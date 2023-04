DIRETTA/ Manchester City Liverpool (risultato finale 4-1): Grealish cala il poker

DIRETTA MANCHESTER CITY LIVERPOOL (RISULTATO 4-1): GREALISH CALA IL POKER

Grealish! Cala il poker il Manchester City! Scambio con De Bruyne e palla alle spalle di Allison, bellissima la combinazione. Cinque minuti alla fine del match per una gara che ormai non ha più nulla da dire. Il Manchester City fa girare la sfera in attesa del fischio finale. Termina il match. (agg. Umberto Tessier)

GUNDOGAN CALA IL TRIS

Inizia la ripresa tra Manchester City e Liverpool. De Bruyne! La ribaltano i padroni di casa! Alvarez per Mahrez che appoggia in area per il trequartista belga, tocco facile e ancora male la difesa dei Reds. Gundogan! Arriva il tris del City! Avarez calcia ma viene chiuso, Gundogan stoppa la sfera e supera Alisson, Liverpool in grande difficoltà. Il Manchester City ha sfruttato le tante incertezze del Liverpool con la compagine di Klopp che continua nel suo momento davvero complicato. (agg. Umberto Tessier)

MANCHESTER CITY LIVERPOOL STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta di Manchester City Liverpool, valevole per la ventinovesima giornata di Premier League, sarà visibile solo su Sky attraverso abbonamento Sport sui canali Sky Sport Football (numero 203) e Sky Sport 4K. Inoltre sarà possibile seguire la diretta streaming di Manchester City Liverpool attraverso Sky Go e NOW tramite tutti i dispositivi mobili, pc e smart tv.

LA RIPRENDE ALVAREZ!

Inizia il big match tra Manchester City e Liverpool. Haaland non ha recuperato dall’infortunio e non compare neanche in panchina. Salah riceve un ottimo pallone in area, tiro che viene respinto. Salah! La sblocca il Liverpool! Jota da il via all’azione, la sfera arriva a Salah che a giro non lascia scampo a Ederson. Arriva il giallo per Salah dopo numerose proteste. Mahrez calcia ma non trova la porta, Manchester City che sta reagendo. Siamo intanto giunti a metà della prima frazione di gara, decide al momento Salah. Julian Alvarez! Grande azione dei padroni di casa con Grealish che la mette dentro per il centravanti argentino, tocco facile per il pareggio. (agg. Umberto Tessier)

SI GIOCA

Finalmente ci siamo, prende il via la diretta di Manchester City Liverpool e allora possiamo dare uno sguardo alle statistiche delle due formazioni nell’attuale campionato di Premier League, che francamente sono molto diverse. Il Manchester City è all’inseguimento del primato dell’Arsenal e ha 61 punti in classifica dopo ventisette partite disputate, con un bilancio di diciannove vittorie, quattro pareggi e altrettante sconfitte, mentre la differenza reti è pari a un eccellente +42 per Pep Guardiola, con 67 gol segnati a fronte dei 25 incassati.

I numeri sono ben diversi per il Liverpool di Jurgen Klopp, che sta vivendo una stagione insolitamente complicata: i Reds hanno 42 punti in classifica dopo ventisei partite giocate, il bilancio in questo caso è di dodici vittorie, sei pareggi e ben otto sconfitte, con 47 gol segnati e 29 incassati che portano la differenza reti a +18, buona ma non eccezionale. I numeri tuttavia a questo punto contano solo relativamente: la parola passa al campo, perché adesso Manchester City Liverpool inizia davvero! (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

TESTA A TESTA

Verso la diretta di Manchester City Liverpool, possiamo fare alcuni accenni alla storia recente della partita, che ha visto i suoi ultimi dieci precedenti disputati da domenica 10 novembre 2019 in poi, con un bilancio che vede in leggero vantaggio il Liverpool grazie a quattro vittorie a fronte di tre pareggi e altrettanti successi per il Manchester City.

Di questi incontri, sette partite sono state in Premier League e qui sono i tre pareggi ad essere in “maggioranza”, a fronte di due vittorie per parte, mentre ci sono anche una partita a testa nelle tre Coppe inglesi e quindi rispettivamente in FA Cup, Community Shield e Coppa di Lega, le prime due vinta dal Liverpool e la terza conquistata dal City. Infine, ricordiamo anche l’esito della partita d’andata del campionato in corso: era domenica 16 ottobre 2022, si giocava evidentemente ad Anfield Road e il Liverpool padrone di casa vinse per 1-0 con gol di Mohamed Salah al 76’ minuto di gioco. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

SPETTACOLO IN PREMIER!

Manchester City Liverpool, in diretta sabato 1 aprile 2023 alle ore 13.30 presso l’Etihad Stadium di Manchester, sarà una sfida valida per la 29^ giornata della Premier League inglese. Big match tra miseria e nobiltà: le due squadre nelle ultime stagioni si sono spesso giocate il titolo punto a punto, ma quest’anno i Reds non sono riusciti a tenere un passo d’alta classifica, chiudendo prima della sosta con una sconfitta in casa del Bournemouth e con l’eliminazione dalla Champions League per mano del Real Madrid.

Il Manchester City sta invece contendendo il primo posto all’Arsenal ma, dopo la vittoria nello scontro diretto all’Emirates Stadium, nelle settimana successive la squadra di Guardiola non ha trovato l’aggancio, restando a -8 dalla vetta (ma con una partita in meno disputata) anche dopo l’ultimo successo sul campo del Crystal Palace. All’andata Liverpool vincente in casa di misura sul Manchester City grazie a un gol di Salah, il 16 aprile 2022 i Reds hanno vinto 2-3 anche l’ultimo precedente in Premier League disputato all’Etihad Stadium.

PROBABILI FORMAZIONI MANCHESTER CITY LIVERPOOL

Le probabili formazioni della diretta Manchester City Liverpool, match che andrà in scena all’Etihad Stadium di Manchester. Per il Manchester City, Pep Guardiola schiererà la squadra con un 4-3-3 come modulo. Questa la formazione di partenza: Ederson; Walker, Ruben Dias, Akanji, Ake; De Bruyne, Rodri, Gündogan; Foden, Haaland, Grealish. Risponderà il Liverpool allenato da Jurgen Klopp con un 4-3-3 così schierato dal primo minuto: Alisson; Alexander-Arnold, Konate, Van Dijk, Robertson; Henderson, Fabinho, Milner; Salah, Núñez, Gakpo.

MANCHESTER CITY LIVERPOOL LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Manchester City Liverpool, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida di Serie C. La vittoria del Manchester City con il segno 1 viene proposta a una quota di 1.55, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 4.33, mentre l’eventuale successo del Liverpool, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 5.50.











