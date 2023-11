Diretta/ Manchester City Liverpool (risultato finale 1-1): pareggia Alexander-Arnold! (oggi 25 novembre 2023)

DIRETTA MANCHESTER CITY LIVERPOOL (RISULTATO FINALE 1-1)

Manchester City Liverpool 1-1, questo è il verdetto della diretta del big-match odierno della Premier League inglese. Il pareggio sancisce che i campioni d’Inghilterra ed Europa del Manchester City restano la capolista con 29 punti in classifica, ma è più che buono anche per il Liverpool, che ottiene un ottimo pareggio esterno e sale a 28 punti, restando in scia dei grandi rivali aspettando l’Arsenal, che in realtà potrebbe sorpassare entrambe in caso di vittoria contro il Brentford.

La diretta di Manchester City Liverpool ha visto al 27’ minuto il gol del vantaggio dei Citizens, con il solito Haaland che riceve palla da Akè e trova l’angolino basso per trafiggere Alisson e i Reds. Nella ripresa ecco un rigore per il City però tolto dal Var e al minuto 80 il Liverpool pareggia grazie al gol segnato da Alexander-Arnold, che scambia con Salah e poi trova la conclusione imparabile per il portiere avversario Ederson. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

SI GIOCA

Ci siamo, pochissimi minuti ormai ci separano dalla diretta di Manchester City Liverpool, che naturalmente possiamo presentare mediante le statistiche di Citizens e Reds in questa edizione della Premier League inglese. I campioni d’Inghilterra ed Europa del Manchester City sono la capolista che vanta 28 punti in classifica, che sono frutto di nove vittorie, un pareggio e due sconfitte nelle precedenti dodici giornate, con ben trentadue gol segnati a fronte dei dodici al passivo che portano a un eccellente +20 il dato della differenza reti per gli uomini di Pep Guardiola.

Il Liverpool però è tornato ad altissimi livelli ed insegue a una sola lunghezza di distanza, con 27 punti frutto di otto vittorie, tre pareggi e una sola sconfitta, i gol segnati sono ventisette e quelli al passivo dieci, per cui la differenza reti è pari a +17 per gli uomini di Jurgen Klopp. Adesso tuttavia i numeri contano solo relativamente, perché tutto è pronto per cedere la parola al campo e dare il via all’attesa diretta di Manchester City Liverpool! (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

DIRETTA MANCHESTER CITY LIVERPOOL, STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv Manchester City Liverpool sarà trasmessa in esclusiva su Sky e bisognerà essere iscritti all’abbonamento Sky Sport che permetterà ai clienti di fruire della visione, tra le altre competizioni, delle migliori gare di Premier League.

Anche la diretta streaming Manchester City Liverpool sarà visibile unicamente su Sky Go, anche in questo caso ovviamente solo se abbonati Sky. Si potrà vedere la gara con Sky Go su computer, smartphone o tablet.

GUARDIOLA CONTRO KLOPP

La diretta Manchester City Liverpool, in programma sabato 25 novembre alle ore 13:30, racconta della 13esima giornata di Premier League. La squadra di Pep Guardiola è reduce da sei risultati utili consecutivi tra campionato e Champions League dopo aver passato un momento di crisi con tre sconfitte in quattro partite contro Newcastle, Wolves e Arsenal. Le recenti vittorie con Brighton, Manchester United e Bourenmouth hanno migliorato la situazione, anche se nell’ultimo turno c’è stato un pareggio contro il Chelsea col risultato di 4-4.

I Reds non perdono in campionato dal 30 settembre, gara contro il Tottenham finita 1-0 per gli Spurs. Da lì in poi Klopp ha guidato la squadra verso un cammino estremamente positivo con i soli pareggi con Brighton e Luton a rallentare un percorso da quattro vittorie in sei partite. Il ko più recente è arrivato a novembre, ma prima del 3-2 inflitto dal Tolosa in Europa League. Al momento le due squadre sono separate da un solo punto in favore di quella di Manchester.

DIRETTA MANCHESTER CITY LIVERPOOL, LE PROBABILI FORMAZIONI

Le probabili formazioni di Manchester City Liverpool vedono i padroni di casa schierarsi col 4-3-3. Tra i pali Ederson, retroguardia composta da Gvardiol, Akanji, Dias e Walker a chiudere il reparto. Le mezzali saranno Bernardo e Foden con Rodri in regia mentre in attacco Grealish e Doku supporteranno Haaland.

Risposta del Liverpool col medesimo modulo. Guantoni affidati ad Alisson, difesa formata da Tsimikas, van Dijk, Matip e Alexander-Arnold. Nella zona nevralgica del campo spazio a Gravenberch, Endo e Szoboszlai. Il tridento offensivo vedrà Jota, Nunez, e Salah.

DIRETTA MANCHESTER CITY LIVERPOOL, LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Le quote per le scommesse di Manchester City Liverpool danno per favorita la squadra di casa a 1.70. Secondo bet365, la X relativa al pareggio è offerta a 4 mentre il 2 fisso a 4.33.

L’Over 2.5 lo troviamo più basso dell’Under ovvero 1.53 contro i 2.40 del segno opposto. Gap molto importante tra Gol e No Gol rispettivamente a 1.53 e 2.38.











