara favorita: così potremmo presentare la diretta Manchester City Leverkusen, che per la quinta giornata della fase campionato di Champions League ci terrà compagnia dalle ore 21.00 italiane (le 20.00 locali) di questa sera, martedì 25 novembre 2025, naturalmente dal City of Manchester Stadium della città inglese.

Il Manchester City di Pep Guardiola ha già 10 punti in classifica con tre vittorie e un pareggio sia quattro partite, nella scorsa giornata ha battuto con un secco 4-1 il Borussia Dortmund e naturalmente vuole concedere il bis casalingo contro un’altra tedesca per avvicinare ancora di più l’immediato accesso agli ottavi.

Campagna europea invece finora non molto brillante per il Bayer Leverkusen, anche se dopo due pareggi e una sconfitta nelle prime tre giornate è finalmente arrivato l’acuto di una vittoria, per di più in trasferta, con i tedeschi che nello scorso turno hanno espugnato il campo del Benfica, rilanciando le proprie ambizioni.

Un bel risultato a Manchester potrebbe rilanciare definitivamente le ambizioni dei tedeschi, ma risulta abbastanza chiaro il fatto che i padroni di casa siano favoriti nella diretta Manchester City Leverkusen, anche perché naturalmente per i Citizens il vero obiettivo sarebbe entrare nelle prime otto posizioni, per evitare i playoff di febbraio.

PROBABILI FORMAZIONI MANCHESTER CITY LEVERKUSEN

Parlando delle probabili formazioni della diretta Manchester City Leverkusen, il modulo 4-2-3-1 di Pep Guardiola si aprirà con Donnarumma in porta; i difensori del City dovrebbero essere Matheus Nunes, Ruben Dias, Gvardiol e O’Reilly; in mediana spazio per Bernardo Silva e Nico Gonzalez, mentre sulla trequarti d’attacco troveremo Cherki, Foden e Doku alle spalle naturalmente di Haaland.

La risposta del Bayer Leverkusen di mister Kasper Hjulmand dovrebbe invece prevedere un 3-4-2-1, con questi possibili undici titolari: in porta Flekken; la difesa a tre con Bade, Andrich e Tapsoba; linea a quattro nel centrocampo tedesco, con Arthur, Maza, Aleix Garcia e Grimaldo dal primo minuto, così come Hofmann e Poku sulla trequarti a supporto del centravanti Schick.

PRONOSTICO E QUOTE

Sembra una partita scontata, almeno secondo le quote Snai: il pronostico sulla diretta Manchester City Leverkusen ci dice infatti che il segno 1 è dato quasi per certo a 1,22, mentre si sale già a 6,50 in caso di pareggio. Infine, il valore di 11 volte la posta in palio premierebbe i coraggiosi in caso di segno 2.