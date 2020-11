Diretta/ Manchester City Olympiakos (Champions League) streaming tv: per il vertice

DIRETTA MANCHESTER CITY OLYMPIAKOS: TUTTO FACILE PER GLI INGLESI?

Manchester City Olympiakos, martedì 3 novembre 2020 alle ore 21.00 presso l’Etihad Stadium di Manchester, sarà una sfida valevole per la terza giornata della fase a gironi di Champions League. Cinque vittorie e due pareggi negli ultimi sette impegni ufficiali dei Citizens di Guardiola, in netta ripresa dopo un avvio di stagione non particolarmente brillante. Dopo lo 0-3 di Marsiglia, seconda vittoria consecutiva che mantiene gli inglesi al vertice del girone di Champions, è arrivato anche l’importante successo di misura sul campo dello Sheffield United, che ha ridato ossigeno a una classifica sin troppo deficitaria per gli uomini di Guardiola in Premier League. L’Olympiakos insegue a 3 punti di distanza la capolista Aris Salonicco nel campionato greco, ma perdendo con il Porto alla seconda giornata ha parzialmente vanificato il successo all’esordio contro il Marsiglia. Per sperare nella qualificazione gli ellenici dovranno cercare un’impresa contro quella che resta una delle principali candidate per la conquista della Champions League.

DIRETTA MANCHESTER CITY OLYMPIAKOS TEL AVIV IN STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI CHAMPIONS

La diretta tv di Manchester City Olympiakos sarà trasmessa in esclusiva sui canali di Sky Sport, che detiene i diritti per tutte le partite della Uefa Champions League 2020-2021. Di conseguenza sarà un match riservato agli abbonati, che potranno avvalersi anche del servizio di diretta streaming video che sarà garantito come sempre tramite Sky Go.

PROBABILI FORMAZIONI MANCHESTER CITY OLYMPIAKOS

Le probabili formazioni di Manchester City Olympiakos, sfida che andrà in scena presso l’Etihad Stadium di Manchester. I padroni di casa saranno schierati dal tecnico Pep Guardiola con un 4-3-3: Ederson; Walker, Dias, Laporte, Zinchenko; Rodri, Gundogan, De Bruyne; Ferran Torres, Sterling, Foden. Gli ospiti guidati in panchina da Pedro Martins schiereranno questo undici dal primo minuto, con un 3-4-3 come modulo di partenza: Sa; Rafinha, Semedo, Ba, Cholevas; M’Vila, Bouchalakis; Randjelovic, Valbuena, Masouras.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo infine uno sguardo anche al pronostico per Manchester City Olympiakos grazie alle quote offerte dall’agenzia di scommesse Snai. La quota per la vittoria interna viene proposta a 1.20, l’eventuale pareggio viene offerto a una quota di 7.00, mentre per gli scommettitori l’eventuale successo esterno paga 13.00 la posta scommessa.



