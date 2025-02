DIRETTA MANCHESTER CITY LIVERPOOL (RISULTATO 0-2): FINE PRIMO TEMPO

Al termine della prima frazione di gioco le formazioni di Manchester City e Liverpool sono da poco rientrate negli spogliatoi per l’intervallo sullo 0 a 2. I minuti scorrono sul cronometro e gli ospiti passano in vantaggio al 14′ grazie alla rete di Salah, su assist di Szoboszlai. Al 31′ viene annullato il gol dei citizens con Marmoush per fuorigioco ed al 37′ i Reds raddoppiano con Szoboszlai che riceve da Salah per la rete del bis. Fino a questo momento il direttore di gara Anthony Taylor non ha ammonito nè espulso nessuno. (aggiornamento di Alessandro Rinoldi)

DIRETTA MANCHESTER CITY LIVERPOOL STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

Diretta tManchester City Liverpool affidata ai canali della televisione satellitare, nello specifico Sky Sport Arena (numero 204 del decoder), la diretta streaming video è garantita dall’applicazione Sky Go ma anche dalla piattaforma Now Tv, sempre in abbonamento.

FASE INIZIALE DEL MATCH

In Inghilterra la partita tra Manchester City e Liverpool è cominciata da una decina di minuti nel primo tempo ed il punteggio è di 0 a 0. Nelle fasi iniziali dell’incontro i padroni di casa ci provano con Foden ma il suo tiro viene parato senza difficoltà da Alisson all’8′. Ecco le formazioni ufficiali: MANCHESTER CITY (4-2-3-1) – Ederson; Lewis, Khusanov, Aké, Gvardiol; De Bruyne, Nico Gonzalez; Savinho, Foden, Doku; Marmoush. A disposizione: Ortega, Ruben Dias, Reis, Kovacic, Grealish, Gundogan, Bernardo Silva, Nunes, McAtee. Allenatore: Pep Guardiola. LIVERPOOL (4-2-3-1): Alisson; Alexander-Arnold, Konaté, Van Dijk, Robertson; Gravenberch, Mac Allister; Salah, Szoboszlai, Jones; Luis Diaz. A disposizione: Kelleher, Tsimikas, Quansah, Endo, Elliott, Nunez, Chiesa, Gakpo, Diogo Jota. Allenatore: Arne Slot. (aggiornamento di Alessandro Rinoldi)

SI COMINCIA!

Siamo finalmente alla diretta Manchester City Liverpool: naturalmente le ultime otto stagioni sono state caratterizzate dalla straordinaria rivalità tra Pep Guardiola e Jurgen Klopp, che più volte si sono giocati la Premier League anche se il Liverpool è riuscito a festeggiare solo una volta, ma riuscendo comunque a vincere la Champions League (come i Citizens) lungo il percorso. Oggi invece sulla panchina del Liverpool siede Arne Slot che, curiosamente, non aveva mai incrociato il Manchester City in precedenza: non ci sono sfide nemmeno contro Pep Guardiola se non ovviamente quella dello scorso dicembre, valida per la 13^ giornata di campionato e vinta 2-0 dal manager olandese.

Quel giorno avevano segnato Cody Gakpo e Mohamed Salah, quest’ultimo su rigore; per quanto riguarda Guardiola, il suo score nei confronti del Liverpool racconta di ben 23 partite con un bilancio leggermente negativo, frutto infatti di sette vittorie, altrettanti pareggi ma anche nove sconfitte. Oggi potrebbe arrivare il riscatto anche se in termini di vittoria della Premier League servirebbe a ben poco; noi comunque mettiamoci comodi e lasciamo che a parlare siano le emozioni che stiamo per vivere nel big match dell’Etihad, la diretta Manchester City Liverpool può prendere il via! (agg. di Claudio Franceschini)

MANCHESTER CITY LIVERPOOL: GUARDIOLA FERMERÀ I REDS?

La diretta Manchester City Liverpool rappresenta naturalmente la grande sfida di domenica 23 febbraio nella Premier League 2024-2025: all’Etihad si gioca alle ore 17:30, per la 26^ giornata. Per qualche periodo questa è stata la partita di cartello nel campionato inglese, quella che decideva il titolo; oggi non è così perché per il Manchester City la stagione si è trasformata in un incubo, vuoi per l’infortunio di Rodri vuoi per l’incertezza circa le sanzioni pendenti sul club che ha portato la squadra di Pep Guardiola a 16 punti dai Reds, sempre con la possibilità di qualificarsi in Champions League ma con la possibilità di alzare il trofeo definitivamente sfumata.

Il Manchester City tuttavia potrebbe rovinare la festa al Liverpool: Arne Slot si è ambientato alla grande sulla panchina che è stata di Jurgen Klopp e sta facendo più di quanto fosse auspicabile, i Reds sono entrati nella 26^ giornata con 7 punti di vantaggio sull’Arsenal e hanno tutte le possibilità di tornare a vincere una Premier League che manca da cinque anni, aspettando poi gli ottavi di Champions League. Nella diretta Manchester City Liverpool sarà dunque fuga Reds o riscatto per i Citizens? È quello che scopriremo tra poco, quando all’Etihad arriverà il momento di giocare questo big match nel campionato inglese.

LE PROBABILI FORMAZIONI MANCHESTER CITY LIVERPOOL

Riguardo le formazioni attese nella diretta Manchester City Liverpool possiamo dire che Pep Guardiola dovrebbe puntare sul 4-2-3-1: ritrovati gli infortunati (a parte Akanji e ovviamente Rodri), in difesa davanti a Ederson dovrebbe puntare su Ruben Dias affiancato da Gvardiol, con Aké che torna a sinistra e Rico Lewis sull’altro versante. A questo punto Stones agirebbe davanti al reparto in un 4-1-4-1 che avanzerebbe la posizione di Gundogan; da valutare però la possibile conferma di Nico Gonzalez, molto probabile. Con Gundogan ci sarebbe presumibilmente Foden; dunque ballottaggio Grealish-Marmoush per la maglia a sinistra, con Haaland schierato da centravanti.

Slot naturalmente punta sul solito 4-2-3-1: non ci sarà Joe Gomez, difesa con Van Dijk e Ibrahima Konaté davanti ad Alisson e soliti terzini che saranno Alexander-Arnold e Robertson, poi a centrocampo la scelta dovrebbe cadere su Gravenberch, rivitalizzato dal tecnico olandese, e Mac Allister così da lasciare la zona centrale della trequarti a Szoboszlai, altro giocatore imprescindibile per questa versione dei Reds. Il dubbio maggiore riguarda la prima punta: testa a testa serrato tra Diogo Jota e Darwin Nuñez, scontata la presenza di Salah a destra mentre Gakpo, in recupero, potrebbe comunque partire dalla panchina con Luis Diaz titolare.

DIRETTA MANCHESTER CITY LIVERPOOL: QUOTE E PRONOSTICO

Potevamo aspettarci equilibrio nelle quote fornite sulla diretta Manchester City Liverpool, ed è così: secondo la Snai l’1 dei Reds vale 2,30, il 2 è pagato 2,70. Il pareggio è quotato 3,75.