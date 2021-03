Diretta/ Manchester City Manchester United (Premier), streaming video: colpo del ko?

MANCHESTER CITY MANCHESTER UNITED: IL DERBY DELLA PREMIER!

Manchester City Manchester United, in diretta domenica 7 marzo 2021 alle ore 17.30 presso l’Etihad Stadium di Manchester, sarà una sfida valevole per l’ottava giornata di ritorno della Premier League inglese. Il Manchester City guida la classifica del massimo campionato inglese con 14 punti di vantaggio rispetto al Manchester United secondo: vincere anche il derby significherebbe sferrare il definitivo colpo del ko a un torneo che appare in ogni caso già definitivamente indirizzato. Da segnalare anche che i Citizens sono reduci da 21 vittorie consecutive in partite ufficiali tra Premier League, FA Cup, Coppa di Lega e Champions League: un ruolino impressionante che i Red Devils proveranno a spezzare anche per orgoglio cittadino. Oltre all’Europa League in cui lo United è atteso dall’andata degli ottavi contro il Milan, per il Manchester United l’obiettivo è difendere almeno il secondo posto: un punto di vantaggio sul Leicester e 5 sull’Everton quinto non garantiscono al momento la partecipazione alla prossima Champions League, ecco perché in chiave di classifica il derby può avere molto più peso per gli uomini di Solskjaer.

MANCHESTER CITY MANCHESTER UNITED STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Manchester City Manchester United sarà garantita sui canali di Sky Sport, che detengono l’esclusiva per i principali match della Premier League inglese. Sarà dunque una visione riservata ai soli abbonati, che però in compenso avranno a disposizione anche la diretta streaming video tramite il sito o l’applicazione di Sky Go.

PROBABILI FORMAZIONI MANCHESTER CITY MANCHESTER UNITED

Le probabili formazioni della sfida tra Manchester City e Manchester United presso l’Etihad Stadium. I padroni di casa allenati da Diego Pablo Simeone scenderanno in campo con un 4-3-3 e questo undici titolare: Ederson; Walker, Ruben Dias, Laporte, Cancelo; Bernardo Silva, Rodri, De Bruyne; Mahrez, Gabriel Jesus, Sterling. Risponderà la formazione ospite guidata in panchina da Zinedine Zidane con un 4-2-3-1 così disposto dal primo minuto: De Gea; Wan Bissaka, Lindelof, Maguire, Shaw; Fred, Pogba; Greenwood, Bruno Fernandes, Rashford; Martial.

PRONOSTICO E QUOTE

Per quanto riguarda tutti coloro che vorranno scommettere sul match tra Manchester City e Manchester United, le quote del bookmaker Snai fissano a 1.50 il moltiplicatore per chi punterà sul successo interno, a 4.20 la quota relativa al pareggio per la quale si potrà scommettere sul segno X, ed infine chi deciderà di investire sull’affermazione esterna riceverà 6.50 volte la posta scommessa.



