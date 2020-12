Diretta/ Manchester City Marsiglia (Champions League) streaming: per l’Europa League

DIRETTA MANCHESTER CITY MARSIGLIA: AI FRANCESI SERVE VINCERE!

Manchester City Marsiglia, in diretta dall’Etihad Stadium di Milano, in programma mercoledì 9 dicembre 2020 alle ore 21.00, sarà una sfida valevole per la sesta giornata della fase a gironi della UEFA Champions League 2020/21. Un match importante solo per l’eventuale qualificazione in Europa League dei francesi, considerando che con il pari in casa del Porto della settimana scorsa la squadra di Pep Guardiola ha blindato il primo posto nel girone. E’ un Manchester City che non sta brillando in questa stagione in Premier League ma il girone di Champions, di sicuro non proibitivo sulla carta, è stato dominato con autorevolezza dai Citizens.

I transalpini proveranno invece a giocarsi le ultime chance per l’Europa League, consapevoli che il terzo posto è appeso un filo: un arrivo a pari punti con l’Olympiakos premierebbe infatti gli ellenici, che dopo aver perso 2-1 al Velodrome la settimana scorsa hanno comunque mantenuto il vantaggio nello scontro diretto, visto l’1-0 dell’andata in Grecia. Dunque il Marsiglia dovrà fare almeno un punto in più rispetto all’Olympiakos per poter proseguire la sua avventura in Europa, seppur al piano inferiore.

DIRETTA MANCHESTER CITY MARSIGLIA IN STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Manchester City Marsiglia sarà trasmessa in esclusiva sui canali di Sky Sport, che detiene i diritti per tutte le partite della Uefa Champions League 2020-2021. Di conseguenza sarà un match riservato agli abbonati, che potranno avvalersi anche del servizio di diretta streaming video che sarà garantito come sempre tramite Sky Go.

PROBABILI FORMAZIONI MANCHESTER CITY MARSIGLIA

Le probabili formazioni di Manchester City Marsiglia, sfida che andrà in scena presso l’Etihad Stadium di Manchester. I padroni di casa saranno schierati dal tecnico Pep Guardiola con un 4-5-1: Ederson; Walker, Stones, García, Zinchenko; Rodri, Fernandinho, Torres, Silva, Foden; Jesus. Gli ospiti guidati in panchina da André Villas Boas schiereranno questo undici dal primo minuto, con un 4-3-3 come modulo di partenza: Mandanda; Sakai, Álvaro, Ćaleta-Car, Amavi; Cuisance, Kamara, Rongier; Thauvin, Benedetto, Payet.

QUOTE E PRONOSTICO

Per chi vorrà scommettere sulla sfida di Champions League tra Manchester City e Marsiglia queste sono le quote offerte dall’agenzia di scommesse Snai. Per quanto riguarda la vittoria interna, la quota proposta è di 1.40, per il segno X con l’eventuale pareggio la scommessa paga 4.80 volte la posta, mentre l’eventuale affermazione esterna viene offerta a una quota di 7.70.

