Diretta Manchester City Manchester United/ Streaming tv: Guardiola favorito nel derby

Manchester City Manchester United, in diretta oggi, sabato 7 dicembre 2019 alle ore 18.30 presso l’Etihad Stadium di Manchester, sarà una sfida valevole per la sedicesima giornata della Premier League inglese. Derby sempre attesissimo questo Manchester City Manchester United, anche se nella rincorsa dei rispettivi obiettivi le due formazioni di Manchester finora hanno deluso. Il City si ritrova già a 11 punti dal Liverpool capolista, al quale lo scorso anno aveva soffiato il ritorno sul trono della Premier League al termine di un tiratissimo campionato da quasi 100 punti per squadra e a spianare la strada verso il titolo per la squadra di Guardiola fu proprio un successo nel derby all’Old Trafford. Lo United dopo il successo 2-1 in casa contro il Tottenham è sesto in classifica. Nelle ultime settimane i Red Devils hanno migliorato leggermente un rendimento che era stato a tratti disastroso, ma la zona Champions è distante ancora 8 punti e aver recuperato solo 2 lunghezze al Chelsea quarto è stato sicuramente un punto a sfavore della squadra di Solskjaer, che spera in una acuto nel derby per dare una svolta a una stagione finora deludente. Per entrambe le squadre di Manchester c’è comunque la carta europea in ballo, in Champions per il City e in Europa League per lo United.

STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Manchester City Manchester United non sarà trasmessa sui canali in chiaro sul digitale terrestre ma si potrà seguire sul satellite, collegandosi al canale numero 201 di Sky, ovvero Sky Sport Uno. Il match sarà trasmesso anche in esclusiva in diretta streaming video via internet per tutti gli abbonati Sky. Si potrà vedere la partita con una connessione collegandosi tramite pc sul sito skygo.sky.it, oppure utilizzando una smart tv oppure dispositivi mobili come un tablet oppure uno smartphone, scaricando l’applicazione ufficiale SkyGo, con la pay tv satellitare che trasmette tutta la Premier League in esclusiva per la stagione 2019/20.

PROBABILI FORMAZIONI MANCHESTER CITY MANCHESTER UNITED

Andiamo a scoprire quali dovrebbero essere le probabili formazioni chiamate a scendere in campo in Manchester City Manchester United alle ore 18.30 presso l’Etihad Stadium. Il Manchester City allenato da Pep Guardiola schiererà il 4-3-3 come modulo di partenza, con questo undici titolare disposto in campo: Ederson, Walker, Stones, Fernandinho, Mendy, De Bruyne, Gundogan, David Silva, Mahrez, Gabriel Jesus, Sterling. A disposizione, pronti a subentrare dalla panchina: Bravo, Cancelo, Angelino, Foden, Rodri, Otamendi, Bernardo Silva. Risponderà il Manchester United guidato in panchina da Solskjaer, che opterà su un 4-2-3-1 come schieramento tattico, con questa formazione dal primo minuto: De Gea, Wan-Bissaka, Lindelof, Maguire, Williams, Pereira, Fred, James, Juan Mata, Rashford, Martial. Siederanno in panchina: Grant, Garner, Greenwood, Lingard, Shaw, Tuanzebe, Young.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi scommetterà sul matchManchester City Manchester United, ecco le quote fissate dall’agenzia SNAI. La vittoria interna viene proposta ad una quota di 1.28, l’eventuale pareggio viene offerto ad una quota di 5.75, mentre il successo in trasferta viene quotato 9.00. Per chi invece scommetterà sul numero di gol complessivamente realizzati nel corso della partita, la quota per l’over 2.5 viene proposta a 1.55, mentre la quota dell’under 2.5 viene offerta a 2.50.



© RIPRODUZIONE RISERVATA