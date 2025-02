Diretta Manchester City Real Madrid (risultato 0-0): formazioni ufficiali, via!

L’affascinante diretta Manchester City Real Madrid è dietro l’angolo: una sfida infinita che si verifica per la quinta volta nelle ultime sei edizioni di Champions League, ma giova ricordare che nove anni fa questo match aveva rappresentato una semifinale, vinta dai blancos nella stagione precedente all’avvento di Pep Guardiola all’Etihad. Conosciamo bene le difficoltà che le due squadre hanno dovuto affrontare nel girone: entrambe hanno rischiato l’eliminazione, soprattutto un Manchester City che è arrivato all’ultima giornata dovendo battere il Bruges per prendersi almeno i playoff. Sotto di un gol all’intervallo, gli inglesi hanno poi vinto 3-1 evitando un clamoroso flop. Il Real Madrid invece ha vinto a Brest per ottenere il turno intermedio, e adesso attenzione: da una parte abbiamo una squadra che ha investito tantissimo sul calciomercato invernale e in qualche modo si è rafforzata.

Dall’altra parte c’è Carlo Ancelotti alla guida di un gruppo che, quando il gioco si fa duro, riesce sempre (o quasi) a trovare un modo per superare le avversità, che oggi si presentano soprattutto sotto forma di una rosa decimata. Staremo a vedere, ma sarà uno spettacolo o almeno questo ci auguriamo: mettiamoci comodi, finalmente la diretta Manchester City Real Madrid comincia! MANCHESTER CITY (4-1-4-1): Ederson; Akanji, Ruben Dias, Aké, Gvardiol; Stones; Savinho, Bernardo Silva, De Bruyne, Grealish; Haaland. Allenatore: Josep Guardiola REAL MADRID (4-3-3): Courtois; F. Valverde, R. Asencio, Tchouaméni, F. Mendy; D. Ceballos, Camavinga, Bellingham; Rodrygo, Mbappé, Vinicius Jr. Allenatore: Carlo Ancelotti(agg. di Claudio Franceschini)

Manchester City Real Madrid, scontro tra titani!

La diretta Manchester City Real Madrid è sicuramente la sfida più interessante degli spareggi del nuovo formato della Champions League, sarà sicuramente bellissimo vedere scontrarsi queste due fortissime squadre e questi due allenatori, tra i più vincenti e influenti della storia recente del calcio, i padroni di casa quest’anno hanno vissuto qualche mese di difficoltà che gli ha visti perdere molti punti in campionato e in Europa, ora in Premier League sono 5° con 41 punti e sembrano fuori per la lotta al titolo.

Gli ospiti invece hanno faticato a trovare l’amalgama con il nuovo acquisto Mbappé ma ora sono riusciti e stanno dominando ne La Liga di cui sono al comando, in Champions League però qualche inciampo di troppo gli ha fatti finire fuori dalle prime otto classificate.

Manchester City Real Madrid, probabili formazioni dei due allenatori

Per l’importante diretta Manchester City Real Madrid dell’Ethiad Stadium la squadra di casa dovrebbe essere schierata da Pep Guardiola con un 4-2-3-1 con Ederson in porta, Akanji e Gvardiol i terzini insieme a Stones e Ruben Dias come difensori centrali a completare il reparto, Kovacic e Bernanrdo Silva in mediana, Haaland unica punta supportato alle spalle da Savinho e Foden sulle fasce e De Bruyne in posizione centrale. Carlo Ancelotti invece schiererà gli ospiti con la migliore formazione possibile, un 4-2-3-1 con Courtois tra i pali, Valverde, Tchouameni, Asencio e Mendy in difesa, Modric e Ceballos in mezzo al campo, trequarti composta da Vinicius e Rodrygo sugli esterni, Bellingham centralmente alle spalle di Mbappé

Diretta Manchester City Real Madrid in streaming video, come seguirla

Per poter seguire la diretta Manchester City Real Madrid delle ore 21.00 ci si dovrà sintonizzare sui canali Sky Sport Calcio o Sky Sport (canale 253), o collegarsi alle piattaforme di streaming SkyGo o NowTv, per farlo però sarà necessario che gli interessati abbiano sottoscritto un abbonamento ai servizi di Sky Sport.

Scommessa Manchester City Real Madrid, pronostico e quote

La diretta Manchester City Real Madrid è senza dubbio la partita più difficile da pronosticare avendo in mente anche le sfide degli scorsi anni, sarà senza alcun dubbio una gara bellissima da vedere ed emozionante, con tantissime occasioni da rete e ribaltamenti di fronte, ad essere un po’ più favorita potrebbero essere gli ospiti che possono puntare su un attacco straordinario che come punto forte ha la difesa, punto debole della difesa inglese.

I padroni di casa però dalla loro parte hanno le numerose assenze degli spagnoli che soprattutto in difesa potrebbero influire sull’esito positivo o meno della partita oltre che i nuovi acquisti che potrebbero dare una grossa mano. Secondo bet365 invece la vittoria più probabile è del Manchester City con quota 2.25, la vittoria del Real Madrid è data a 2.90 mentre il pareggio è la quota più alta a 3.80