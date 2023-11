Diretta/ Manchester City Lipsia (risultato 0-2) video streaming tv: doppietta di Openda! (28 novembre 2023)

DIRETTA MANCHESTER CITY LIPSIA (RISULTATO LIVE 0-2): DOPPIETTA DI OPENDA!

Incredibile ma vero, al 33’ il Lipsia si porta sul 2 a 0, ancora in contropiede: i difensori del Manchester City si dimenticano completamente di Openda che lascia sul posto Rúben Dias, salta come un birillo Gvardiol e la piazza all’angolino dove Ortega non può arrivarci. Emblematiche le immagini di Guardiola che si dispera e si mette le mani nei capelli ancor prima che il pallone entri in porta, aveva già capito come sarebbe andata a finire. Doppietta per il numero 17 di Rose che aveva già segnato ai campioni d’Inghilterra nella gara d’andata. I padroni di casa devono assolutamente rimboccarsi le maniche e al 35’ potrebbero accorciare le distanze: Grealish apre per Lewis che sbaglia lo stop, palla a Haaland che calcia con tutta la forza che ha, forse esagerando visto che la spedisce in orbita. L’arbitro Nyberg concede 4 minuti di recupero ma il risultato non cambia, ci aspetta un secondo tempo decisamente interessante e che vale la pena di seguire! {agg. di Stefano Belli}

0-2, OPENDA A SORPRESA!

Manchester City e Lipsia sono già qualificate agli ottavi di Champions League, stasera le due squadre si contendono il primo posto nel gruppo G con la squadra allenata da Guardiola che può accontentarsi tranquillamente di un pareggio mentre quella di Rose deve per forza vincere. I campioni d’Inghilterra si rendono subito pericolosi con la girata di Bernardo Silva neutralizzata dalla retroguardia ospite. I padroni di casa fanno la partita imponendo il loro proverbiale possesso palla ma a sorpresa è la compagine tedesca a sbloccare la contesa al 13’: il gol nasce direttamente dal rinvio di Blaswich, raccolto da Openda – tenuto in gioco da Rúben Dias – che salta Akanji e gonfia la rete, niente da fare per Ortega che oggi prende il posto di Éderson tra i pali. Reazione immediata del City che sugli sviluppi di un calcio piazzato sfiora il pareggio con l’incornata dello stesso Rúben Dias. {agg. di Stefano Belli}

SI GIOCA

Cosa ci dicono i numeri circa l’ormai imminente diretta di Manchester City Lipsia? Naturalmente, non ci stupisce osservare che nel girone G della Champions League tutto sorride ai campioni in carica inglesi: il Manchester City infatti ha vinto finora quattro partite su quattro ed è quindi a punteggio pieno a quota 12 punti in classifica, inoltre Pep Guardiola si può godere anche il netto +9 nella voce della differenza reti, grazie a ben dodici gol segnati a fronte degli appena tre incassati dai Citizens.

Sicuramente sta facendo molto bene anche il Lipsia, che si gode il secondo posto con 9 punti in classifica, frutto finora di tre vittorie e una sconfitta nelle precedenti quattro giornate; per il Lipsia i gol segnati sono nove a fronte dei sei finora al passivo, per cui la differenza reti è giustamente in campo positivo (+3). Adesso però non è più tempo di numeri e parole: cediamo allora senza indugio la parola ai protagonisti sul campo, perché ora comincia davvero la diretta di Manchester City Lipsia! (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

MANCHESTER CITY LIPSIA: I TESTA A TESTA

Dopo quasi due mesi la diretta di Manchester City Lipsia torna a farci compagnia: la partita di andata era stata vinta 3-1 dagli inglesi, che in questo modo hanno spezzato il tabù della Red Bull Arena dove non avevano mai vinto, anche se certamente due precedenti non sono tantissimi come dato statistico. All’Etihad invece le cose sono andate decisamente meglio: i due match che il Manchester City ha giocato contro il Lipsia nel suo stadio fanno riferimento al girone 2021-2022 e agli ottavi della stagione seguente (ovviamente sempre in Champions League), ci sono due vittorie degli Sky Blues con un totale di 13 gol all’attivo e 3 al passivo.

Il primo episodio era stato straordinario: prima giornata del girone, e Manchester City che si era imposto con il risultato di 6-3. Nel marzo 2023 invece i campioni d’Inghilterra ripartivano, nel ritorno degli ottavi, dal pareggio per 1-1 alla Red Bull Arena; il Lipsia era stato spazzato dal campo con un sonoro 7-0, straordinario protagonista era stato Erling Haaland che aveva segnato cinque gol prima che Pep Guardiola, scherzando (o forse no?) sul record di Leo Messi, lo togliesse dal campo impedendogli eventualmente di segnare più gol. (agg. di Claudio Franceschini)

MANCHESTER CITY LIPSIA: TEDESCHI PER L’AGGANCIO

Manchester City Lipsia, diretta allo stadio Etihad di Manchester, si giocherà alle ore 21.00 di martedì 28 novembre 2023, per la quinta giornata del girone G di Champions League. Raggruppamento ormai delineato con entrambe le squadre già certe del passaggio del turno. Gli inglesi, infatti, hanno vinto tutte le partite disputate (ultima contro lo Young Boys) e comandano la classifica con dodici punti. I tedeschi, invece, hanno inanellato tre punti in meno avendo perso proprio lo scontro diretto col City. La partita odierna, quindi, servirà solo a capire se il Lipsia riuscirà a tenere in vita le speranze di primo posto o dovrà accontentarsi di passare il turno da seconda classificata.

PROBABILI FORMAZIONI MANCHESTER CITY LIPSIA

Scopriamo adesso le probabili formazioni per la diretta di Manchester City Lipsia, in programma alle ore 21.00 allo stadio Etihad di Manchester. I padroni di casa allenati da Pep Guardiola si affideranno al consueto 4-3-3 con Ederson tra i pali e il tridente formato da Mahrez, Haaland e Grealish. Gli ospiti guidati da Rose cercheranno gloria con un 4-2-3-1 dove Szoboszlai, Forsberg e Werner agiranno alle spalle di André Silva.

DIRETTA MANCHESTER CITY LIPSIA: LE QUOTE DELLE SCOMMESSE

Diamo infine uno sguardo anche al pronostico sulla diretta di Manchester City Lipsia in base alle quote offerte dall’agenzia Snai. Sono super favoriti per la vittoria gli inglesi, infatti il segno 1 è quotato a 1.33, mentre poi si sale a quota 5.75 per il segno X in caso di pareggio e a 8 volte la posta in palio sul segno 2 qualora dovesse vincere la squadra tedesca.











