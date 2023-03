Diretta Manchester City Lipsia/ Streaming video tv: Guardiola favorito

DIRETTA MANCHESTER CITY LIPSIA: GUARDIOLA FAVORITO!

Manchester City Lipsia, diretta dall’arbitro sloveno Slavko Vincic presso l’Etihad Stadium naturalmente di Manchester, si giocherà alle ore 21.00 italiane (le 20.00 locali) di questa sera, martedì 14 marzo 2023, per il ritorno degli ottavi di finale della Champions League 2022-2023 che vede ripartire Pep Guardiola e Marco Rose dal pareggio per 1-1 all’andata in Germania, che lascia ancora in bilico la qualificazione concedendo speranze anche al Lipsia, che per la matematica avrebbe il 50% di possibilità. Passachi vince, mentre con un pareggio si andrebbe ai tempi supplementari e poi eventualmente ai calci di rigore, però naturalmente la formazione tedesca avrà bisogno di compiere un’impresa sul campo del Manchester City per ribaltare il pronostico, che è tutto dalla parte dei Citizens.

La diretta di Manchester City Lipsia sarà delicata soprattutto per i padroni di casa, perché per il Manchester City e per Pep Guardiola (che non ha ancora mai vinto la Champions League lontano da Barcellona) sarebbe devastante uscire già agli ottavi come il PSG, l’altra big dalla storia molto simile ai Citizens, che però almeno ha dovuto affrontare il Bayern Monaco agli ottavi. Vincere finalmente la Champions League dopo le delusioni degli scorsi anni è naturalmente il grande obiettivo, per ora c’è da scalare questo gradino e allora siamo tutti naturalmente molto curiosi di scoprire che cosa ci potrà dire questa sera la diretta di Manchester City Lipsia…

DIRETTA MANCHESTER CITY LIPSIA STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

Ricordiamo nel frattempo che la diretta tv di Manchester City Lipsia sarà una grande esclusiva di Sky Sport per gli abbonati alla televisione satellitare, mentre la diretta streaming video di Manchester City Lipsia, come per tutti i match di Champions League, sarà garantita da Sky Go, Now TV e Mediaset Infinity +, in tutti questi casi però sempre a pagamento per i rispettivi abbonati.

PROBABILI FORMAZIONI MANCHESTER CITY LIPSIA

Scopriamo adesso qualcosa in più circa le probabili formazioni per la diretta di Manchester City Lipsia. Pep Guardiola ha piacevoli “problemi” di abbondanza dovuti alla qualità della rosa con alternative di lusso in ogni reparto. Secondo il modulo 4-2-3-1, proviamo ad ipotizzare Ederson in porta; davanti a lui da destra a sinistra i quattro difensori Walker, Stones, Dias e Aké, con Laporte e Akanji prime alternative; il discorso però si fa sempre più interessante man mano che si avanza, a cominciare da Rodri e Gundogan in mediana; sulla trequarti invece dovrebbero partire dal primo minuto Foden, De Bruyne e Grealish alle spalle del centravanti Haalnad, ma ci sono anche Bernardo Silva, Mahrez e Julian Alvarez, quindi sono possibili cambiamenti, in corso d’opera ma pure dal primo minuto.

Alcune assenze non aiuteranno l’allenatore Marco Rose a stilare l’undici di partenza dei tedeschi nelle probabili formazioni di Manchester City Lipsia per una trasferta già di suo molto complicata. Potremmo allora ipotizzare un modulo 4-4-2 nel quale dal primo minuto potremmo vedere Blaswich in porta e davanti a lui la difesa a quattro composta da Gvardiol, Orban, Raum e Henrichs; altra linea a quattro pure a centrocampo, dove i titolari per il Lipsia potrebbero essere Haidara, Lahmer, Szoboszlai e Forsberg; atteggiamento quindi piuttosto offensivo, che potrebbe essere un rischio ma del quale potrebbero invece usufruire i due attaccanti, cioè Werner e l’ex rossonero André Silva.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo infine uno sguardo anche al pronostico sulla diretta di Manchester City Lipsia secondo le quote dell’agenzia di scommesse Snai, che ritiene favoriti per la vittoria i padroni di casa inglesi. Il segno 1 è quotato a 1,37 per il successo del Manchester City, mentre in caso di vittoria esterna da parte del Lipsia la quotazione per il segno 2 è pari a 7,75. L’ipotesi del pareggio si colloca infine a un livello intermedio fra gli altri due, infatti il segno X è proposto a 5,25.











© RIPRODUZIONE RISERVATA