DIRETTA/ Manchester City Manchester United video streaming tv: la storia nella FA Cup (3 giugno 2023)

DIRETTA MANCHESTER CITY MANCHESTER UNITED: I TESTA A TESTA

La diretta di Manchester City Manchester United ha soltanto sei precedenti in FA Cup; nessuno di questi è stato valido per una finale, fino a questo momento il match più importante era stato quello della semifinale 2011 (dunque a Wembley) risolto da Yaya Touré in favore del Manchester City, che poi avrebbe vinto il titolo. Resta però quella l’unica affermazione dei Citizens in questo contesto, perché per il resto nel derby di Manchester abbiamo cinque vittorie del Manchester United: la più recente è quella del terzo turno nel gennaio 2012, partita bellissima perché nel primo tempo Wayne Rooney (doppietta) e Danny Welbeck avevano lanciato i Red Devils ma nella ripresa i gol di Aleksandar Kolarov e Sergio Aguero avevano fatto sognare la rimonta al Manchester City, nell’occasione battuto in casa.

FINALE DI CHAMPIONS MANCHESTER CITY-INTER, CAMBIA L'ARBITRO?/ Il polacco Marciniak nei guai: ecco le accuse

Per il resto abbiamo vittorie interne per il Manchester United: un 3-0 nel quarto turno del 1969-1970, un 1-0 nel terzo turno del 1986-1987, poi il 2-1 del quinto turno nel 1995-1996 e infine ancora il quinto turno ma otto anni più tardi, 4-2 con i gol di Paul Scholes, Ruud Van Nistelrooy, Cristiano Ronaldo e ancora Van Nistelrooy, mentre per il Manchester City allenato da Kevin Keegan erano arrivate le reti di Michael Tarnat e Robbie Fowler. (agg. di Claudio Franceschini)

Manchester City, inchiesta su frode finanziaria/ Sponsor gonfiati e soldi in nero?

MANCHESTER CITY MANCHESTER UNITED STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Manchester City Manchester United non sarà trasmessa sui canali della televisione satellitare: l’appuntamento con la finale di FA Cup sarà dunque sulla piattaforma DAZN. Si tratterà di una visione in diretta streaming video; dovrete avere a disposizione apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone oppure, in alternativa, utilizzare una smart tv che sia dotata di connessione a internet.

CHI VINCE LA FA CUP?

Manchester City Manchester United, in diretta sabato 3 giugno 2023 alle ore 16.00 presso il Wembley Stadium di Londra, sarà una sfida valida per la finale di FA Cup inglese. Appuntamento atteso con l’atto conclusivo della Coppa d’Inghilterra: perché si tratta di un derby sempre sentitissimo, con l’ultimo atto in campionato vinto 2-1 il 14 gennaio scorso dai Red Devils, e perché Oltremanica la Coppa Nazionale ha un fascino spesso superiore anche alla Premier League.

Video/ Manchester City Chelsea (1-0) gol e highlights: la decide Alvarez

Questione di tradizione ma anche di ambizione, considerando che vincendo questo trofeo dopo il campionato, il Manchester City di Pep Guardiola potrebbe puntare allo storico triplete nella finale del 10 giugno prossimo contro l’Inter in Champions League. Un’impresa che solo ai rivali cittadini è riuscita nella storia del calcio inglese, quando il Manchester United di Ferguson vinse nel 1999 Premier League, FA Cup e Champions League con l’incredibile finale conquistata nel recupero contro il Bayern Monaco.

PROBABILI FORMAZIONI MANCHESTER CITY MANCHESTER UNITED

Le probabili formazioni della diretta Manchester City Manchester United, match che andrà in scena al Wembley Stadium di Londra. Per il Manchester City, Pep Guardiola schiererà la squadra con un 3-4-2-1 come modulo. Questa la formazione di partenza: Ederson, Walker, Dias, Akanji, Stones, Rodri, B. Silva, De Bruyne, Gundogan, Grealish, Haaland. Risponderà il Manchester United allenato da Erik Ten Hag con un 4-2-3-1 così schierato dal primo minuto: De Gea, Wan Bissaka, Varane, Lindelof, Shaw, Casemiro, Eriksen, Antony, B. Fernandes, Sancho, Rashford.

MANCHESTER CITY MANCHESTER UNITED LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Manchester City Manchester United, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la finale di FA Cup. La vittoria del Manchester United con il segno 1 viene proposta a una quota di 1.50, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 4.50, mentre l’eventuale successo del Manchester City, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 6.00.











© RIPRODUZIONE RISERVATA