Diretta Manchester City Manchester United streaming video tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live del derby di Premier League.

DIRETTA MANCHESTER CITY MANCHESTER UNITED (RISULTATO 0-0): SI COMINCIA!

La diretta Manchester City Manchester United sta arrivando a farci compagnia: ci sono delle statistiche che negli ultimi tempi riguardano i Red Devils che sono abbastanza incredibili, come quella del tifoso diventato virale sui social per aver scommesso che si sarebbe tagliato i capelli quando il suo Manchester United fosse tornato a vincere almeno cinque partite consecutive, e aspetta ormai da ottobre, o ancora il fatto che Ruben Amorim da quando è diventato allenatore della squadra non sia ancora riuscito, clamorosamente, a vincere due gare in fila, sono ovviamente dati che devono far riflettere.

Calciomercato estero News/ Isak e Guehi doppio colpo Liverpool, Donnarumma da Guardiola (1 settembre 2025)

Anche Guardiola però non se la passa bene, come detto: l’anno scorso è riuscito a riportare il Manchester City in Champions League ma al Mondiale per Club è stato eliminato agli ottavi (dall’Al Hilal di Simone Inzaghi) e in generale sembra che la sua squadra sia realmente arrivata a una stagione di transizione, visto che parlare di fine ciclo potrebbe essere inesatto per un club del genere. Per questo motivo lo abbiamo definito il derby della paura, ma speriamo comunque che ne possa venire fuori un bello spettacolo: accomodiamoci, la diretta Manchester City Manchester United prende il via! (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA/ Manchester United Arsenal (risultato finale 0-1): Calafiori sbanca Old Trafford! (17 agosto 2025)

COME SEGUIRE LA DIRETTA MANCHESTER CITY MANCHESTER UNITED IN STREAMING VIDEO TV

La diretta Manchester City Manchester United ci fa compagnia in tv sui canali di Sky Sport, mentre per la diretta streaming video dovrete rivolgervi a Sky Go o Now Tv.

MANCHESTER CITY MANCHESTER UNITED: SUBITO DERBY!

Non vediamo l’ora che la diretta Manchester City Manchester United ci faccia compagnia: il derby si gioca all’Etihad alle ore 17:30 di domenica 14 settembre, per la quarta giornata di una Premier League 2025-2026 già entusiasmante e che è iniziata con il freno a mano tirato per entrambe le squadre.

DIRETTA/ Palermo Manchester City (risultato finale 0-3): doppio Reijnders! (oggi 9 agosto 2025)

Ormai non è una novità per il disastrato Manchester United, che prima della sosta se non altro ha battuto il Burnley in volata: prima vittoria stagionale dopo il ko interno contro l’Arsenal e il pareggio contro il Fulham, ma su Ruben Amorim pesa la clamorosa eliminazione dalla Coppa di Lega contro il Grimsby, quarta divisione.

Il Manchester City a oggi non se la passa meglio, anzi ha meno punti in classifica: all’esordio aveva sbancato il Molineux con un 4-0 netto, ma poi ha perso sia contro il Tottenham (in casa) che contro il Brighton subendo una inusuale rimonta.

Giunto al decimo anno su questa panchina, forse anche Pep Guardiola ha esaurito il suo tocco e questa squadra ha bisogno di una reale rivoluzione; intanto nella diretta Manchester City Manchester United una delle due si potrebbe realmente rilanciare, noi tra poco scopriremo chi sarà e nel frattempo parliamo delle probabili formazioni.

PROBABILI FORMAZIONI MANCHESTER CITY MANCHESTER UNITED

Per la diretta Manchester City Manchester United Guardiola può finalmente mandare in campo Gigio Donnarumma, pronto all’esordio con la nuova maglia; davanti a lui può tornare titolare Ruben Dias facendo coppia con Stones o Khusanov, sulle corsie esterne invece potremmo vedere Rico Lewis a destra e Ait-Nouri a sinistra. Centrocampo comandato ovviamente da Rodri; con lui Bernardo Silva e Reijnders sono nettamente favoriti sulla concorrenza, nel tridente Haaland (cinque gol alla Moldavia) potrebbe giocare con Marmoush spostato a destra e Dorku che opera a sinistra.

Amorim schiera il 3-4-2-1 con Bayindir definitivamente titolare dopo l’addio di Onana, De Ligt a comandare una difesa con Yoro e il ballottaggio tra Shaw e Maguire, mentre sulle corsie laterali il dubbio riguarda Dorku che, schierato titolare, dirotterebbe Dalot a destra con Amad Diallo in panchina. In mezzo pochi dubbi sul tandem composto da Casemiro e Bruno Fernandes, ma il portoghese può avanzare il raggio d’azione; in questo caso dentro Mainoo o Ugarte, ma difficilmente uno tra Mbeumo e Mount starà fuori dai titolari mentre potrebbe farlo Matheus Cunha, che rischia sulla pressione dell’ultimo arrivato Sesko.

QUOTE E PRONOSTICO MANCHESTER CITY MANCHESTER UNITED

L’agenzia Snai ha previsto delle quote che sulla diretta Manchester City Manchester United danno ragione ai padroni di casa: vale 1,65 volte quanto messo sul piatto il segno 1 per la vittoria dei Citizens, per contro il segno 2 che regola il successo dei Red Devils vi permetterebbe di guadagnare una somma equivalente a 4,60 volte quello che investirete sulla partita, infine l’ipotesi del pareggio per cui puntare sul segno X ha un valore corrispondente a 4,10 volte la giocata con questo bookmaker.