Diretta/ Manchester City Psg streaming video tv: precedenti a favore degli inglesi

DIRETTA MANCHESTER CITY PSG: I TESTA A TESTA

Ci avviciniamo a grandi passi alla diretta di Manchester City Psg, bella sfida per la quinta giornata dei gironi di Champions League: prima di dare la parola al campo pure approfittiamone per controllare anche lo storico che unisce i due club. Come è facile immaginare la sfida non è inedita ma registra alle spalle ben sei precedenti, pure questi molto recenti, perchè registrati dal 2008 a oggi e tra Coppa UEFA e Champions League.

Il bilancio che ne ricaviamo non è in equilibrio ma pende per gli inglesi, che nello scontro vinsero in ben tre occasioni: due furono i pareggi e una sola la vittoria dei parigini. Curiosamente tale affermazioni occorse nell’ultimo testa a testa segnato tra Manchester City e Psg, lo scorso 28 settembre. Allora al Parco dei principi, i francesi vinsero per 2-0 grazie ai gol di Gueyè e Messi. (agg Michela Colombo)

DIRETTA MANCHESTER CITY PSG STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI CHAMPIONS LEAGUE

La diretta tv di Manchester City Psg sarà garantita stasera per gli abbonati alla televisione satellitare sui canali di Sky Sport, di conseguenza per loro sarà disponibile anche la diretta streaming video tramite Sky Go, ma a proposito di streaming ricordiamo che il match sarà visibile anche su Infinity, piattaforma Mediaset.

MANCHESTER CITY PSG: L’ARBITRO

Andiamo a leggere per la diretta di Manchester City Psg chi saranno gli arbitri. Il primo sarà Daniele Orsato con assistenti Alessandro Giallatini e Fabiano Preti invece il quarto uomo sarà Luca Pairetto. Completa tutto la stanza del Var con Marco Di Bello e Maurizio Mariani. Orsato è nato a Montecchio Maggiore il 23 novembre del 1975. Nel 2020 è stato eletto come il miglior arbitro del mondo per la IFFHS. Di professione è elettricista e non sono mancate polemiche nella sua carriera come quando nel 2017 si parlò molto di un doppio giallo mancato a Miralem Pjanic in un Inter Juventus che avrebbe portato i bianconeri a vincere il sesto Scudetto di fila.

Al mondo del calcio si avvicina in età giovanile all’oratorio. Dopo aver allenato alcune squadre locali di pulcini inizia come arbitro nella sezione Aia di Schio. Nel 2002 passa alla Serie C, per arrivare alla A e alla B nel 2006. Il suo esordio da internazionale arriva nel 2010 quando dirige Armenia Slovacchia terminata 3-1. In carriera ha vinto i seguenti premi: Marchese, Sportilia due volte, Giovanni Mauro e Stefano Farina.

MANCHESTER CITY PSG: LA SFIDA DELLE STELLE!

Manchester City Psg, in diretta mercoledì 24 novembre 2021 alle ore 21.00 presso l’Etihad Stadium di Manchester, sarà una sfida valevole per la quinta giornata della fase a gironi di Champions League. Match delle stelle tra le due formazioni gestite dalle proprietà più ricche d’Europa. Il match d’andata ha premiato i francesi che il 28 settembre scorso hanno battuto 2-0 gli inglesi con i gol di Gueye e Messi, i successivi risultati hanno portato però il Manchester City in testa alla classifica, con una lunghezza di vantaggio sui transalpini.

Il Paris Saint Germain nella scorsa giornata della fase a gironi ha perso il primato facendosi raggiungere in extremis dal Lipsia: un punto che pesa perché ora Messi e compagni dovranno necessariamente vincere all’Etihad per sperare di chiudere al primo posto nel raggruppamento, con un pareggio che lascerebbe il match point nelle mani del City. Il 4 maggio scorso con una doppietta di Mahrez il Manchester City ha battuto 2-0 il Psg nell’ultimo precedente casalingo, valevole per la semifinale di ritorno della scorsa Champions.

PROBABILI FORMAZIONI MANCHESTER CITY PSG

Le probabili formazioni della diretta Manchester City Psg, match che andrà in scena all’Etihad Stadium di Manchester. Per il Manchester City, Pep Guardiola schiererà la squadra con un 4-3-3 come modulo. Questa la formazione di partenza: Ederson; Walker, Rúben Dias, Laporte, João Cancelo; Bernardo Silva, Rodri, Gündoğan; Mahrez, Foden, Sterling. Risponderà il Psg allenato da Mauricio Pochettino con un 4-3-3 così schierato dal primo minuto: Navas; Hakimi, Marquinhos, Kimpembe, Nuno Mendes; Gueye, Paredes, Verratti; Messi, Mbappé, Neymar.

QUOTE E PRONOSTICO

L’agenzia Snai ha tracciato un pronostico su Manchester City Psg, quindi possiamo subito andare a vedere cosa proponga il bookmaker per questa partita di Champions League. Il segno 1 che identifica la vittoria della squadra di casa vi farebbe guadagnare 1.60 volte la cifra messa sul piatto, mentre l’eventualità del pareggio (regolata dal segno X) porta in dote una vincita corrispondente a 4.50 volte la vostra giocata; il segno 2, per il successo degli ospiti, ha un valore che ammonta a 5.00 volte l’importo investito.



