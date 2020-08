Diretta Manchester City Lione/ Streaming video tv: per Guardiola tutto facile?

Manchester City Liomanchester cityne, in diretta alle ore 21.00 di questa sera dall’Estadio José Alvalade di Lisbona, ci regalerà un Ferragosto all’insegna del grande calcio con l’ultimo quarto di finale in programma nella Final Eight che chiude l’anomala Champions League 2019-2020, che oggi dunque andrà a rivelare il nome della quarta semifinalista. L’attesa è altissima per la diretta di Manchester City Lione, ma va anche detto onestamente che sulla carta la squadra di Pep Guardiola parte nettamente favorita contro il Lione, che cercherà di compiere un’altra impresa simile a quella grazie alla quale ha eliminato la Juventus negli ottavi. I tifosi bianconeri pensano con rimpianto alla sfida galattica con il Manchester City che avrebbe potuto caratterizzare il Ferragosto, invece così i Citizens sono in pole position per avanzare ancora di più in questa Champions League dopo il colpo grosso contro il Real Madrid agli ottavi, eliminato con una doppia vittoria in entrambe le partite. Ricordiamo naturalmente che pure Manchester City Lione sarà una sfida che, come tutte le altre in questa fase finale della Champions League a lisbona, sarà in gara secca e dunque con tempi supplementari ed eventualmente calci di rigore in caso di parità al triplice fischio finale.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE MANCHESTER CITY LIONE

La diretta tv di Manchester City Lione sarà garantita esclusivamente sui canali satellitari di Sky per gli abbonati, che si godono l’esclusiva Sky sulla totalità delle partite di Champions League. Di conseguenza anche la possibilità di seguire in diretta streaming video Manchester City Lione sarà riservata agli abbonati tramite il sito oppure l’applicazione di Sky Go.

PROBABILI FORMAZIONI MANCHESTER CITY LIONE

Scoprendo ora le probabili formazioni di Manchester City Lione, ecco che per Pep Guardiola ci attendiamo naturalmente il classico modulo 4-3-3 con Ederson in porta; davanti a lui la difesa a quattro dovrebbe essere formata da Walker, Fernandinho, Laporte e Cancelo; ecco poi a centrocampo il terzetto formato da De Bruyne, Rodri e Gundogan, infine nel tridente d’attacco ci aspettiamo in campo dal primo minuto Sterling, Gabriel Jesus e Foden, anche se in alcuni ruoli non mancheranno dei ballottaggi dovuti all’eccellente profondità della rosa del City. Rudi Garcia dovrebbe a sua volta proporre il Lione con il modulo 4-3-3 e questi potrebbero essere i potenziali titolari: Lopes in porta; difesa a quattro con Dubois, Denayer, Marcelo e Marçal da destra a sinistra; nel terzetto di centrocampo Caqueret, Guimarães e Aouar; infine nel tridente d’attacco potremmo vedere titolari Depay, Dembele e Cornet.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo infine uno sguardo anche al pronostico per Manchester City Lione, basato sulle quote proposte dall’agenzia Snai. Non sorprende osservare che sono nettamente favoriti gli inglesi, ufficialmente “in casa”: il segno 1 dunque è quotato a 1,25, mentre sul segno 2 la quotazione è pari a 12,00 per la vittoria del Lione, considerata difficilissima. Infine, ecco che il pareggio varrebbe 6,25 volte la posta in palio per chi avrà puntato sul segno X.



© RIPRODUZIONE RISERVATA