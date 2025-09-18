Presentazione della diretta Manchester City Napoli, analisi delle squadre, come seguire la partita, probabili formazioni, quote e possibile risultato finale

Diretta Manchester City Napoli, partenopei al ritorno in Europa

Tra le squadre italiane impegnate nella prima giornata della League Phase di Champions League, la diretta Manchester City Napoli delle 21.00 è la partita più difficile nonché quella che con più probabilità potrebbe vedere la sconfitta di una delle squadre qualificate dalla Serie A, gli inglesi sono una delle squadre favorite per la vittoria finale avendo una squadra ricca di talenti e guidata da un tecnico esperto e capace, anche quest’anno però la partenza in Premier League non è stata delle migliori avendo ottenuto due sconfitte e due vittorie, l’ultima 3-0 nel derby contro il Manchester United.

Per i partenopei invece è il ritorno in Champions League dopo la mancata qualificazione dello scorso anno, arrivano da campioni d’Italia e vorranno dimostrare di essere all’altezza del titolo anche in Europa, dove però sono stati inseriti nella terza fascia e potrebbero avere qualche difficoltà nonostante l’ottima forma mostrata nella vittoria 1-3 in casa della Fiorentina.

Diretta Manchester City Napoli, come seguire la partita in diretta streaming video

La diretta Manchester City Napoli si giocherà all’Etihad Stadium e come la grande sfida della giornata avrà una maggiore copertura televisiva ma sempre solo tra i servizi di Sky Sport che avendo i diritti sulla competizione manderà in onda la partita sui canali Sky Sport Arena, Sky Sport Uno, Sky Sport (canale 252), e in streaming sulle piattaforme SkyGo e NowTv.

Formazioni Manchester City Napoli, probabili scelte dei tecnici

Le squadre in campo nella diretta Manchester City Napoli non dovrebbero differire di molto da quelle viste nell’ultima partita stagionale che sono riuscite a portare un risultato più che positivo in entrambi i casi, Pep Guardiola dovrebbe scegliere un 4-3-3 con Donnarumma, Rico Lewis, Ruben Dias, Kushanov e Gvardiol, Reijnders, Rodri e Bernanrdo Silva, Savinho, Haaland e Foden. Antonio Conte invece proporrà nuovamente il 4-1-4-1 ma questa volta con Meret come portiere, Di Lorenzo, Juan Jesus, Buongiorno e Spinazzola come difensori, Lobotka mediano, Politano, Zambo Anguissa, De Bruyne e McTominay come centrocampisti e Hojlund attaccante.

Pronostico Manchester City Napoli, quote e possibile risultato finale

Lo spettacolo che offrirà la diretta Manchester City Napoli potrebbe non essere dei migliori visto che le due squadre hanno uno stile di gioco all’opposto che potrebbero contrastarsi nel migliore dei modi portando ad una sfida molto tattica e con poche occasioni da gol ma con una grande lotta a centrocampo. Secondo bet365 la vittoria dovrebbe essere abbastanza scontata e a favore degli inglese che infatti sono dati a 1.65, per quanto riguarda i partenopei invece la loro vittoria è considerata difficile se non impossibile e per questo la loro quota è pari a 5.00, infine c’è il pareggio che è fissato a 4.00.