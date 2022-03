Diretta/ Manchester City Manchester United streaming video tv: è derby! (Premier)

DIRETTA MANCHESTER CITY MANCHESTER UNITED: CHE SPETTACOLO!

Manchester City Manchester United, in diretta domenica 6 marzo 2022 alle ore 17.30 presso l’Etihad Stadium di Manchester sarà una sfida valevole per la ventottesima giornata della Premier League inglese. Derby importantissimo per le ambizioni di entrambe le squadre, il City di Guardiola vede il Liverpool a -3 dalla vetta a parità di partite giocate, anche se ora potrebbe portarsi almeno a -6 con i Citizens che si sono già rimessi in carreggiata vincendo contro l’Everton dopo il ko contro il Tottenham.

DIRETTA/ Atletico Madrid Manchester United (risultato finale 1-1): pareggia Elanga!

Deve provare invece a consolidare il quarto posto il Manchester United, i Red Devils dopo l’ultimo pareggio contro il Watford rischiano di veder tornare alla carica l’Arsenal, mentre il West Ham nel match di sabato ha già frenato in casa del Liverpool. Nel derby d’andata il City ha espugnato l’Old Trafford con un’autorete di Bailly e un gol di Bernardo Silva, il 7 marzo 2021 lo United ha invece vinto l’ultimo derby giocato in casa del City con le reti di Bruno Fernandes e Shaw.

Diretta/ Sporting Manchester City (risultato 0-5) streaming video tv: non c'è storia!

DIRETTA MANCHESTER CITY MANCHESTER UNITED STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Manchester City Manchester United sarà come sempre affidata alla televisione satellitare: i suoi abbonati potranno seguire la partita di Premier League sui canali del decoder, e sappiamo che in assenza di un televisore avranno a disposizione anche il servizio di diretta streaming video, riservato ai clienti (per l’appunto) e attivabile senza costi aggiuntivi con l’applicazione Sky Go, che si può installare su apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI MANCHESTER CITY MANCHESTER UNITED

Le probabili formazioni della diretta Manchester City Manchester United, match che andrà in scena all’Etihad Stadium di Manchester. Per il Manchester City, Pep Guardiola schiererà la squadra con un 4-2-3-1 come modulo. Questa la formazione di partenza: Ederson; Walker, Stones, Laporte, Cancelo; De Bruyne, Rodri; Bernardo Silva, Sterling, Foden; Grealish. Risponderà il Manchester United allenato da Ralph Rangnik con un 4-2-3-1 così schierato dal primo minuto: De Gea; Lindelof, Varane, Maguire, Shaw; Fred, Pogba; Rashford, Bruno Fernandes, Sancho; Ronaldo.

Diretta/ Manchester City Chelsea (risultato finale 1-0): De Bruyne, colpo da maestro!

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Manchester City Manchester United ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria del Manchester City con il segno 1 viene proposta a una quota di 1.40, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 4.70, mentre l’eventuale successo del Manchester United, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 7.40.



