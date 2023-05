DIRETTA MANCHESTER CITY REAL MADRID/ Video streaming tv: una storia show!

DIRETTA MANCHESTER CITY REAL MADRID: TESTA A TESTA

Mentre si avvicina la diretta di Manchester City Real Madrid, osserviamo che la storia di questa partita è a dire il vero molto breve, perché solo da pochi anni il Manchester City è diventato un grande protagonista del calcio europeo, a differenza naturalmente del Real Madrid. Negli ultimi anni però gli incroci sono stati frequenti e allora il bilancio si fa interessante: nove partite con tre vittorie per parte più altrettanti pareggi, equilibrio totale che tuttavia andrà spezzato oggi e che non è tale nel numero delle qualificazioni nelle sfide ad eliminazione diretta, che sono state due per il Real Madrid e una sola per il Manchester City. La prima volta fu in realtà nei gironi del 2012: vittoria 3-2 del Real a Madrid e pareggio per 1-1 a Manchester – in entrambe le partite segnò un certo Karim Benzema.

Nelle semifinali 2016 ebbe la meglio il Real Madrid grazie alla vittoria casalinga per 1-0 dopo un pareggio per 0-0 in Inghilterra, la rivincita del Manchester City fu negli ottavi 2020, con doppia vittoria per 2-1 di Pep Guardiola sia all’andata sia al ritorno, che slittò ad agosto a causa della pandemia di Coronavirus. Infine il freschissimo ricordo della pirotecnica semifinale di un anno fa, con il 4-3 inglese all’andata a Manchester ribaltato dal clamoroso 3-1 del Real Madrid al Bernabeu, con il City in vantaggio fino al 90’, prima dei gol di Rodrygo e Benzema per portare la sfida ai supplementari, dove è stato di nuovo Rodrygo a firmare il gol decisivo. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

MANCHESTER CITY REAL MADRID STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta streaming video di Manchester City Real Madrid sarà garantita su Amazon Prime Video, perché la partita del mercoledì è trasmessa dalla celebre piattaforma che già da due anni è entrata anche nella Champions League. Di conseguenza, non ci sarà una vera e propria diretta tv di Manchester City Real Madrid, a meno di avere un televisore dotato di connessione ad Internet e naturalmente abbondandosi al servizio.

ANCELOTTI CONTRO GUARDIOLA!

Manchester City Real Madrid, diretta dall’arbitro polacco Szymon Marciniak questa sera, mercoledì 17 maggio 2023, con fischio d’inizio alle ore 21.00 italiane (le 20.00 locali), si giocherà all’Etihad Stadium naturalmente di Manchester ed è il grande duello nel ritorno della semifinale di Champions League. Si ripartirà dal pareggio per 1-1 dell’andata, quando curiosamente entrambe le formazioni avevano segnato nel miglior momento dell’altra: insomma, tutto è possibile, come d’altronde era stato anche un anno fa, con 210 minuti (supplementari compresi) pazzi e meravigliosi tra Pep Guardiola e Carlo Ancelotti.

La diretta di Manchester City Real Madrid di certo ci garantirà spettacolo: le Merengues vogliono difendere il titolo e completare una stagione che ha già portato Supercoppa Europea, Mondiale per Club e Coppa del Re, Carlo Ancelotti vorrebbe andare a Istanbul per sfatare il tabù Ataturk ma d’altronde il City vuole sfatare un tabù ancora più grande, cioè lo “zero” nelle Champions League vinte – e lo zero per Guardiola lontano da Barcellona. In palio per i Citizens potrebbe anche esserci un Treble con Premier League e FA Cup, anche se tutto è ancora da conquistare. Il campo emetterà il verdetto, che cosa ci dirà la diretta di Manchester City Real Madrid?

PROBABILI FORMAZIONI MANCHESTER CITY REAL MADRID

Le probabili formazioni per la diretta di Manchester City Real Madrid vedono Pep Guardiola che potrebbe confermare gli undici che hanno iniziato il match di andata al Bernabeu. In difesa Walker e Akanji terzini, la coppia centrale formata da Stones e Ruben Dias e il portiere Ederson. In verità potrebbe cambiare qualcosa a centrocampo e in attacco, ad esempio Bernardo Silva può scalare a mezzala a discapito di Gundogan, mentre sembrano sicuri del posto il playmaker Rodri e sicuramente De Bruyne. Con il portoghese arretrato aumenterebbero le quotazioni di Mahrez a destra del tridente; dall’altra parte spazio a Grealish, favorito su Foden; Haaland naturalmente sarà la prima punta.

Carlo Ancelotti invece recupera Eder Militao dopo la squalifica: con il brasiliano, Rudiger e Alaba sono in ballottaggio per l’altra maglia davanti a Courtois ma potrebbero anche giocare entrambi, in questo caso Alaba sarebbe terzino sinistro scalzando Camavinga, mentre a destra avremo certamente Carvajal; per il resto, Ancelotti non dovrebbe modificare nulla. Tchouamény proverà ad insidiare Valverde che però è favorito con i veterani Modric e Kroos per completare il centrocampo a tre. In alternativa, l’uruguaiano potrebbe soffiare il posto di esterno destro a Rodrygo, che però è nettamente favorito per formare il tridente d’attacco con il centravanti Benzema e l’ala sinistra Vinicius Junior.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo infine uno sguardo anche al pronostico sulla diretta di Manchester City Real Madrid in base alle quote offerte dall’agenzia Snai, che ritiene favoriti per la vittoria i padroni di casa inglesi, infatti il segno 1 è quotato a 1,63. Ecco poi che il segno X per il pareggio è proposto a 4,25, infine una vittoria del Real Madrid varrebbe 5,00 volte la posta in palio sul segno 2.











