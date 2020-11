Diretta Manchester City Liverpool/ Streaming video tv: torna la grande rivalità!

DIRETTA MANCHESTER CITY LIVERPOOL: SFIDA AFFASCINANTE!

Manchester City Liverpool è in diretta dall’Etihad, e si gioca alle ore 17:30 italiane di domenica 8 novembre: straordinario posticipo nell’ottava giornata di Premier League 2020-2021, si affrontano infatti le squadre che nelle ultime due stagioni si sono contese il titolo a suon di record. I 100 punti dei Citizens hanno retto, ma nel 2020 dopo due anni il loro regno è finito grazie al ritorno dei Reds, campioni dopo 20 anni e con un’impressionante serie di vittorie che ha tolto subito ogni dubbio. Liverpool che è primo in classifica anche quest’anno, ed è reduce dalla manita centrata sul campo dell’Atalanta in Champions League; sta faticando di più il City di Pep Guardiola, che appare stanco e non troppo centrato sugli impegni ma, con una partita da recuperare e la sfida diretta in casa, potrebbe rientrare in maniera importante ed essere ancora candidato.

Intanto anche gli Sky Blues hanno vinto nella terza giornata di Champions League, battendo senza problemi l’Olympiacos e archiviando la qualificazione. Adesso a noi non resta che aspettare con trepidazione la diretta di Manchester City Liverpool, sfida scintillante; nel frattempo però possiamo fare una breve valutazione su quelli che saranno i giocatori scelti dai due allenatori, leggendo insieme le probabili formazioni.

DIRETTA MANCHESTER CITY LIVERPOOL IN STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Manchester City Liverpool sarà trasmessa sul canale Sky Sport Football, al numero 203 del decoder: solo gli abbonati alla televisione satellitare potranno dunque assistere alla partita, riservata loro in esclusiva, tramite la loro televisione, ma anche in mobilità grazie al servizio di diretta streaming video fornito dalla stessa emittente. Basterà installare l’applicazione Sky Go, senza costi aggiuntivi, su dispositivi come PC, tablet e smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI MANCHESTER CITY LIVERPOOL

In Manchester City Liverpool Guardiola ha due calciatori assenti: si tratta di Benjamin Mendy e Fernandinho, ma dovrebbe tornare Sergio Aguero che contende la maglia da titolare a Gabriel Jesus. In questo modo Ferran Torres torna a giocare come esterno, eventualmente scalzando Mahrez con Sterling sull’altro versante; c’è anche Bernardo Silva, che può scalare sulla mezzala (al posto del giovane Foden) con la conferma di Gundogan a fare da perno centrale, mentre l’altro interno sarà De Bruyne. In difesa Ruben Dias e Laporte scalpitano per giocare in mezzo, e dovrebbero tornare a coprire Ederson; Walker a destra e Joao Cancelo a sinistra i terzini più probabili, ma occhio ad Aké che può allargarsi sulla corsia mancina.

Jurgen Klopp sarà ancora senza Van Dijk e Fabinho: difesa quasi obbligata, Matip dovrebbe affiancare Joe Gomez con Alexander-Arnold e Robertson a correre come sempre sulle corsie, mentre in mezzo al campo Thiago Alcantara dovrebbe farcela e avanza la sua candidatura (in alternativa c’è Naby Keita) per completare un reparto nel quale Jordan Henderson e Wijnaldum sono certi del posto. In attacco, difficile lasciare fuori il Diogo Jota di questi giorni: il portoghese rischia comunque sulla pressione di Firmino ma non è escluso che il tecnico tedesco confermi il tridente che ha giocato a Bergamo, dunque con l’ex Wolverhampton da punta centrale e, naturalmente, Salah e Sadio Mané che partono larghi.

QUOTE E PRONOSTICO

Per un pronostico su Manchester City Liverpool abbiamo il quadro fornito dall’agenzia Snai: il segno 1 che regola la vittoria dei padroni di casa vi permetterebbe di guadagnare 2,00 volte quanto messo sul piatto, contro il valore di 3,25 che è stato posto sul segno 2 per il successo della squadra ospite. Il segno X, che come sempre regola il pareggio, porta in dote una vincita corrispondente a 3,90 quanto avrete scelto di puntare con questo bookmaker.



