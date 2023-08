Diretta/ Manchester City Newcastle (risultato 0-0) streaming video tv: si gioca! (Premier, 19 agosto 2023)

DIRETTA MANCHESTER CITY NEWCASTLE (RISULTATO 0-0): SI COMINCIA!

Eccoci pronti a vivere la diretta di Manchester City Newcastle. Se per i campioni d’Inghilterra il 3-0 esterno al Burnley rappresenta di fatto una “normalità”, il 5-1 con cui i Magpies hanno demolito l’Aston Villa a St. James’ Park non lo è altrettanto, anche se la società presa in gestione dal fondo PIF ha certamente grandi possibilità di crescita. Il ritorno in Champions League, la finale di Coppa di Lega, un campionato nel quale ad un certo punto si pensava addirittura alla corsa per il titolo: il Newcastle ha fatto passi da gigante, ma come già si diceva poco tempo fa il merito non è ancora degli acquisti che, tutto sommato, sono stati “sotto il par” pensando alle finanze del club.

I soldi spesi sono stati tanti ma i nomi (Sandro Tonali, Harvey Barnes, Aaron Gordon, Nick Pope, Kieran Trippier, Alexander Isak) rispetto ai grandissimi acquisti delle rivali non sono certo di campionissimi, pur con tutto il rispetto. C’è anche la mano di Eddie Howe, ottimo allenatore, e di un gruppo che ha saputo rilanciarsi soprattutto con chi era stato confermato, vale a dire Callum Wilson e Miguel Almiron. Ora però siamo davvero pronti: la parola può passare immediatamente al terreno di gioco dell’Etihad, dove la diretta di Manchester City Newcastle sta per cominciare! (agg. di Claudio Franceschini)

MANCHESTER CITY NEWCASTLE STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI PREMIER LEAGUE

La diretta del match Manchester City Newcastle sarà disponibile, come di consueto per la Premier League, in televisione su Sky Sport. È possibile tuttavia seguire anche la diretta streaming video via internet di Manchester City Newcastle attraverso l’applicazione Sky Go, disponibile per computer, tablet e smartphone.

I TESTA A TESTA

Il quadro dei precedenti per la diretta di Manchester City Newcastle ci dice di una partita abbastanza a senso unico: bisogna tornare al gennaio 2019 per trovare l’ultima vittoria dei Magpies, eravamo però al St. James’ Park e comunque, in termini generali, dopo quel 2-1 il Manchester City ha ottenuto sette vittorie in nove gare, pareggiando due volte in trasferta tra cui quel bellissimo 3-3 dell’agosto 2022, quando la partita era stata valida per la terza giornata e Pep Guardiola aveva dovuto rimontare da 1-3 per ottenere un punto che aveva poi definito positivo, visto il modo in cui si era messo il pomeriggio per lui e i suoi giocatori.

Se il 2-0 del marzo scorso resta l’ultimo successo interno del Manchester City (reti di Phil Foden e Bernardo Silva), l’ultima volta in cui il Newcastle ha festeggiato una vittoria esterna contro questo avversario risale all’ottobre 2014, prima dell’era Guardiola per i Citizens: ad allenare i Magpies era il mai dimenticato Alan Pardew, i gol decisivi per il blitz bianconero all’Etihad erano stati realizzati da Rolando Aarons e Moussa Sissoko, ora si tratta di scoprire cosa succederà oggi sul terreno di gioco… (agg. di Claudio Franceschini)

PADRONI DI CASA FAVORITI!

Manchester City Newcastle, in diretta sabato 19 agosto 2023 alle ore 21.00 presso l’Etihad Stadium di Manchester, sarà una sfida valida per la seconda giornata della Premier League inglese. Dopo aver segnato un gol e ottenuto una splendida vittoria nel loro esordio, Sandro Tonali e il Newcastle United si preparano a un’altra sfida cruciale all’Etihad Stadium, dove affronteranno un Manchester City che sembra determinato a continuare il suo successo. La squadra guidata da Guardiola ha iniziato la stagione nel migliore dei modi, sconfiggendo il Burnley con reti di Haaland e Rodri, due protagonisti dell’anno scorso che hanno contribuito al trionfo del triplete.

L’incontro vedrà di fronte due squadre con obiettivi e aspettative differenti. Da un lato il Manchester City, desideroso di mantenere l’andamento vincente e consolidare la sua posizione nel panorama calcistico. Dall’altro, il Newcastle United guidato da Howe, che ha recentemente guadagnato l’accesso alla Champions League e ora cerca di affermarsi ulteriormente, magari aspirando a risultati ancor più ambiziosi. Per il Manchester City, questa sarà la quarta partita ufficiale della stagione. La squadra ha già conquistato la Supercoppa Europea, dimostrando il suo potenziale e la sua capacità di competere a livello internazionale. Tuttavia, ha subito una sconfitta nella Supercoppa inglese, il Charity Shield.

PROBABILI FORMAZIONI MANCHESTER CITY NEWCASTLE

Le probabili formazioni della diretta Manchester City Newcastle, match che andrà in scena all’Etihad Stadium di Manchester. Per il Manchester City, Carles Martinez Novell schiererà la squadra con un 4-3-3 come modulo. Questa la formazione di partenza: Ederson; Walker, Akanji, Akè, Lewis; Bernardo Silva, Rodri, De Bruyne; Foden, Haaland, Alvarez. Risponderà il Newcastle allenato da Eddie Howe con un 4-3-3 così schierato dal primo minuto: Pope; Trippier, Schar, Botman, Burn; Tonali, Bruno Guimaraes, Joelinton; Almiron, Isak, Gordon.

MANCHESTER CITY NEWCASTLE LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Manchester City Newcastle, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida di Premier League. La vittoria del Manchester City con il segno 1 viene proposta a una quota di 1.70, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 4.00, mentre l’eventuale successo del Newcastle, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 4.50.











