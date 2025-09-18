Youth League, Diretta Manchester City Napoli Primavera, streaming video tv: trasferta ardua in Inghilterra per i campani (18 settembre 2025)

DIRETTA MANCHESTER CITY NAPOLI PRIMAVERA, INGHILTERRA CONTRO ITALIA

Nello stesso giorno della Prima Squadra, ci sarà anche la diretta Manchester City Napoli Primavera. Grande attesa per il match di Youth League che vedrà le due squadre sfidarsi questo giovedì 18 settembre 2025 alle ore 16:00.

Grande emozione per i giovani partenopei che possono godere della possibilità di partecipare alla più importante competizione europea giovanile in virtù dei risultati degli uomini di Antonio Conte, vincitori dello Scudetto.

Probabili formazioni Manchester City Napoli/ Quote: moduli speculari! (Champions League, 18 settembre 2025)

Il Manchester City ha sicuramente più storia e tradizione europea anche a livello giovani. Lo scorso anno il City è arrivato fino ai quarti di finale eliminando Midtjylland e Hoffenheim prima di arrendersi agli olandesi dell’AZ Alkmaar.

DOVE VEDERE DIRETTA MANCHESTER CITY NAPOLI PRIMAVERA, STREAMING VIDEO

Purtroppo non si potrà vedere la diretta tv Manchester City Napoli Primavera, ma fortunatamente la diretta streaming è disponibile grazie al sito Uefa.tv, gratuitamente e con commento inglese.

DIRETTA/ Manchester City Manchester United (risultato finale 3-0): doppietta di Haaland! (14 settembre 2025)

LE PROBABILI FORMAZIONI MANCHESTER CITY NAPOLI PRIMAVERA

Il Manchester City giocherà con il modulo 4-2-3-1 con Wint in porta, difeso dal quartetto Muir, Noble, Funi e McFarlane con J. Heskey e Fapetu a centrocampo. Sulla trequarti McAidoo, Mukasa e R. Heskey mentre punta centrale Oboavwoduo.

Anche il Napoli utilizzerà lo stesso assetto tattico con Pugliese tra i pali, protetto da Colella, Caucci, De Luca e D’Angelo mentre De Chiara e Cimmaruta agiranno come mediani più Olivieri, Borriello e Lo Scalzo dietro a Gorica.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE MANCHESTER CITY NAPOLI PRIMAVERA

Il Manchester City è nettamente favorito a 1.11 contro il Napoli Primavera a 17 e il pareggio a 7.25. Gol e No Gol rispettivamente a 2.25 e 1.50.

Calciomercato estero News/ Isak e Guehi doppio colpo Liverpool, Donnarumma da Guardiola (1 settembre 2025)