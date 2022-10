DIRETTA/ Manchester City Manchester United video streaming tv: la grande storia

DIRETTA MANCHESTER CITY MANCHESTER UNITED: I TESTA A TESTA

Nella diretta di Manchester City Manchester United ovviamente è impossibile parlare in maniera dettagliata degli innumerevoli precedenti tra queste due squadre, perché sono tantissimi e per molti di questi si potrebbero spendere parecchie parole. Possiamo allora dire che il primo derby che ci viene ufficialmente consegnato alla storia è avvenuto nella First Division 1949-1950: naturalmente parliamo di un periodo in cui il Manchester United, pochi anni prima della tragedia aerea, era già una squadra in grande crescita e infatti il Manchester City è riuscito a battere i rivali soltanto alla quinta partita, dopo aver perso le prime tre e pareggiato la quarta.

Da quel momento le sfide si sono succedute con i Red Devils sempre sulla breccia, finchè come sappiamo lo sceicco Mansour ha deciso di acquistare gli Sky Blues: in quel momento la narrativa è cambiata, anche perché nel frattempo l’addio di Sir Alex Ferguson a Old Trafford ha portato ad un periodo di crisi dall’altra parte della città. Resta vero il fatto che il Manchester United ha comunque battuto quattro volte il Manchester City negli ultimi 9 incroci, che sono in perfetto equilibrio; all’Etihad è successo nel marzo 2021 con i gol di Bruno Fernandes e Luke Shaw, sconfitta comunque indolore per Pep Guardiola che avrebbe vinto il titolo. (agg. di Claudio Franceschini)

MANCHESTER CITY MANCHESTER UNITED STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Manchester City Manchester United sarà riservata ai clienti Sky, che potranno seguire la partita di Champions League sul canale Sky Sport Football (canale 203). La diretta streaming video sarà invece garantita da Sky Go, ma anche sulla piattaforma Now TV per gli abbonati.

SPETTACOLO!

Diretta Manchester City Manchester United, in programma alle ore 15.30 di oggi domenica 2 ottobre 2022 presso lo stadio City of Manchester, sarà una sfida valida per l’ottava giornata di Premier League 2022/2023. Un derby che mette in palio punti importantissimi, un banco di prova per due formazioni ambiziose sia in Inghilterra che in Europa.

Il Manchester City ha raccolto 17 punti in 7 partite, frutto di cinque vittorie e due pareggi. La formazione di Pep Guardiola arriva a questo appuntamento dalla netta vittoria per 0-3 contro il Wolverhampton. Il Manchester United, invece, è a quota 12 punti in 6 partite, frutto di quattro vittorie e due sconfitte. I Red Devils sono reduci da quattro vittorie di fila, l’ultima per 3-1 contro l’Arsenal.

PROBABILI FORMAZIONI MANCHESTER CITY MANCHESTER UNITED

Qualche ballottaggio ancora da valutare per Pep Guardiola e per Ten Hag, ma possiamo andare a conoscere le probabili formazioni della diretta Manchester city Manchester United. I Citizens scenderanno in campo con il consueto 4-1-4-1: Ederson in porta, linea a quattro formata da Stones, Akanji, Dias e Joao Cancelo. Rodri in cabina di regia, alle spalle di Foden, De Bruyne, Bernardo Silva e Grealish. In attacco naturalmente spazio a Haaland. Passiamo adesso ai Red Devils, schierati con il 4-2-3-1. In porta De Gea, davanti a lui Diogo Dalot, Varane, Martinez, Malacia. In cabina di regia McTominay e Eriksen. Sulla trequarti Antony, Fernandes e Sancho a sostegno di Rashford.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Andiamo adesso a scoprire le quote per le scommesse della diretta Manchester City Manchester United. I bookmakers non hanno molti dubbi, i padroni di casa partono con i favori del pronostico. Prendiamo come riferimento i dati di Eurobet: la vittoria del Manchester City è a 1,35, il pareggio è 5,65, mentre il successo del Manchester United paga 7,00 volte la posta. Si profila una gara ricca di reti secondo gli esperti: l’Under ,25 è a 2,65, mentre l’Over 2,5 è a 1,42. Leggermente più equilibrate le quote di Gol e No Gol, rispettivamente a 1,68 e 2,05.











