Presentazione della diretta Manchester City Liverpool, analisi delle squadre, dove vedere la partita, probabili formazioni, quote e pronostico finale

DIRETTA MANCHESTER CITY LIVERPOOL (RISULTATO 0-0): AVVIO ALL’ETIHAD STADIUM

In Inghilterra la partita fra Manchester City e Liverpool è cominciata da una quindicina di minuti nel primo tempo ed il risultato è di 0 a 0. Nelle prime battute della sfida i padroni di casa si fanno parare un rigore da Mamardashvili, da lui stesso causato, con Haaland al 13′. Le formazioni ufficiali: MANCHESTER CITY (4-3-3) – Donnarumma, Nunes, Dias, Gvardiol, O’Reilly, Gonzalez, Bernardo Silva, Cherki, Foden, Doku, Haaland. LIVERPOOL (4-2-3-1) – Mamardashvili, Bradley, Konate, Van Dijk, Robertson, Gravenberch, Mac Allister, Salah, Szoboszlai, Wirtz, Ekitike. (aggiornamento di Alessandro Rinoldi)

DIRETTA MANCHESTER CITY LIVERPOOL, DOVE VEDERE LA PARTITA IN STREAMING VIDEO

La diretta Manchester City Liverpool potrà essere seguita in contemporanea dalle 17.30 anche dall’Italia dove basterà aver sottoscritto un abbonamento a Sky Sport, che da sempre trasmette il calcio inglese, a quel punto sarà possibile sintonizzarsi sul canale Sky Sport Arena o in alternativa collegarsi allo streaming tramite le piattaforme SkyGo e NowTv.

SI COMINCIA

All’Etihad Stadium è quasi tutto pronto per la diretta Manchester City Liverpool, ma possiamo dare uno sguardo alla storia recente, che indica molto bene come sono cambiati anno per anno i rapporti di forza fra Citizens e Reds. Ad esempio, nello scorso campionato fu il Liverpool a vincere entrambe le partite: 2-0 casalingo ad Anfield domenica 1° dicembre 2024 e stesso risultato anche al ritorno a Manchester domenica 23 febbraio scorso.

L’anno precedente c’era stato molto più equilibrio grazie a un doppio pareggio, mentre l’ultima vittoria del Manchester City è ancora il 4-1 di sabato 1° aprile 2023, in una stagione nella quale non a caso Pep Guardiola vinse tutto. Volendo fare un riassunto numerico della storia recente per la diretta Manchester City Liverpool, ecco che il City nelle ultime dieci partite ne ha vinte in realtà solamente due, il Liverpool quindi comanda con cinque successi e per il resto evidentemente ci sono tre pareggi. Sorrideranno i Reds anche oggi? Lo scopriremo fra pochissimo… (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

Manchester City Liverpool, Reds cercano il sorpasso

Nel weekend calcistico la Premier League offrirà nella sua undicesima giornata il big match, la diretta Manchester City Liverpool che si terrà all’Etihad Stadium e vedrà sfidarsi due delle squadre che negli ultimi anni stanno dominando il calcio inglese creando una forte rivalità che anche quest’anno si svilupperà nella lotta scudetto, gli azzurri sono sicuramente migliorati rispetto alla scorsa stagione ma anche quest’anno, nonostante siano secondi in classifica, hanno diversi punti di distacco dai gunners primi in classifica, nelle ultime partite hanno ottenuto due vittorie, quella 3-1 contro il Bournemouth in campionato e quella 1-4 in casa contro il Borussia Dortmund in Champions League.

I reds invece sono la squadra campione in carica che lo scorso anno ha dominato la competizione dall’inizio alla fine, il mercato faraonico fatto in estate però non sta dando i suoi frutti e anzi sta portando diversi problemi, la classifica li vede comunque al terzo posto ma i risultati parlano di una vittoria 2-0 in campionato dopo una serie di cinque sconfitte e un’ottima vittoria 1-0 contro il Real Madrid.

Diretta Manchester City Liverpool, probabili formazioni

Le formazioni in campo nella diretta Manchester City Liverpool dovrebbero essere quelle formate dai migliori giocatori che Pep Guardiola e Arne Slot hanno a loro disposizione, i citizens si metteranno in campo con un 4-1-4-1 con Donnarumma come portiere, Matheus Nunes, Stones, Ruben Dias e Gvardiol come difensori, Rodri mediano, Bernardo Silva, Foden, Reijnders e Doku come centrocampisti e Haaland unico attaccante. I reds invece saranno schierati con il 4-2-3-1 nel quale avranno spazio Mamardashvili, Bradley, Konaté, Van Dijk e Robertson, Gravenberch e Mac Allister, Salah, Szoboszlai e Gakpo, ed Ekitiké.

Manchester City Liverpool, quote e pronostico finale

Per chi è interessato alle scommesse, ecco i valori che bet365 ha assegnato ai possibili risultati della diretta Manchester City Liverpool che dovrebbe essere una partita con un risultato finale ben definito, i citizens infatti sono visti come nettamente favoriti e per questo la loro vittoria è stata fissata a 1.80. Per la vittoria dei reds invece il valore deve salire fino a raggiungere 3.40 che però non è il più alto di tutti visto che il pareggio, risultato poco utile ad entrambe le squadre e difficile da vedere nel calcio inglese, verrà pagato 3.70 nel caso si debba verificare.