Diretta/ Manchester City Porto (Champions League) streaming video tv: City favorito!

DIRETTA MANCHESTER CITY PORTO: TUTTO FACILE PER GUARDIOLA?

Manchester City Porto, diretta dal lettone Treimanis, mercoledì 21 ottobre 2020 alle ore 21.00, sarà una sfida valevole per la prima giornata della fase a gironi di Champions League. Dopo lo choc dei 5 gol subiti in casa dal Leicester in Premier League, la squadra di Guardiola ha ripreso gradualmente la sua corsa, pareggiando in casa del Leeds e tornando alla vittoria sabato scorso contro l’Arsenal, piegato da una rete di Sterling. Al momento il City non sembra la macchina da gol che il tecnico catalano ha saputo forgiare durante la sua gestione, ora servirà una conferma in Europa contro un Porto che a usa volta sembra soffrire a livello difensivo. In campionato dopo il 2-3 incassato in casa contro il Maritimo, la squadra di Conceicao è tornata a muovere la classifica pareggiando 2-2 sul campo dello Sporting Lisbona: nella massima serie portoghese il Porto è già lontano 5 lunghezze dal Benfica, ritardo frutto di una partenza di certo non brillante per Marega e compagni.

DIRETTA MANCHESTER CITY PORTO IN STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Manchester City Porto sarà trasmessa in esclusiva sui canali di Sky Sport, che detiene i diritti per tutte le partite della Uefa Champions League 2020-2021. Di conseguenza sarà un match riservato agli abbonati, che potranno avvalersi anche del servizio di diretta streaming video che sarà garantito come sempre tramite Sky Go.

PROBABILI FORMAZIONI MANCHESTER CITY PORTO

Le probabili formazioni di Manchester City Porto, sfida che andrà in scena presso l’Etihad Stadium di Manchester. I padroni di casa saranno schierati dal tecnico Pep Guardiola con un 3-5-2: Ederson; Walker, Aké, Rúben Dias; Rodri, Mahrez, Foden, Gündoğan, Bernardo Silva; Agüero, Sterling. Gli ospiti guidati in panchina da Sergio Conceicao schiereranno questo undici dal primo minuto, con un 4-3-3 come modulo di partenza: Marchesín; Manafá, Pepe, Mbemba, Zaidu; Sérgio Oliveira, Uribe, Otávio; Corona, Díaz, Marega.

PRONOSTICO E QUOTE

Infine, uno sguardo al pronostico di Manchester City Porto secondo le quote offerte dall’agenzia Snai. I padroni di casa inglesi partono nettamente favoriti e infatti il segno 1 è quotato a 1,27, mentre poi si sale già a quota 6,25 per il segno X in caso di pareggio e fino a 9,00 volte la posta in palio in caso di successo dei lusitani per chi avrà puntato sul segno 2.



